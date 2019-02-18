Аарон Ван-Биссака: "Мыслить как вингер"

Аарон Ван-Биссака неожиданно возник в составе "Кристал Пэлас" в концовке прошлого сезона, но сейчас стал не только безоговорочным игроком основы "орлов", но и — по статистическим выкладкам — лучшим правым защитником Премьер-Лиги и всей Европы.

"Когда он допустил ошибку на 94-й минуте, я почувствовал облегчение, потому что начинал думать, что имею дело с роботом", — это слова Роя Ходжсона, заметившего наконец, что введенный им в основу "Пэлас" в прошлом сезоне правый защитник Ван-Биссака тоже живой человек и может ошибаться.



Атакующее мастерство защитников становится все более важным в современном футболе, но 21-летний Аарон Ван-Биссака является отсылкой к основам футбола. Он защитник, который хорошо защищается. На данный момент Ван-Биссака является статистически лучшим игроком в европейских топ-5 лигах по количеству успешных единоборств, совершив 91 "челлендж" на футбольном поле — в среднем по одному успешному единоборству каждые 24 минуты.



Невероятно, но мимо него в этом сезоне прошли с мячом только семь человек — Лерой Сане, Бернарду Силва, Садио Мане, Фелипе Андерсон, Лусиано Вьетто, Йоханн Берг Гудмундссон и Стюарт Армстронг. Лучшие дриблеры лиги, в том числе Эден Азар, в этом списке отсутствуют. Так же как Азар рожден для обводки, Ван-Биссака — прирожденный мастер отбора. Может быть, дар последнего менее эстетичен, но это не означает, что он менее особенный.



Самое интересное, что сам Ван-Биссака никогда не хотел быть защитником и не понимает, откуда у него взялся талант к отборам, перехватам и другим оборонительным "скиллам". На юношеском уровне он играл на позиции вингера и мечтал стать таким же техничным, как Роналдиньо, но в какой-то момент в академии "Пэлас" его перевели на правый фланг обороны, и умение "мыслить как вингер" помогло Ван-Биссаке стать новым кошмаром фланговых игроков атакующей формации в Премьер-Лиге.



Доказательство того, что Ван-Биссака на самом деле не робот и иногда волнуется, можно было получить совсем недавно, когда он посетил родную школу "Добрый Пастырь". Когда Аарон находился за кулисами в актовом зале, и его имя объявили собравшейся публике, он был смущен. Мальчик из Нью-Аддингтона ожидал увидеть аудиторию максимум нескольких классов, но его ждала возбужденная толпа из 250 школьников, желающих получить автограф правого защитника "Кристал Пэлас".



Ван-Биссака все еще не привык к собственной популярности, которая особенно актуальна в его родном районе Кройдона. Его родители все еще живут в двух шагах от школы Аарона, как раз напротив футбольного поля, где он играл в футбол в детстве вместе со старшим братом Кевином. "Повсюду летали мячи, доступные для всех желающих. Муниципальные работники время от времени подстригали траву, и мы играли в формате 15 на 15, и я не пропускал ни одного матча, хоть и был, наверное, самым молодым. Все мои навыки получены там. Фристайл. Мне нравилось наблюдать за Роналдиньо и Тьерри Анри, и я пытался копировать их".



В эти дни, как правило, местные мальчишки, заметив машину Аарона у дома родителей, разбивают там лагерь и по очереди звонят в двери, желая получить автограф. В общественном центре в соседнем Филдвее, где "Кристал Пэлас" объединился с Советом Кройдона и столичной полицией для проведения тренингов, направленных на борьбу с насилием среди молодежи, фото Ван-Биссаки размещено на многих плакатах. Среди присутствовавших в школе "Добрый Пастырь" на встрече с Аароном был местный житель, желавший получить автограф на бутсах, и святой отец Бойл из соседней церкви, размахивавший свидетельством о крещении игрока. Ван-Биссака — свой парень в одном из беднейших районов Лондона.



Самое замечательное в случае с Ван-Биссакой — та легкость, с которой он стал своим в Премьер-Лиге. Когда ему было 14 лет, в "Кристал Пэлас" возникли сомнения в том, стоит ли оставлять в академии парня из бандитского района. К началу 2017 года Аарон, болельщик "Арсенала", все еще стремился оставить свой след в клубе, переполненном вингерами, но уже через 12 месяцев он хотел покинуть "Пэлас", чтобы отправиться на правах аренды в клуб Лиги Два.



Сейчас он является единственным игроком в Англии, который может похвастать 40 и более успешными обводками (40) и перехватами (57), а по количеству отборов и выигранных единоборств (66 из 91-го) Ван-Биссака — лучший в Европе. И все это — статистика игрока, который никогда не получал формальных инструкций о том, как нужно отбирать мяч.



"Я понятия не имею, откуда у меня все это взялось. Я всегда был увлечен выполнением трюков, и мне просто не нравилось защищаться — это было не интересно. Я перехватываю мяч, потому что я быстр, а заниматься этим я начал, наверное, в команде U-23. Я всегда был нападающим, начиная с юниорского возраста в местном клубе "Джуниор Элит", где также играл мой брат — он всегда был лучше меня. Я прошел через все подростковые дела, творящиеся в нашем районе — когда делаешь что-то, не думая. Но "Пэлас" и мой отец Эмброуз вытащили меня из этого. Отец всегда был для меня путеводным светом: "Работай усердно и у тебя все получится!"



Тогдашний тренер первой команды Кевин Кин проанализировал игру Ван-Биссаки в резерве и был впечатлен тем, как ему удалось справиться с Уилфридом Захой — игроком, который во многом преграждал путь Ван-Биссаке в основу "Пэлас". Но первыми, кому пришло в голову перевести Аарона в защиту, были тренеры команды U-23 Ричард Шоу и Дэйв Реддингтон.



"Мне действительно все это не понравилось", — вспоминает Ван-Биссака. "Я не мог выразить себя, не мог атаковать, а игра в защите была для меня чем-то совершенно новым. Я никогда ничего не говорил, но Реддерс и Шоуси знали, что я не хочу играть в защите. Они начали работать со мной, проводить дополнительные занятия, учить обороняться. Вот когда все это началось".



"Тренировки против Захи и Янника Боласи сделали меня жестче. Когда я был моложе, мой стиль игры был таким же, как у Уилфрида, потому у меня получалось читать его намерения, но все равно он был очень хитрым. Как бывший вингер, вы получаете представление о том, каким путем они могут пойти, какие финты использовать, как они мыслят. Вы можете предвидеть многие вещи. Когда Рой Ходжсон изменил мое расписание на полный рабочий день с первой командой, я понимал, что это следствие моего прогресса, даже если я все еще не дебютировал в "Кристал Пэлас".



"В январе прошлого года у одного клуба из Лиги Два был конкретный интерес к аренде меня, но ближе к концу трансферного окна ничего не происходило. Я попросил Брайти (Марк Брайт — директор по уровню U-23) задать вопрос насчет моего будущего, и он вернулся, сказав, что менеджер хочет видеть меня. Я отправился к нему в свой выходной, как раз перед тренировкой первой команды".



"Я пробыл в раздевалке полчаса и ждал, пока в конце концов Рой Ходжсон не вошел и сказал, что он не чувствует, что я получу пользу от футбола на уровне Лиги Два. Он хотел, чтобы я остался и учился. Я был немного расстроен, так как я реально хотел уйти и играть. Я просто не видел себя в основе команды в ближайшее время. Но он фактически заставил меня надеть комплект формы и тут же отправил на тренировку с первой командой".



Через четыре недели потребовался кадровый кризис, чтобы Ван-Биссака стал первым воспитанником академии "Пэлас", дебютировавший в основном составе за 2148 дней. "За день до игры с "Тоттенхэмом" я посчитал, что нас тренируется 19 человек, включая двух игроков из команды U-23, и у меня есть хорошие шансы попасть в заявку на игру. Мы все собрались на аналитическом собрании, где разместили на доске состав на игру. Сначала я бросил взгляд на состав резерва, потому что я — реалист. Но меня там не было. Я был обескуражен. Я не знаю, кто первым похлопал меня по плечу, но это заставило меня взглянуть на верхнюю часть списка, и я нашел там себя — на позиции правого защитника".



"Шпоры", Кристиан Эриксен… Первое, что пришло мне на ум — это будет долгий день. Но менеджер явно верил в меня. Мой цель была в том, чтобы заставить его гордиться тем, что он дал мне шанс. Той ночью я лег спать пораньше, но все равно переживал до тех пор, пока не ступил на поле. Затем я еще немного нервничал, но — лишь до первого отбора. Это было на Бене Дэвисе. Он оторвался от меня и продолжал бежать, но я не думаю, что он знал, что у меня такие длинные ноги. Я догнал его, заскользил по траве и получил мяч, установив счетчик на первом отборе в Премьер-Лиге. Я не был стеснительным и никогда не оглядывался назад".



Последующие недели принесли встречи с Алексисом Санчесом, Маркусом Рэшфордом и Эденом Азаром. "Азар был самым жестким. Он просто очень настырный. Я не говорю, что не могу читать его игру, но он так много всего умеет делать с мячом, да и без него тоже… Он не просто получает мяч и передает его. Он всегда что-то делает — может быть не прямо против меня, но что-то, что как-то влияет на меня, заставляет отвлечься на него и освободить пространство для кого-то другого. Он такой умный — один из лучших. В то же время, именно играя против таких, как он, вы больше всего учитесь".



Ван-Биссака однажды сыграл за сборную ДР Конго U-17 в товарищеском матче против команды "Сент-Джордж Парк", но с тех пор представлял Англию на уровне U-21, а Футбольная Ассоциация, потеряв Виктора Мосеса и Уилфрида Заху, стремится не допустить, чтобы еще один талант из Южного Лондона ускользнул. "Янник говорил со мной о Конго, и это был вариант, но мои родители сказали, что поддержат любое решение. В детстве играть за сборную страны было моей мечтой. Это было бы большой честью". Но сейчас все мысли Ван-Биссаки связаны с "Кристал Пэлас" и Премьер-Лигой. В сборной Англии на правом фланге есть Кайл Уолкер, Киран Триппьер, но в будущем не помешает и лучший мастер по отборам мяча в Европе.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru