Лингард и Мартиаль пропустят две-три недели

Джесси Лингард и Антони Мартиаль Атакующие игроки "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард и Антони Мартиаль пропустят две-три недели и, таким образом, не примут участия в ближайших матчах против "Челси" и "Ливерпуля".

Напомним, тот и другой травмировались перед самым перерывом матча Лиги Чемпионов против ПСЖ в минувший вторник, когда "красные дьяволы" потерпели поражение со счетом 0:2.

Предполагается, что оба игрока повредили заднюю поверхность бедра. Выступая перед прессой в пятницу, тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что теперь Джесси и Антони пропустят матч 5-го раунда Кубка Англии против "Челси" в понедельник, а также поединки Премьер-Лиги с "Ливерпулем", "Кристал Пэлас" и, возможно, "Саутгемптоном". Их участие в ответной игре с ПСЖ 6 марта находится под вопросом.

"Думаю, они пропустят от двух до трех недель", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Мартиаль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2019 18:30

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  1. manutd-20champ 15.02.2019 18:59 # manutd-20champ
    плохо, но ничего, оле ныть не будет.

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  2. jesus33 15.02.2019 18:36 # jesus33
    Насекомое ротирует уже не только судей, не только чиновникам ФА, но и теперь опустилось до отсасывания соперникам соперников, чтобы они ломали игроков.
    Просто мерзость этот портовый негодяй.

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  3. vandersexxx 15.02.2019 18:34 # vandersexxx
    Ну значит Челси повезло пропустят 2-3 а не 7 вот с Ливерпулем будет сложнее,придётся судью подкупить

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