"Ньюкасл" поставил подножку "Манчестер Сити"
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес оказал услугу своему бывшему клубу "Ливерпулю", сенсационно обыграв преследующего лидера Премьер-Лиги "Манчестер Сити" — 2:1.
Бенитес вернулся к оптимальному сочетанию игроков после поражения "сорок" 0:2 от "Уотфорда" в Кубке Англии.
Относительно победы 5:0 над "Бернли" в Кубке Англии в старте у "горожан" вышли Эмерик Лапорт, Давид Сильва, Лерой Сане, Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро, заменив Николаса Отаменди, Илкая Гюндогана, Бернарду Силву, Рияда Махреза и Габриэля Жезуса.
Гостям потребовалось полминуты, чтобы открыть счет. Сильва опередил голкипера Мартина Дубравку после заброса верхом в штрафную от Стерлинга, и Агуэро уже поражал пустые ворота — 0:1.
Вскоре мяч еще раз побывал в воротах Дубравки, однако на сей раз гол не был засчитан — Кевин Де Брюйне разыграл штрафной до свистка рефери.
Игра складывалась достаточно комфортно для "Сити", тогда как "Ньюкасл" почти не огрызался и выглядел потерянным. Незадолго до перерыва "горожане" едва не удвоили счет — мяч был остановлен на самой линии ворот.
Во втором тайме Де Брюйне откровенно повезло избежать второй желтой карточки. Хосеп Гвардиола быстро на это отреагировал, заменив бельгийца от греха.
Игра была настолько безмятежной для "горожан", что это привело к беде. На 66-й минуте Саломон Рондон пробил с отскоком от газона после заброса верхом в центр штрафной — 1:1.
А на 78-й минуте Фернандиньо пустился в дриблинг в своей штрафной и сбил Шона Лонгстаффа. Мэтт Ритчи переиграл с 11-метровой отметки Эдерсона — 1:2.
Ни поражение, ни даже ничья не устраивали гостей, однако их натиск в концовке вышел не очень-то убедительным. "Ньюкасл" выстоял и сделал это без особых проблем.
Супербыстрый гол слишком расслабил "Сити". "Горожане" никак не хотели сделать над собой усилие и забить второй, чтобы похоронить интригу и в итоге за это поплатились.
"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
30.01.2019 01:00
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Последние комментарии:
увхаххахахаха
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Может быть эта встряска как раз в нужный момент пришла. Как я понял, счет не по игре, так что вопрос не в спаде, а в тупом стечении обстоятельств. Но эта игра, так бывает. Хотя наверняка, здешние неадекваты шаманили и сглаз устроили..))
Я о том, что все будут терять очки, и если Сити вот так вот споткнулся бы за 5-6 туров до конца чемпионата, то Колбасок можно уже было бы поздравлять с чемпиком. Но пока турнирная дистанция может простить одну, может быть 2 ошибки...
Впереди финал кубка Лиги, ЛЧ начинается, так что сегодняшняя "порка" от мертвого Ньюкасла может наоборот подстегнуть команду и в конечном счете сыграть за нас. Как-то так, всем удачи, а нашим не унывать..))
C'MON CITY! C'MON KPACUBO!
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Ньюкасл - сила! Ливер обязан медалью поделиться с Рафиком.
(ответить)
Рафа на послематчевой пресс конференции:
-Сити? Сити?!...- О т с о с и т е!!!))
YNWA братья! Рафа респект!
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Ходжсон и Бенитез, два агента Ливерпуля.
Спасибо вам! :)
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Сегодня видно фортуна отвернулась от Манчестера. Ничего личного, не унывайте, это футбол. Главное чтоб деньги были и здоровье само собой.
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ну что за короли , ипать
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Смог посмотреть только концовку..(( Вот жеж, сами привезли поражение. Буквально из ниоткуда! Ну да ладно, надеюсь, проигрыш всех подстегнет.
Не зря местные неадекваты шаманили, точняк кто-то к вуду сходил..))
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против бертона львы толстые
против касла-алексеи
(ответить)
Хотелось бы посадит всех фанатов мс на мою палку ))) думаю 20 см им будет хватать )))
(ответить)
Главный тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес оказал услугу своему бывшему клубу "Ливерпулю", со своим Ливерпулом сенсационно обыграв преследующего лидера Премьер-Лиги "Манчестер Сити" — 2:1.)))))))Спосиба тебе Рафа))))какой же счастье
Источник: http://fapl.ru/posts/68459/
(ответить)
Бенитес на послематчевом вью: мы вынесли сити из уважения к ним
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Почему полторы пидораски, глорящие за парашу, никогда не отписываются после поражений Шыти?
Ну это кек конечно. Клопп, все в твоих руках. Завтра кровь из носу нужно побеждать.
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Сами себе поднасрали. Но борьба продолжается.
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При всей моей нелюбви к Бенитесу - спасибо Рафа)
(ответить)
С 4-мя поражениями за сезон еще никто АПЛ не брал. Унылой голубой говнопомойке я чемпионство ЛФК никогда не прощу. Желаю чтобы ваш обоссаный клуб надоел шейхам и вы боролись за 9-12 место в АПЛ.
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Бенитес топ, взял и унизил голубую помойку, поделом уебкам))
Теперь главное самим с Лестером не обоссаться, там вроде ВВД не сыграет
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Как показывает практика ливерасты сами себе могут слить и 8 очков
Ехехехехехехехе!!!
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Знатно кекнули, спокойствие вызывает только то что Ливерпуль сам себе враг и может в конце зарыгатся
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представляю сейчас ебальники сосольд из кишинева и астаны) ах ах ах сук
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