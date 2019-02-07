Грег Кларк избран вице-президентом ФИФА
Глава FA Грег Кларк был избран вице-президентом ФИФА на следующие четыре года.
В четверг в Риме прошел конгресс ФИФА, и 51-летний Кларк достаточно уверенно победил на выборах своего ирландского коллегу Дэвида Мартина — 37 голосов против 18 — став британским представителем в Совете ФИФА.
Таким образом, Кларк сменил на этом посту, который он будет совмещать со своей основной работой в английской Ассоциации, бывшего исполнительного директора "Манчестер Юнайтед" Дэвида Гилла.
Кларк является бывшим президентом и директором "Лестера". Также он поработал руководителем Футбольной Лиги, а в 2016 возглавил FA.
Добавим, что всего в ФИФА восемь вице-президентов, каждый из которых ежегодно получает 190 тысяч фунтов.
07.02.2019 19:15
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