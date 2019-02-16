В сеть утекли изображения нового стадиона "Эвертона"

Новый стадион Эвертона "Эвертон" инициировал внутреннее расследование после того, как в сеть утекли изображения нового стадиона "ирисок".

В данный момент мерсисайдский все еще занимается проектированием, а также проводит публичные слушания с жителями, возле домов которых в обозримом будущем вырастет новая 52-тысячная арена.

Ожидается, что во второй половине этого года "Эвертон" обратится к властям за разрешением на строительство и после преодоления всех бюрократических процедур приступит к реализации этого проекта стоимостью 500 миллионов фунтов.

Несмотря на активный рабочий процесс, "ириски" держали в секрете любые подробности относительно нового стадиона. Однако в пятницу в социальных сетях внезапно распространились фотографии того, как будет выглядеть арена.

Как сообщает Liverpool Echo, данные рендеры являются предварительными и были продемонстрированы совету директоров "ирисок" еще в конце ноября, однако сам факт утечки очень встревожил боссов клуба, и теперь на "Гудисон Парк" будет начата соответствующая проверка.

Новый стадион Эвертона

Новый стадион Эвертона

Новый стадион Эвертона

Новый стадион Эвертона

Новый стадион Эвертона


Метки стадионы, фото, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 677

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Последние комментарии:




  1. ray-black 16.02.2019 09:00 # ray-black
    Понравилась тема со сплошной трибуной как я погляжу. Леви увидел это на немецких стадионах и был впечатлен сплошной стеной болельщиков от кромки поля до крыши стадиона. И реализовал это решение на нашем новом стадике. Ириски уже решили повторить за нами и то же выстроить сплошную трибуну. А что, круто. Очень внушительное зрелище.

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  2. melwood-lfc 16.02.2019 08:41 # melwood-lfc
    даже у ирисок новый стадион
    а хуесосы наши не могли в стенли парке стадик построить
    говноеды

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  3. meshuggah 16.02.2019 08:30 # meshuggah
    Мощнейшая струя на залупуль

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  4. liverpo0ol 16.02.2019 08:23 # liverpo0ol
    это вам не помойка этихад

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  5. lahmatyj 16.02.2019 08:21 # lahmatyj
    Это вам не унитаз петушар.

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  6. chelsea88 16.02.2019 08:01 # chelsea88
    Мощный стадион, мне нра.

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