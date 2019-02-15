"Челси" уверен, что сможет снизить цену за Игуаина

"Челси" уверен, что сможет добиться снижения цены за выкуп нападающего Гонсало Игуаина у "Ювентуса" по окончании сезона.

Как известно, в январе "Ювентус" досрочно отозвал Игуаина из "Милана" и сражу же отправил его на "Стэмфорд Бридж". При этом "синие" обладают правом или выкупить Гонсало по окончании сезона, или продлить его аренду на 12 месяцев.



Полсезона аренды Игуаина будут стоить "Челси" 9 миллионов евро (8 млн. фунтов), а стоимость выкупа 31-летнего аргентинца установлена на 36 млн. евро (32 млн. фунтов), однако на "Стэмфорд Бридж" уверены, что смогут договориться с "Ювентусом" на меньшую сумму.



По информации ESPN, чемпионы Серии А структурировали сделку таким образом, что фактически вычеркнули Игуаина из своих ведомостей. После затратного трансфера Криштиану Роналду из "Реала" прошлым летом "Ювентус" просто не может принять Гонсало обратно на баланс.



Сообщается, что окончательное решение о выкупе Игуаина будет принято в конце сезона совместно с главным тренером Маурицио Сарри.