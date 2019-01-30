"Ньюкасл" поставил подножку "Манчестер Сити"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес оказал услугу своему бывшему клубу "Ливерпулю", сенсационно обыграв преследующего лидера Премьер-Лиги "Манчестер Сити" — 2:1.

Бенитес вернулся к оптимальному сочетанию игроков после поражения "сорок" 0:2 от "Уотфорда" в Кубке Англии.



Относительно победы 5:0 над "Бернли" в Кубке Англии в старте у "горожан" вышли Эмерик Лапорт, Давид Сильва, Лерой Сане, Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро, заменив Николаса Отаменди, Илкая Гюндогана, Бернарду Силву, Рияда Махреза и Габриэля Жезуса.



Гостям потребовалось полминуты, чтобы открыть счет. Сильва опередил голкипера Мартина Дубравку после заброса верхом в штрафную от Стерлинга, и Агуэро уже поражал пустые ворота — 0:1.



Вскоре мяч еще раз побывал в воротах Дубравки, однако на сей раз гол не был засчитан — Кевин Де Брюйне разыграл штрафной до свистка рефери.



Игра складывалась достаточно комфортно для "Сити", тогда как "Ньюкасл" почти не огрызался и выглядел потерянным. Незадолго до перерыва "горожане" едва не удвоили счет — мяч был остановлен на самой линии ворот.



Во втором тайме Де Брюйне откровенно повезло избежать второй желтой карточки. Хосеп Гвардиола быстро на это отреагировал, заменив бельгийца от греха.



Игра была настолько безмятежной для "горожан", что это привело к беде. На 66-й минуте Саломон Рондон пробил с отскоком от газона после заброса верхом в центр штрафной — 1:1.



А на 78-й минуте Фернандиньо пустился в дриблинг в своей штрафной и сбил Шона Лонгстаффа. Мэтт Ритчи переиграл с 11-метровой отметки Эдерсона — 1:2.



Ни поражение, ни даже ничья не устраивали гостей, однако их натиск в концовке вышел не очень-то убедительным. "Ньюкасл" выстоял и сделал это без особых проблем.



Супербыстрый гол слишком расслабил "Сити". "Горожане" никак не хотели сделать над собой усилие и забить второй, чтобы похоронить интригу и в итоге за это поплатились.



"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче