Венгер не возглавит "Реал"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что уже не возглавит "Реал", который неоднократно к нему обращался в прошлом.

За 22 года работы в "Арсенале" Венгера не раз пытались переманить в Мадрид, однако Арсен каждый раз оставался верен клубу, с которым в итоге выиграл три титула Премьер-Лиги и семь Кубков Англи.



В данный момент Венгер находится без работы, а "Реал", как ожидается, будет искать нового рулевого на следующий сезон, однако 69-летний француз исключает свое назначение на "Сантьяго Бернабеу".



"Я отказывал "Реалу" более чем единожды. Должен сказать, теперь для меня все кончено в этом отношении".



"Спросите любого тренера в мире, заинтересован ли он поработать с "Реалом"? Каждый ответит утвердительно, ведь это крупнейший клуб в мире", — сообщил Венгер beIN Sports.