"Юнайтед" задумывался о покупке Ласселлса в январе

Джамаал Ласселлс "Манчестер Юнайтед" изучал вариант с приобретением капитана "Ньюкасла" Джамаала Ласселлса до увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

Напомним, Моуриньо еще с предсезонного периода неустанно жаловался, что ему требуется усиление, в том числе в центре обороны. Начало кампании подтвердило опасения Жозе — "красные дьяволы" принялись пропускать мячи в пугающем количестве.

С приближением января пресса вновь стала сватать на "Олд Траффорд" различных центральных защитников. По информации ESPN, в списке трансферных целей "Юнайтед" на зимнее окно присутствовал и 25-летний Ласселлс.

В отличие от Калиду Кулибали из "Наполи" или Милана Шкриниара из "Интера", Ласселлс виделся "дьяволам" реалистичной январской целью по адекватной цене.

Скауты "Юнайтед" регулярно просматривали Ласселлса, однако их работа была свернута в середине декабря, когда Моуриньо было указано на дверь.

Как известно, в итоге "дьяволы" так никого и не купили в январе, значительно подтянув свою оборону за счет имеющихся игроков. Тем не менее, ожидается, что в январе "Юнайтед" вернется на рынок для покупки центрального защитника топ-уровня.


Метки Ласселлс, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2019 15:00

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  1. brown-ale 14.02.2019 15:10 # brown-ale
    Рафа бы в тот же день ушел, а Ньюкасл 100% вылетел. На что они рассчитывали? Только если на алчность Эшли...

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  2. lfcynwa 14.02.2019 15:07 # lfcynwa
    Ласселлс виделся "дьяволам" реалистичной январской целью по адекватной цене.

    Источник: http://fapl.ru/posts/68803/

    это ж какая сумма должна была быть, чтобы разлучить клуб претендующий на вылет в апл с основным, системообразующим игроком.
    Эшли бы убили после этого и так уже натерпелись по самое не балуй

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