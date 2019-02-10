Каррагер: "Сарри превратил "Челси" в "Арсенал"

Маурицио Сарри Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Челси" напомнил ему о многолетних мучениях "Арсенала" при Арсене Венгере.

В воскресенье "синие" потерпели свое тяжелейшее поражение в эру Премьер-Лиги, пропустив шесть безответных мячей на поле "Манчестер Сити" и опустившись на шестое место в таблице.

Предыдущий выезд лондонцев тоже завершился унижением — 4:0 от "Борнмута", и Каррагер считает, что Маурицио Сарри должен понести за это ответственность.

"Сити" играет выдающимся образом, но "Челси" сегодня плох, как никогда в этом сезоне. Позади только половина первого сезона Сарри, но худшая вещь, которую я могу сказать — он превратил "Челси" в "Арсенал".

"В последние семь или восемь лет "Арсенал" постоянно громили на выезде, потому что они слишком слабы. В прошлом о "Челси" нельзя было такого сказать, но теперь они выглядят такой же слабой командой".

"Первый гол — это просто преступление Маркоса Алонсо. С его стороны было очень небрежно так ошибиться уже на третьей-четвертой минуте большого матча. Он совершенно не включился в игру", — сообщил Каррагер в перерыве.


Метки Каррагер, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 21:40

Количество просмотров Просмотров: 3457

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Последние комментарии:




  1. kojan 10.02.2019 22:32 # kojan
    У Арсена не было таких денег на трансферы, как у Челси. Сравнение не корректно.

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  2. girasimus 10.02.2019 22:09 # girasimus
    Это просто издевательство над Гунерами в первую очередь. Ггешники твердо были в 4-ке при Вернере.

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  3. french 10.02.2019 22:07 # french
    Кэп в Атлетике от барсы и реала столько не вынимал

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  4. awesome-arsenal 10.02.2019 22:03 # awesome-arsenal
    Карагер был слабым защиком

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  5. alexomck 10.02.2019 22:02 # alexomck
    Арсенал трансферные рекорды не бьёт и с разницей в 6 мячей не проигрывает.

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  6. chebrec 10.02.2019 21:59 # chebrec
    Ехехехехехехехе нормально!!!!

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  7. chelsea88 10.02.2019 21:56 # chelsea88
    Так и есть, как бы унизительно это не звучало.

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  8. van-der-slav 10.02.2019 21:51 # van-der-slav
    5 Арсенал 26 15 5 6 53 37 +16 50
    6 Челси 26 15 5 6 45 29 +16 50

    ну типа да, очки, разница мячей, и правда арсенал

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  9. brown-ale 10.02.2019 21:50 # brown-ale
    С той лишь разницей, что Венгер хотя бы кубок Англии зацепил, а этот так и помрет девственным от трофеев.

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  10. xin 10.02.2019 21:48 # xin
    Пописял на пенсов

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  11. thegodfather 10.02.2019 21:48 # thegodfather
    есть такое, саррибол хуле

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  12. lfc-in-my-heart 10.02.2019 21:47 # lfc-in-my-heart
    Вот карра прям с языка снял. Кто бы еще скамцо в такую же "машину" превратил....

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  13. hammersmith 10.02.2019 21:46 # hammersmith
    Каррагер: "Сарри превратил "Челси" в "Арсенал" и унизил "Челси"


    Источник: http://fapl.ru

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  14. mcfc-fantactic 10.02.2019 21:46 # mcfc-fantactic
    Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Челси" напомнил ему о многолетних мучениях "Арсенала" при Унаи Эмери.

    Источник: http://fapl.ru/posts/68724/ Уже накаркал Эмери судьбину)))

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  15. liverpool1892est 10.02.2019 21:46 # liverpool1892est
    Продлевать будете???Или назад "обоссаного" позовете?

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