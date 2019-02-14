"Юнайтед" задумывался о покупке Ласселлса в январе

"Манчестер Юнайтед" изучал вариант с приобретением капитана "Ньюкасла" Джамаала Ласселлса до увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

Напомним, Моуриньо еще с предсезонного периода неустанно жаловался, что ему требуется усиление, в том числе в центре обороны. Начало кампании подтвердило опасения Жозе — "красные дьяволы" принялись пропускать мячи в пугающем количестве.



С приближением января пресса вновь стала сватать на "Олд Траффорд" различных центральных защитников. По информации ESPN, в списке трансферных целей "Юнайтед" на зимнее окно присутствовал и 25-летний Ласселлс.



В отличие от Калиду Кулибали из "Наполи" или Милана Шкриниара из "Интера", Ласселлс виделся "дьяволам" реалистичной январской целью по адекватной цене.



Скауты "Юнайтед" регулярно просматривали Ласселлса, однако их работа была свернута в середине декабря, когда Моуриньо было указано на дверь.



Как известно, в итоге "дьяволы" так никого и не купили в январе, значительно подтянув свою оборону за счет имеющихся игроков. Тем не менее, ожидается, что в январе "Юнайтед" вернется на рынок для покупки центрального защитника топ-уровня.