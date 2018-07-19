Жоржиньо считает себя уникальным для Англии игроком
Полузащитник Жоржиньо уверен, что в его лице "Челси" получил игрока уникального стиля.
Напомним, 26-летний Жоржиньо стал первым новичком "синих" при тренере Маурицио Сарри, с которым ему довелось поработать в "Наполи". Приобретение итальянца бразильского происхождения обошлось "Челси" примерно в 50 миллионов фунтов.
В интервью официальному веб-сайту лондонского клуба Жоржиньо рассказал о себе и выразил мнение, что прежде английский футбол еще не знал игрока вроде него.
"Мой стиль игры — это нечто, что еще не видели в Англии. Я правда надеюсь, что хорошо подхожу для футбола, в который здесь играют. Я определенно приложу все усилия, чтобы у меня все получилось".
"Мне нравится играть за пределами своей штрафной площади и быть игроком, который получает мяч и организует игру".
"С детства я всегда любил вызовы, и это громадный вызов для меня, в профессиональном и персональном отношении. Это действительно вдохновляет меня, я в восторге от этой возможности", — сообщил Жоржиньо.
19.07.2018 22:00
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второй Бакайоко чтоли??
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Дно днющеее... ему еще предстоит узнать что скорости премьер лиги не сопоставимы с серией а
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Полузащитник Жоржиньо уверен, что в его лице "Челси" получил пиздуна уникального стиля.
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Чсвшный говнюк. Неудивительно, что к пенсии перешёл.
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уйти играть в ле ради тренера, уникальный дурачок, да.
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куртуа полузащитник.
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