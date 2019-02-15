Лингард и Мартиаль пропустят две-три недели

Атакующие игроки "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард и Антони Мартиаль пропустят две-три недели и, таким образом, не примут участия в ближайших матчах против "Челси" и "Ливерпуля".

Напомним, тот и другой травмировались перед самым перерывом матча Лиги Чемпионов против ПСЖ в минувший вторник, когда "красные дьяволы" потерпели поражение со счетом 0:2.



Предполагается, что оба игрока повредили заднюю поверхность бедра. Выступая перед прессой в пятницу, тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что теперь Джесси и Антони пропустят матч 5-го раунда Кубка Англии против "Челси" в понедельник, а также поединки Премьер-Лиги с "Ливерпулем", "Кристал Пэлас" и, возможно, "Саутгемптоном". Их участие в ответной игре с ПСЖ 6 марта находится под вопросом.



"Думаю, они пропустят от двух до трех недель", — цитирует Сульшера Sky Sports.