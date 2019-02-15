Лингард и Мартиаль пропустят две-три недели
Атакующие игроки "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард и Антони Мартиаль пропустят две-три недели и, таким образом, не примут участия в ближайших матчах против "Челси" и "Ливерпуля".
Напомним, тот и другой травмировались перед самым перерывом матча Лиги Чемпионов против ПСЖ в минувший вторник, когда "красные дьяволы" потерпели поражение со счетом 0:2.
Предполагается, что оба игрока повредили заднюю поверхность бедра. Выступая перед прессой в пятницу, тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что теперь Джесси и Антони пропустят матч 5-го раунда Кубка Англии против "Челси" в понедельник, а также поединки Премьер-Лиги с "Ливерпулем", "Кристал Пэлас" и, возможно, "Саутгемптоном". Их участие в ответной игре с ПСЖ 6 марта находится под вопросом.
"Думаю, они пропустят от двух до трех недель", — цитирует Сульшера Sky Sports.
15.02.2019 18:30
Просмотров: 678
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
плохо, но ничего, оле ныть не будет.
(ответить)
Насекомое ротирует уже не только судей, не только чиновникам ФА, но и теперь опустилось до отсасывания соперникам соперников, чтобы они ломали игроков.
Просто мерзость этот портовый негодяй.
(ответить)
Ну значит Челси повезло пропустят 2-3 а не 7 вот с Ливерпулем будет сложнее,придётся судью подкупить
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий