Нойер рассказал, что думает об Алиссоне и Кариусе

Алиссон и Лорис Кариус Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, что думает о стражах ворот "Ливерпуля" Алиссоне и Лорисе Кариусе.

Во вторник вечером Нойер и его партнеры выйдут на поле "Энфилда", чтобы сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В преддверии этого поединка первый номер сборной Германии признался, что ему нравится стиль Алиссона, а также выразил сочувствие Кариусу, чья карьера в "Ливерпуле" оказалась сломлена провальной игрой в последнем финале Лиги Чемпионов против "Реала".

"Мне действительно нравится стиль Алиссона. Я видел его в Риме, я видел его в сборной Бразилии, и он замечательно делает свою работу".

"Я был с национальной командой, и все мы вместе смотрели тот финал. Мы надеялись, что Лорис проявит себя — ведь он немецкий голкипер. Мне было очень его жаль. Это был грустный день для голкиперов", — сообщил Нойер ESPN.


Метки Алиссон, Бавария, Кариус, Ливерпуль, Нойер

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2019 16:00

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  1. hammersmith 19.02.2019 16:43 # hammersmith
    Я был с национальной командой, и все мы вместе смотрели тот финал. Мы надеялись, что Лорис проявит себя — ведь он немецкий голкипер. Мне было очень его жаль. Это был грустный день для голкиперов", — сообщил Нойер ESPN.

    Источник: http://fapl.ru/posts/68911/

    эхехехехехехе

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  2. mikkiynwa 19.02.2019 16:14 # mikkiynwa
    Кепа дырка ебаная
    Алиссон стена
    Титан

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  3. chebrec 19.02.2019 16:03 # chebrec
    Бекер лучий в мире воротарь

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