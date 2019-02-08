Фабрегас: "Идеальный момент для Азара, чтобы уйти из "Челси"

Эден Азар и Сеск Фабрегас Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас выразил надежду, что Эден Азар подпишет новый контракт с "Челси", одновременно признав, что сейчас лучший момент для бельгийского плеймейкера, чтобы уйти со "Стэмфорд Бридж".

На днях Азар объявил, что уже принял решение относительно своего будущего. Большинство уверено, что Эден собрался в "Реал", однако Фабрегас, покинувший "Челси" в январе, не был бы столь категоричен.

"Ему 28 лет, и это идеальный момент чтобы уйти. Это будет очень личное решение".

"Он сказал, что уже сделал выбор, и я думаю, он подпишет новый контракт с "Челси". Он никогда не будет конфликтовать с "Челси", вдобавок "Челси" — это большой клуб, где он выиграл все в Англии".

"Давайте посмотрим, что он решит. У него остается полтора года по контракту, и он счастлив в "Челси", как и его семья".

"Однако такие решения бывают очень личными. Ему нравится "Реал", и он никогда этого не скрывал. Надеюсь, он подпишет новый контракт с "Челси", но если нет, то окажется в Мадриде", — сообщил Фабрегас El Larguero.


Метки Азар, Монако, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2019 15:40

Количество просмотров Просмотров: 117

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 08.02.2019 15:47 # gidro-met
    Сеск - элитная шлюшка, сколько тебе надо еще заплатить за молчание?)

    (ответить)

  2. ben-arfa 08.02.2019 15:47 # ben-arfa
    Сам то Фабрегас неплохо пылит в монако

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: