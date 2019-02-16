В сеть утекли изображения нового стадиона "Эвертона"
"Эвертон" инициировал внутреннее расследование после того, как в сеть утекли изображения нового стадиона "ирисок".
В данный момент мерсисайдский все еще занимается проектированием, а также проводит публичные слушания с жителями, возле домов которых в обозримом будущем вырастет новая 52-тысячная арена.
Ожидается, что во второй половине этого года "Эвертон" обратится к властям за разрешением на строительство и после преодоления всех бюрократических процедур приступит к реализации этого проекта стоимостью 500 миллионов фунтов.
Несмотря на активный рабочий процесс, "ириски" держали в секрете любые подробности относительно нового стадиона. Однако в пятницу в социальных сетях внезапно распространились фотографии того, как будет выглядеть арена.
Как сообщает Liverpool Echo, данные рендеры являются предварительными и были продемонстрированы совету директоров "ирисок" еще в конце ноября, однако сам факт утечки очень встревожил боссов клуба, и теперь на "Гудисон Парк" будет начата соответствующая проверка.
16.02.2019 08:00
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Понравилась тема со сплошной трибуной как я погляжу. Леви увидел это на немецких стадионах и был впечатлен сплошной стеной болельщиков от кромки поля до крыши стадиона. И реализовал это решение на нашем новом стадике. Ириски уже решили повторить за нами и то же выстроить сплошную трибуну. А что, круто. Очень внушительное зрелище.
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даже у ирисок новый стадион
а хуесосы наши не могли в стенли парке стадик построить
говноеды
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Мощнейшая струя на залупуль
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это вам не помойка этихад
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Это вам не унитаз петушар.
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Мощный стадион, мне нра.
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