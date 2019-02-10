Каррагер: "Сарри превратил "Челси" в "Арсенал"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Челси" напомнил ему о многолетних мучениях "Арсенала" при Арсене Венгере.
В воскресенье "синие" потерпели свое тяжелейшее поражение в эру Премьер-Лиги, пропустив шесть безответных мячей на поле "Манчестер Сити" и опустившись на шестое место в таблице.
Предыдущий выезд лондонцев тоже завершился унижением — 4:0 от "Борнмута", и Каррагер считает, что Маурицио Сарри должен понести за это ответственность.
"Сити" играет выдающимся образом, но "Челси" сегодня плох, как никогда в этом сезоне. Позади только половина первого сезона Сарри, но худшая вещь, которую я могу сказать — он превратил "Челси" в "Арсенал".
"В последние семь или восемь лет "Арсенал" постоянно громили на выезде, потому что они слишком слабы. В прошлом о "Челси" нельзя было такого сказать, но теперь они выглядят такой же слабой командой".
"Первый гол — это просто преступление Маркоса Алонсо. С его стороны было очень небрежно так ошибиться уже на третьей-четвертой минуте большого матча. Он совершенно не включился в игру", — сообщил Каррагер в перерыве.
10.02.2019 21:40
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Последние комментарии:
У Арсена не было таких денег на трансферы, как у Челси. Сравнение не корректно.
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Это просто издевательство над Гунерами в первую очередь. Ггешники твердо были в 4-ке при Вернере.
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Кэп в Атлетике от барсы и реала столько не вынимал
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Карагер был слабым защиком
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Арсенал трансферные рекорды не бьёт и с разницей в 6 мячей не проигрывает.
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Ехехехехехехехе нормально!!!!
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Так и есть, как бы унизительно это не звучало.
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5 Арсенал 26 15 5 6 53 37 +16 50
6 Челси 26 15 5 6 45 29 +16 50
ну типа да, очки, разница мячей, и правда арсенал
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С той лишь разницей, что Венгер хотя бы кубок Англии зацепил, а этот так и помрет девственным от трофеев.
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Пописял на пенсов
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есть такое, саррибол хуле
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Вот карра прям с языка снял. Кто бы еще скамцо в такую же "машину" превратил....
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Каррагер: "Сарри превратил "Челси" в "Арсенал" и унизил "Челси"
Источник: http://fapl.ru
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Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Челси" напомнил ему о многолетних мучениях "Арсенала" при Унаи Эмери.
Источник: http://fapl.ru/posts/68724/ Уже накаркал Эмери судьбину)))
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Продлевать будете???Или назад "обоссаного" позовете?
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