Компани близок к новому однолетнему контракту с "Сити"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани близок к подписанию нового контракта со своим клубом.

Ранее этой зимой главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола усомнился насчет будущего Компани на "Этихад", пообещав, что клуб не будет сентиментальным, принимая решение насчет 32-летнего защитника, который в данный момент вновь травмирован.



Однако Goal стало известно, что за кулисами "Сити" продемонстрировал желание сохранить Венсана, чье действующее соглашение истекает в конце сезона. Стороны уже обсуждают не только продление сотрудничества, но и роль Компани в клубе после завершения игровой карьеры.



Компани пропустил значительные периоды трех предыдущих сезонов из-за различных проблем со здоровьем, однако на "Этихад" считают, что опыт защитника все еще может принести пользу команде в ближайшие 18 месяцев, даже если Венсан окончательно превратится в игрока ротации.



Ожидается, что с новым контрактом Компани согласится на понижение зарплаты — сейчас Венсан, сыгравший только 14 матчей в этом сезоне, получает 120 тысяч фунтов в неделю.