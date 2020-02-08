Бернарду Силва: "Думали, выбыли из гонки"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва признался, что после поражения 2:1 от "Ньюкасла" в конце января у его команды было ощущение проигранной борьбы за титул.

Обыграв посреди недели "Эвертон", "горожане" сравнялись по очкам с "Ливерпулем", а по дополнительным показателям смогли перехватить лидерство в Премьер-Лиге.



Чуть более недели назад ситуация была совершенно другой. Из-за поражения от "Ньюкасла" подопечные Хосепа Гвардиолы рисковали оказаться в семи очках позади "красных", которые своим шансом уйти в отрыв не воспользовались, дважды сыграв вничью. По словам Силвы, в тот момент, в конце января, "горожане" практически лишились надежд защитить титул.



"Несколько дней назад мы думали, что выбыли из борьбы за титул Премьер-Лиги. Теперь мы во главе лиги, потому что сыграли на матч больше".



"Приятно вернуться в гонку, и мы постараемся изо всех сил, чтобы выиграть все свои оставшиеся матчи и достичь своей цели. Теперь это самое важное".



"После "Ньюкасла" нам было очень тяжело. Мы были очень расстроены — сильнее, чем кто-либо еще. Игроки, персонал — всем нам было очень грустно, потому что мы думали, что с тем матчем выбыли из гонки".



"К счастью, "Ливерпуль" сыграл вничью с "Лестером" и вернул нам небольшую надежду. Затем была еще одна ничья, с "Вест Хэмом", которая означает, что интрига снова жива".



"Мы испытываем большое воодушевление. Мы постараемся делать свою работу и не расслабляться, как мы расслабились против "Ньюкасла", — цитирует Силву Evening Standard.