Сон Хен Мин: Национальное Достояние

В матче Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" нападающий Сон Хен Мин забил гол, который в итоге стал победным для "Тоттенхэма". Лучший игрок Азии кардинально преобразился за три года в Англии и теперь является настоящей палочкой-выручалочкой для "шпор".

Спустившись с трапа самолета после Кубка Азии, Сон Хен Мин вернулся в "Тоттенхэм" в самое подходящее время, учитывая травмы Харри Кейна и Деле Алли. Сначала он помог "шпорам" совершить камбэк в матче с "Уотфордом" через считанные дни после возвращения, а затем спустя 72 часа сделал разницу в игре с "Ньюкаслом". Сон пробежал по краю штрафной и нанес сильный удар сквозь Мартина Дубравку, решив исход встречи в пользу "Тоттенхэма".



В этой последовательности не было ничего нового — уже второй сезон Сон относится к числу ключевых игроков команды Маурисио Почеттино. Для Сона никогда не было проблемой уйти от защитника и нанести сильный удар. Разница заключается лишь в том, что кореец все чаще забивает в важных матчах в ситуации, когда его голы имеют особую ценность, тогда как раньше за ним ничего подобного не замечалось. Это достаточно неожиданно, если вспомнить, как начиналась его карьера в Англии.



Сон Ужасный



В мае 2016 года кореец был одним из худших в матче с "Ньюкаслом", проиграв который со счетом 5:1, "шпоры" финишировали ниже "Арсенала", что позволило поклонникам "канониров" все лето травить оппонентов из "Тоттенхэма". В той игре Сон был просто ужасен — его заменили после провального первого тайма на Джоша Онома, и в тот момент показалось что это эпитафия карьеры корейца на "Уайт Харт Лэйн".



Летом 2016 года, обескураженный собственной неспособностью адаптироваться в Англии, Сон был готов уйти. "Байер" предложил вариант с быстрым возвращением обратно в Бундеслигу всего через 10 месяцев после перехода корейца в "Тоттенхэм", и сам Сон Хен Мин стремился как можно скорее вернуться в зону своего комфорта.



Оглядываясь назад, понимаешь, что это не было неожиданностью. Сон присоединился к "шпорам" в последние дни летнего трансферного окна в 2015 году без полноценной предсезонной подготовки. Как показали следующие события, Маурисио Почеттино не обращает внимание на трансферную стоимость новичков, желая, чтобы те заслужили его доверие в процессе работы. Мусса Сиссоко усвоил этот урок, а вот Лукас Моура все еще пытается впечатлить аргентинца.



Тюнинг



Ранняя часть карьеры Сона в "Тоттенхэме" предлагает самое четкое объяснение, почему все так вышло. В те дни, несмотря на свой талант и богатый технический арсенал, Сон был инструментом, не настроенным для игры в оркестре. В то время как его сольные способности иногда дарили зрелище, эти голы не всегда приносили большую пользу для команды, а в случае, если Сону не получалось забить, его шансы стать частью коллектива Почеттино только снижались. Конечно, он был великолепным игроком, когда мяч попадал ему в ноги, но в то же время он часто пропадал из поля зрения, особенно в матчах против больших команд. По части черновой работы Сон также был очень похож на Месута Озила.



Были и более критические замечания в адрес Сона. Поначалу Хен Мин казался игроком для хорошей погоды. Он мог стать украшением в прекрасном матче для своей команды, но редко сам становился причиной хорошей игры "Тоттенхэма". Все это помогало упрочить ранее существовавшее предубеждение об иностранных игроках, сложно адаптирующихся к английскому футболу. Англичане всегда относятся с недоверием ко всему, что приходит со стороны материка, не говоря уже об азиатском игроке, воспитанном в Германии.



Во многом футбольное образование Сона было традиционно европейским. Он прибыл в "Гамбург" в возрасте 16 лет и стал профессиональным футболистом в системе не последнего клуба Бундеслиги. Но у азиатских игроков всегда были непростые отношения с Премьер-Лигой. Корейский защитник Парк Чжи Сун был чрезвычайно успешен в "Манчестер Юнайтед", Синдзи Окадзаки становился чемпионом с "Лестером", но за 27-летнюю историю Премьер-Лиги было по-настоящему мало азиатских звезд. На каждого Парка или Окадзаки приходился свой Инамото, Ли Тай или Казаюки Тода.



Однако, даже с такими прецедентами, ситуация Сона остается уникальной. Он, безусловно, самый динамичный футболист в азиатском регионе, а со временем стал и самым опасным. Покупали его совсем не по коммерческим соображениям или по причине его работоспособности, как в случае со многими другими азиатскими игроками. В отношении к нему сложно было применить хотя бы один из устаревших штампов. Никогда ранее азиатский игрок не приходил в Премьер-Лигу в качестве настоящей звезды, от которой ждут прогресса без каких-либо скидок. И понятное дело, когда Сон в начальной стадии своей карьеры в "Тоттенхэме" был игроком ротации, это было немного не то, чего от него ждали.



Национальная Гордость



Когда Сон приходил в "Тоттенхэм" он уже был первоклассным футболистом, очень популярным на родине. В Азии его популярность можно сравнить с популярностью самых ярких звезд мирового футбола современности. Сангмо Ли, журналист, пишущий о Соне для Goal.com, объясняет истинные аспекты его славы: "Сон — национальное достояние. Он — самая большая спортивная звезда в Южной Корее. Хотя, я бы сказал, что его популярность даже выходит за рамки спорта. Он — самая большая знаменитость страны".



Это особенно интересно, так как по словам того же Сунгмо, футбол — не самый популярный вид спорта в Корее, где на видном месте в последние годы находится бейсбол. Западные вкусы все больше начинают влиять на корейцев — в том числе и в спорте, но футбол, безусловно, и близко не занимает того места в культуре Кореи, как в Англии.



С этой точки зрения первый год Сона в Англии оказался особенно тревожным. Во всех сообщениях он изображается как смиренный и ориентированный на семью человек, но даже в его случае могли возникнуть проблемы с самоидентификацией — когда на родине тебя боготворят, а в новой среде обитания ты растворяешься, начинаешь чувствовать себя посредственностью.



Чтобы лучше понять происходившее с Соном, стоит разобраться с тем как английский футбол освещается в Азии. У каждого азиатского игрока, выступающего в Премьер-Лиге, есть целая сеть корейских и японских журналистов, которые разбирают каждое их действие на поле. Отчет матча "Тоттенхэма" в их случае это чаще всего полное описание с цифрами и графиками всего, чем занимался на поле Сон Хен Мин. То же самое происходит и в отношении Майи Йосиды в "Саутгемптоне", Синдзи Окадзаки в "Лестере" и Йосинори Муто в "Ньюкасле", но Сон, конечно же, выделяется на их фоне.



Быть азиатским футболистом в Премьер-Лиге — значит быть пристально рассматриваемым в объектив. Но быть символом азиатского футбола и не быть основным игроком своей команды было бы очень трудно — совсем не из-за эго или гордости. Известные английские игроки, уезжающие играть заграницу, конечно, пробуждают интерес в той стране, где оказываются, но англичане относятся к их выступлениям за пределами Туманного Альбиона достаточно пассивно. А вот в случае, когда в английском футболе оказывается игрок из другой культуры, все воспринимается совершенно по-другому. Тут не избежать давления, которое выдерживают далеко не все — как молодые, так и зрелые игроки.



Адаптация



Сейчас Сон стал другим и изменились не только его футбольные показатели — техническая оснащенность и растущая эффективность действий. Заметно, что в первую очередь Сон адаптировался к новой реальности — он стал капитаном сборной Южной Кореи, одновременно став превращаться и в одного из лидеров "Тоттенхэма". Для обеих своих команд он представляет гораздо большую ценность сейчас, в зрелом возрасте, чем в свои 20 лет.



"Я бы сказал, что он стал более зрелым и как игрок, и как человек", — говорит Сунгмо. "Он также стад спокойнее, хладнокровнее, более уверенным в себе, чем раньше".



Хладнокровнее — это самое точное описание изменений, произошедших с Соном. Он вырос и получил признание в Англии — по итогам прошлого года его номинировали на звание Игрока Года, а в Южной Корее он был освобожден от воинской обязанности после того, как выиграл золотую медаль на Азиатских Играх. Скорее всего, ему все равно придется пройти службу по завершении игровой карьеры, но в Южной Корее такая отсрочка является исключительным случаем.



Нынешний Сон — это игрок, который идеально подходит для контратак; с его скоростью и технической оснащенностью, Маурисио Почеттино может держать соперника в напряжении всегда, так как сейчас корейцу не нужно большого количества шансов, чтобы забить. Его взаимопонимание с Харри Кейном и Деле Алли — основа атакующей химии "шпор", а доверие Почеттино к корейцу выросло в геометрической прогрессии.



Пока Харри Кейн, хромая, занимает места для просмотра Супербоула, а Деле Алли восстанавливается после травмы, именно Сон становится главной ударной силой "шпор" в матче против лучшей на данный момент команды Бундеслиги — чемпионата, в котором Сон сформировался как игрок.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru