Французский клуб "Нант" готовит жалобу в ФИФА на "Кардифф", который так и не оплатил трансфер погибшего нападающего Эмилиано Салы.

Напомним, 21 января самолет с Салой на борту потерпел крушение над Ла-Маншем. Это случилось спустя пару дней после того, как Эмилиано присоединился к "ласточкам" по сделке стоимостью 15 миллионов фунтов.



Все последние дни "Нант" требовал от "Кардиффа" исполнить свои обязательства и перевести первый транш за 28-летнего аргентинца, однако в Уэльсе не спешат этого делать.



"Кардифф" предпочитает дождаться, чем завершится расследование инцидента. В первую очередь "ласточек" интересует, была ли у пилота Дэвида Айбботсона валидная коммерческая лицензия на совершение полетов.



Понять "Нант" тоже можно, ведь теперь французский клуб должен 50 процентов от вырученной за Салу суммы "Бордо", у которого игрок и был куплен в 2015 году.



Как сообщает The Independent, в ближайшее время "Нант" обратится с официальной жалобой в ФИФА на "Кардифф". Какое бы решение ни приняли чиновники, проигравшая сторона сможет обратиться в Спортивный арбитражный суд, поэтому рассмотрение этого дела рискует сильно затянуться.