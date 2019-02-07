Алиссон: "Верим, что можем выиграть Премьер-Лигу"

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что его команда не нервничает и сохраняет веру в свои шансы завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В данный момент, сыграв на матч больше, "Манчестер Сити" опережает "Ливерпуль" в таблице по разнице мячей, хотя еще в конце декабря уступал "красным" целых 10 очков.

Тем не менее, на "Энфилде" не паникуют. Алиссон не считает два ничейных результата подряд свидетельством того, что "Ливерпуль" дрогнул под давлением.

"Сыграли ли нервы свою роль в последних результатах? Я бы так не сказал. Мы верим, что можем выиграть лигу. В прошлом мы показывали, что достаточно хороши для чемпионства, и мы продолжим это делать в предстоящих матчах".

"Мы не ощущаем никакого дополнительного давления. Мы движемся матч за матчем, не беспокоясь о том, как выступают конкуренты".

"Каждый хочет выиграть лигу, но мы в "Ливерпуле" озабочены лишь тем, чтобы побеждать в своих матчах и не терять очки".

"Мы не думаем о "Манчестер Сити", мы думаем только о себе. Мы думаем только о том, что в наших руках и как идут наши дела", — сообщил Алиссон Sky Sports.


Метки Алиссон, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2019 22:00

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  1. noi39 07.02.2019 22:27 # noi39
    В марте будет вино чего стоит команда,но главную ошибку уже совершили.

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  2. kojan 07.02.2019 22:10 # kojan
    колбасные по графику выступают с заявлением, что узьмут АПЛ... сколько не говори сахар, сахар во рту все равно будет...ну, вы поняли, что будет во рту у безтрофейеых неудачников.

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  3. jack-willsher 07.02.2019 22:07 # jack-willsher
    дырка. как льорис пропустил

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  4. gidro-met 07.02.2019 22:07 # gidro-met
    единственное что осталось у Ливерпулевичей - это Вера!

    Верьте посоны, шанс есть!

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  5. mikkiynwa 07.02.2019 22:01 # mikkiynwa
    Лучший!
    Титан!

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