Гвардиола объяснил, почему они с Сарри не пожали руки

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему они с Маурицио Сарри не пожали руки после окончания матча на "Этихад", а также заступился за своего коллегу по тренерскому цеху.

Дождавшись финального свистка, возвестившего о поражении "синих" со счетом 6:0, Сарри, поджав хвост, убежал в подтрибунный тоннель мимо Гвардиолы, который шел ему навстречу с вытянутой рукой. Однако каталонец не обижается, что был проигнорирован.



"Он не видел меня. У меня хорошие отношения с ним, никаких проблем", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.



После этого матча Сарри оказался под шквалом критики, однако Гвардиола советует "Челси" проявить терпение к своему тренеру, как когда-то проявил "Сити" к самому Хосепу.



"Я знаю, чего он хочет добиться, и я думаю, он тот человек, которому такого рода матчи помогают стать лучше. Они победили нас на "Стэмфорд Бридж", и нам было тяжело против "Наполи" в прошлом сезоне — моментами они был лучше".



"Люди не понимают, насколько сложным может быть твой первый год. Мой первый сезон здесь был сложным. В мой первый год мы не играли, как я того хотел. Люди думают, ты купил игроков и сражу можешь побеждать, но тебе всегда требуется время. Это зависит лишь от веры владельцев — действительно ли они верят в тебя".



"Главная причина, почему я решил отправиться в "Манчестер Сити", заключается в том, что боссы, особенно Чики Бегиристайн, знают меня. Когда дела идут плохо, мы пытаемся найти решение. Они не начинают думать, что я плохой тренер, когда мы проигрываем. Поэтому я наслаждаюсь своей работой здесь", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.



