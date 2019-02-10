Каррагер: "Сарри превратил "Челси" в "Арсенал"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Челси" напомнил ему о многолетних мучениях "Арсенала" при Арсене Венгере.

В воскресенье "синие" потерпели свое тяжелейшее поражение в эру Премьер-Лиги, пропустив шесть безответных мячей на поле "Манчестер Сити" и опустившись на шестое место в таблице.



Предыдущий выезд лондонцев тоже завершился унижением — 4:0 от "Борнмута", и Каррагер считает, что Маурицио Сарри должен понести за это ответственность.



"Сити" играет выдающимся образом, но "Челси" сегодня плох, как никогда в этом сезоне. Позади только половина первого сезона Сарри, но худшая вещь, которую я могу сказать — он превратил "Челси" в "Арсенал".



"В последние семь или восемь лет "Арсенал" постоянно громили на выезде, потому что они слишком слабы. В прошлом о "Челси" нельзя было такого сказать, но теперь они выглядят такой же слабой командой".



"Первый гол — это просто преступление Маркоса Алонсо. С его стороны было очень небрежно так ошибиться уже на третьей-четвертой минуте большого матча. Он совершенно не включился в игру", — сообщил Каррагер в перерыве.