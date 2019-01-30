"Ньюкасл" поставил подножку "Манчестер Сити"

Мэтт Ритчи Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес оказал услугу своему бывшему клубу "Ливерпулю", сенсационно обыграв преследующего лидера Премьер-Лиги "Манчестер Сити" — 2:1.

Бенитес вернулся к оптимальному сочетанию игроков после поражения "сорок" 0:2 от "Уотфорда" в Кубке Англии.

Относительно победы 5:0 над "Бернли" в Кубке Англии в старте у "горожан" вышли Эмерик Лапорт, Давид Сильва, Лерой Сане, Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро, заменив Николаса Отаменди, Илкая Гюндогана, Бернарду Силву, Рияда Махреза и Габриэля Жезуса.

Гостям потребовалось полминуты, чтобы открыть счет. Сильва опередил голкипера Мартина Дубравку после заброса верхом в штрафную от Стерлинга, и Агуэро уже поражал пустые ворота — 0:1.

Вскоре мяч еще раз побывал в воротах Дубравки, однако на сей раз гол не был засчитан — Кевин Де Брюйне разыграл штрафной до свистка рефери.

Игра складывалась достаточно комфортно для "Сити", тогда как "Ньюкасл" почти не огрызался и выглядел потерянным. Незадолго до перерыва "горожане" едва не удвоили счет — мяч был остановлен на самой линии ворот.

Во втором тайме Де Брюйне откровенно повезло избежать второй желтой карточки. Хосеп Гвардиола быстро на это отреагировал, заменив бельгийца от греха.

Игра была настолько безмятежной для "горожан", что это привело к беде. На 66-й минуте Саломон Рондон пробил с отскоком от газона после заброса верхом в центр штрафной — 1:1.

А на 78-й минуте Фернандиньо пустился в дриблинг в своей штрафной и сбил Шона Лонгстаффа. Мэтт Ритчи переиграл с 11-метровой отметки Эдерсона — 1:2.

Ни поражение, ни даже ничья не устраивали гостей, однако их натиск в концовке вышел не очень-то убедительным. "Ньюкасл" выстоял и сделал это без особых проблем.

Супербыстрый гол слишком расслабил "Сити". "Горожане" никак не хотели сделать над собой усилие и забить второй, чтобы похоронить интригу и в итоге за это поплатились.

"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2019 01:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 30.01.2019 01:48 # liverpo0ol
    увхаххахахаха

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  2. mc-od 30.01.2019 01:27 # mc-od
    Может быть эта встряска как раз в нужный момент пришла. Как я понял, счет не по игре, так что вопрос не в спаде, а в тупом стечении обстоятельств. Но эта игра, так бывает. Хотя наверняка, здешние неадекваты шаманили и сглаз устроили..))

    Я о том, что все будут терять очки, и если Сити вот так вот споткнулся бы за 5-6 туров до конца чемпионата, то Колбасок можно уже было бы поздравлять с чемпиком. Но пока турнирная дистанция может простить одну, может быть 2 ошибки...

    Впереди финал кубка Лиги, ЛЧ начинается, так что сегодняшняя "порка" от мертвого Ньюкасла может наоборот подстегнуть команду и в конечном счете сыграть за нас. Как-то так, всем удачи, а нашим не унывать..))

    C'MON CITY! C'MON KPACUBO!

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  3. brown-ale 30.01.2019 01:16 # brown-ale
    Ньюкасл - сила! Ливер обязан медалью поделиться с Рафиком.

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  4. newiskander 30.01.2019 01:16 # newiskander
    Рафа на послематчевой пресс конференции:
    -Сити? Сити?!...- О т с о с и т е!!!))
    YNWA братья! Рафа респект!

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  5. pistolero-lfc 30.01.2019 01:12 # pistolero-lfc
    Ходжсон и Бенитез, два агента Ливерпуля.
    Спасибо вам! :)

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  6. girasimus 30.01.2019 01:11 # girasimus
    Сегодня видно фортуна отвернулась от Манчестера. Ничего личного, не унывайте, это футбол. Главное чтоб деньги были и здоровье само собой.

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  7. lancerlancer1 30.01.2019 01:09 # lancerlancer1
    ну что за короли , ипать

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  8. mc-od 30.01.2019 01:09 # mc-od
    Смог посмотреть только концовку..(( Вот жеж, сами привезли поражение. Буквально из ниоткуда! Ну да ладно, надеюсь, проигрыш всех подстегнет.

    Не зря местные неадекваты шаманили, точняк кто-то к вуду сходил..))

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  9. kos9k 30.01.2019 01:09 # kos9k
    против бертона львы толстые
    против касла-алексеи

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  10. liverpool-95 30.01.2019 01:08 # liverpool-95
    Хотелось бы посадит всех фанатов мс на мою палку ))) думаю 20 см им будет хватать )))

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  11. pamirbarkhorog 30.01.2019 01:07 # pamirbarkhorog
    Главный тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес оказал услугу своему бывшему клубу "Ливерпулю", со своим Ливерпулом сенсационно обыграв преследующего лидера Премьер-Лиги "Манчестер Сити" — 2:1.)))))))Спосиба тебе Рафа))))какой же счастье

    Источник: http://fapl.ru/posts/68459/

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  12. anfied 30.01.2019 01:06 # anfied
    Бенитес на послематчевом вью: мы вынесли сити из уважения к ним

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  13. slash-lfc 30.01.2019 01:06 # slash-lfc
    Почему полторы пидораски, глорящие за парашу, никогда не отписываются после поражений Шыти?
    Ну это кек конечно. Клопп, все в твоих руках. Завтра кровь из носу нужно побеждать.

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  14. progressive 30.01.2019 01:06 # progressive
    Сами себе поднасрали. Но борьба продолжается.

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  15. gerrard08 30.01.2019 01:05 # gerrard08
    При всей моей нелюбви к Бенитесу - спасибо Рафа)

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  16. portsmouth08 30.01.2019 01:05 # portsmouth08
    С 4-мя поражениями за сезон еще никто АПЛ не брал. Унылой голубой говнопомойке я чемпионство ЛФК никогда не прощу. Желаю чтобы ваш обоссаный клуб надоел шейхам и вы боролись за 9-12 место в АПЛ.

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  17. kos9k 30.01.2019 01:04 # kos9k
    Бенитес топ, взял и унизил голубую помойку, поделом уебкам))
    Теперь главное самим с Лестером не обоссаться, там вроде ВВД не сыграет

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  18. chebrec 30.01.2019 01:04 # chebrec
    Как показывает практика ливерасты сами себе могут слить и 8 очков
    Ехехехехехехехе!!!

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  19. winslow 30.01.2019 01:04 # winslow
    Знатно кекнули, спокойствие вызывает только то что Ливерпуль сам себе враг и может в конце зарыгатся

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  20. alexminck 30.01.2019 01:04 # alexminck
    представляю сейчас ебальники сосольд из кишинева и астаны) ах ах ах сук

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