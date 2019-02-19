Нойер рассказал, что думает об Алиссоне и Кариусе

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, что думает о стражах ворот "Ливерпуля" Алиссоне и Лорисе Кариусе.

Во вторник вечером Нойер и его партнеры выйдут на поле "Энфилда", чтобы сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.



В преддверии этого поединка первый номер сборной Германии признался, что ему нравится стиль Алиссона, а также выразил сочувствие Кариусу, чья карьера в "Ливерпуле" оказалась сломлена провальной игрой в последнем финале Лиги Чемпионов против "Реала".



"Мне действительно нравится стиль Алиссона. Я видел его в Риме, я видел его в сборной Бразилии, и он замечательно делает свою работу".



"Я был с национальной командой, и все мы вместе смотрели тот финал. Мы надеялись, что Лорис проявит себя — ведь он немецкий голкипер. Мне было очень его жаль. Это был грустный день для голкиперов", — сообщил Нойер ESPN.