Бернарду Силва: "Думали, выбыли из гонки"
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва признался, что после поражения 2:1 от "Ньюкасла" в конце января у его команды было ощущение проигранной борьбы за титул.
Обыграв посреди недели "Эвертон", "горожане" сравнялись по очкам с "Ливерпулем", а по дополнительным показателям смогли перехватить лидерство в Премьер-Лиге.
Чуть более недели назад ситуация была совершенно другой. Из-за поражения от "Ньюкасла" подопечные Хосепа Гвардиолы рисковали оказаться в семи очках позади "красных", которые своим шансом уйти в отрыв не воспользовались, дважды сыграв вничью. По словам Силвы, в тот момент, в конце января, "горожане" практически лишились надежд защитить титул.
"Несколько дней назад мы думали, что выбыли из борьбы за титул Премьер-Лиги. Теперь мы во главе лиги, потому что сыграли на матч больше".
"Приятно вернуться в гонку, и мы постараемся изо всех сил, чтобы выиграть все свои оставшиеся матчи и достичь своей цели. Теперь это самое важное".
"После "Ньюкасла" нам было очень тяжело. Мы были очень расстроены — сильнее, чем кто-либо еще. Игроки, персонал — всем нам было очень грустно, потому что мы думали, что с тем матчем выбыли из гонки".
"К счастью, "Ливерпуль" сыграл вничью с "Лестером" и вернул нам небольшую надежду. Затем была еще одна ничья, с "Вест Хэмом", которая означает, что интрига снова жива".
"Мы испытываем большое воодушевление. Мы постараемся делать свою работу и не расслабляться, как мы расслабились против "Ньюкасла", — цитирует Силву Evening Standard.
08.02.2019 07:00
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"Каждый хочет выиграть лигу, но мы в "Ливерпуле" (с) Алесон
Источник: http://fapl.ru/posts/68658/?c=1#c6813451
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Чёт бесят эти люди из МС, такой подвиг совершили, надо им памятник поставить
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"К счастью, "Ливерпуль" сыграл вничью с "Лестером" и вернул нам небольшую надежду. Затем была еще одна ничья, с "Вест Хэмом", которая означает, что интрига снова жива"
а некоторые тут говорили, что только Ливерпуль и его фанаты желают поражения сопернику и радуются, когда они теряют очки. Ну как же так то, Бернардо?!
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Признаюсь, выезд к Эвертону напрягал, нужен был просто победный результат, можно было и без KPACUBO..)) Команда отлично справилась, думаю, в игре с Челски будет уже намного полегче. Можно и KPACUBO включить..)
C'mon CITY!
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30.01.2019 01:27 # удалить
mc-od
Может быть эта встряска как раз в нужный момент пришла. Счет не по игре, так что вопрос не в спаде, а в тупом стечении обстоятельств. Но эта игра, так бывает. Хотя наверняка, здешние неадекваты шаманили и сглаз устроили..))
Я о том, что все будут терять очки, и если Сити вот так вот споткнулся бы за 5-6 туров до конца чемпионата, то Колбасок можно уже было бы поздравлять с чемпиком. Но пока турнирная дистанция может простить одну, может быть 2 ошибки...
Впереди финал кубка Лиги, ЛЧ начинается, так что сегодняшняя "порка" от мертвого Ньюкасла может наоборот подстегнуть команду и в конечном счете сыграть за нас. Как-то так, всем удачи, а нашим не унывать..))
C'MON CITY! C'MON KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/68459/
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