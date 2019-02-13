Компани близок к новому однолетнему контракту с "Сити"

Венсан Компани Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани близок к подписанию нового контракта со своим клубом.

Ранее этой зимой главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола усомнился насчет будущего Компани на "Этихад", пообещав, что клуб не будет сентиментальным, принимая решение насчет 32-летнего защитника, который в данный момент вновь травмирован.

Однако Goal стало известно, что за кулисами "Сити" продемонстрировал желание сохранить Венсана, чье действующее соглашение истекает в конце сезона. Стороны уже обсуждают не только продление сотрудничества, но и роль Компани в клубе после завершения игровой карьеры.

Компани пропустил значительные периоды трех предыдущих сезонов из-за различных проблем со здоровьем, однако на "Этихад" считают, что опыт защитника все еще может принести пользу команде в ближайшие 18 месяцев, даже если Венсан окончательно превратится в игрока ротации.

Ожидается, что с новым контрактом Компани согласится на понижение зарплаты — сейчас Венсан, сыгравший только 14 матчей в этом сезоне, получает 120 тысяч фунтов в неделю.


Метки Компани, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2019 17:00

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  1. mc-od 13.02.2019 17:21 # mc-od
    29.01.2019 12:59 # удалить
    mc-od

    В итоге кэпу или подарят контракт на год или дадут работу в системе клуба. Можете скринить.

    C'MON CITY! C'MON KPACUBO!

    Источник: http://fapl.ru/posts/68441/

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  2. monsieurgood 13.02.2019 17:15 # monsieurgood
    лазарет занят некем что ли?

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  3. arhangel777 13.02.2019 17:10 # arhangel777
    Все правильно делают, молодци!

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