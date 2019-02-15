Давид Луис: "Каждый в "Челси" верит в футбол Сарри"

Защитник "Челси" Давид Луис выступил со своей регулярной речью о том, что игроки команды верят в идеи своего главного тренера Маурицио Сарри.

С приходом Сарри на тренерский мостик "синих" Луис вернул место в стартовом составе и продолжает раз за разом публично выражать поддержку итальянскому специалисту.



Пускай "Челси" проиграл два последних выездных матча в Премьер-Лиге с общим счетом 10:0, ни у кого из членов команды не появилось каких-либо сомнений насчет Саррибола. По словам Давида, "синим" нужна стабильность в плане главного тренера, как у других английских грандов.



"Мы провели уже много собраний, в ходе которых у каждого из нас была возможность высказаться, если ты не веришь в этот футбол. Каждый мог взять слово, но никто ничего не сказал. Потому что каждый верит в этот футбол".



"В лице "Манчестер Сити" мы проиграли, возможно, лучшей команде мира в данный момент. Они были лучше нас от начала и до конца".



"Мы потерпели ряд поражений, потому что это часть процесса. Команды, которые сейчас располагаются на вершине таблицы — это команды, которые работают со своими главными тренерами уже более трех лет".



"В этом плане существует большая разница относительно команд, которым еще нужно многое понять. Думаю, мы на правильном пути, чтобы стать великолепной командой", — цитирует Луиса Sky Sports.