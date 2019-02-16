В сеть утекли изображения нового стадиона "Эвертона"

"Эвертон" инициировал внутреннее расследование после того, как в сеть утекли изображения нового стадиона "ирисок".

В данный момент мерсисайдский все еще занимается проектированием, а также проводит публичные слушания с жителями, возле домов которых в обозримом будущем вырастет новая 52-тысячная арена.



Ожидается, что во второй половине этого года "Эвертон" обратится к властям за разрешением на строительство и после преодоления всех бюрократических процедур приступит к реализации этого проекта стоимостью 500 миллионов фунтов.



Несмотря на активный рабочий процесс, "ириски" держали в секрете любые подробности относительно нового стадиона. Однако в пятницу в социальных сетях внезапно распространились фотографии того, как будет выглядеть арена.



Как сообщает Liverpool Echo, данные рендеры являются предварительными и были продемонстрированы совету директоров "ирисок" еще в конце ноября, однако сам факт утечки очень встревожил боссов клуба, и теперь на "Гудисон Парк" будет начата соответствующая проверка.



















