Жоржиньо считает себя уникальным для Англии игроком

Жоржиньо Полузащитник Жоржиньо уверен, что в его лице "Челси" получил игрока уникального стиля.

Напомним, 26-летний Жоржиньо стал первым новичком "синих" при тренере Маурицио Сарри, с которым ему довелось поработать в "Наполи". Приобретение итальянца бразильского происхождения обошлось "Челси" примерно в 50 миллионов фунтов.

В интервью официальному веб-сайту лондонского клуба Жоржиньо рассказал о себе и выразил мнение, что прежде английский футбол еще не знал игрока вроде него.

"Мой стиль игры — это нечто, что еще не видели в Англии. Я правда надеюсь, что хорошо подхожу для футбола, в который здесь играют. Я определенно приложу все усилия, чтобы у меня все получилось".

"Мне нравится играть за пределами своей штрафной площади и быть игроком, который получает мяч и организует игру".

"С детства я всегда любил вызовы, и это громадный вызов для меня, в профессиональном и персональном отношении. Это действительно вдохновляет меня, я в восторге от этой возможности", — сообщил Жоржиньо.



Метки Жоржиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2018 22:00

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  1. rusatm 19.07.2018 23:23 # rusatm
    второй Бакайоко чтоли??

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  2. zzspurs 19.07.2018 23:10 # zzspurs
    Дно днющеее... ему еще предстоит узнать что скорости премьер лиги не сопоставимы с серией а

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  3. manutd-20champ 19.07.2018 22:23 # manutd-20champ
    Полузащитник Жоржиньо уверен, что в его лице "Челси" получил пиздуна уникального стиля.

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  4. electric 19.07.2018 22:10 # electric
    Чсвшный говнюк. Неудивительно, что к пенсии перешёл.

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  5. alexomck 19.07.2018 22:09 # alexomck
    уйти играть в ле ради тренера, уникальный дурачок, да.

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  6. chr1s8rown 19.07.2018 22:03 # chr1s8rown
    куртуа полузащитник.

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