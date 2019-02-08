Цорк: "Англия превзошла Германию в воспитании молодых игроков"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк считает, что английские клубы превзошли своих коллег из Германии в плане воспитания талантливой молодежи.

Вдохновившись примером Джейдона Санчо, который ныне является ключевым игроком дортмундцев, все больше и больше английской молодежи едет выступать в Бундеслигу.



Лишь в январе "Арсенал" отправил свое молодое дарование Эмиля Смит-Роу в аренду в "РБ Лейпциг", однако Цорк видит в этой тенденции свидетельство отличной работы академии клубов Премьер-Лиги.



"Давайте вернемся лет на пять или 10 назад. То было время, когда английские клубы подписывали немецких игроков. Здесь у нас было много разговоров: "Это все из-за денег, им слишком рано уезжать из Германии в Англию". Но в последнее время у нас есть ощущение, что английские академии весьма хорошо обучают и развивают свою молодежь. Их клубы тратят большие деньги не только на трансферы и зарплаты, но также на инфраструктуру. Когда смотришь на эти академии — взять, к примеру, "Манчестер Сити" — их невозможно сравнить с немецкими стандартами. Там уровень гораздо, гораздо выше".



"Мне кажется, это стало своего рода бизнес-моделью для них. Даже если эти игроки не смогут заиграть в родных командах, их можно будет продать по высокой цене. Я едва ознакомился с отчетом "Манчестер Сити" — за последние три или пять лет они продали молодых игроков на более чем 150 миллионов. Можно расценивать это как результат работы академии. Вы и сами знаете, каких успехов добиваются английские сборные на уровнях U-17 и U-19, особенно в сравнении с немецкими сборными. На мой взгляд, они превзошли нас", — цитирует Цорка The Guardian.