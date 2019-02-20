"Нант" готовит жалобу в ФИФА на "Кардифф"
Французский клуб "Нант" готовит жалобу в ФИФА на "Кардифф", который так и не оплатил трансфер погибшего нападающего Эмилиано Салы.
Напомним, 21 января самолет с Салой на борту потерпел крушение над Ла-Маншем. Это случилось спустя пару дней после того, как Эмилиано присоединился к "ласточкам" по сделке стоимостью 15 миллионов фунтов.
Все последние дни "Нант" требовал от "Кардиффа" исполнить свои обязательства и перевести первый транш за 28-летнего аргентинца, однако в Уэльсе не спешат этого делать.
"Кардифф" предпочитает дождаться, чем завершится расследование инцидента. В первую очередь "ласточек" интересует, была ли у пилота Дэвида Айбботсона валидная коммерческая лицензия на совершение полетов.
Понять "Нант" тоже можно, ведь теперь французский клуб должен 50 процентов от вырученной за Салу суммы "Бордо", у которого игрок и был куплен в 2015 году.
Как сообщает The Independent, в ближайшее время "Нант" обратится с официальной жалобой в ФИФА на "Кардифф". Какое бы решение ни приняли чиновники, проигравшая сторона сможет обратиться в Спортивный арбитражный суд, поэтому рассмотрение этого дела рискует сильно затянуться.
20.02.2019 09:00
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