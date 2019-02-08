Фабрегас: "Идеальный момент для Азара, чтобы уйти из "Челси"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас выразил надежду, что Эден Азар подпишет новый контракт с "Челси", одновременно признав, что сейчас лучший момент для бельгийского плеймейкера, чтобы уйти со "Стэмфорд Бридж".

На днях Азар объявил, что уже принял решение относительно своего будущего. Большинство уверено, что Эден собрался в "Реал", однако Фабрегас, покинувший "Челси" в январе, не был бы столь категоричен.



"Ему 28 лет, и это идеальный момент чтобы уйти. Это будет очень личное решение".



"Он сказал, что уже сделал выбор, и я думаю, он подпишет новый контракт с "Челси". Он никогда не будет конфликтовать с "Челси", вдобавок "Челси" — это большой клуб, где он выиграл все в Англии".



"Давайте посмотрим, что он решит. У него остается полтора года по контракту, и он счастлив в "Челси", как и его семья".



"Однако такие решения бывают очень личными. Ему нравится "Реал", и он никогда этого не скрывал. Надеюсь, он подпишет новый контракт с "Челси", но если нет, то окажется в Мадриде", — сообщил Фабрегас El Larguero.