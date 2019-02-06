Коутиньо может заменить Азара в "Челси"

Эден Азар и Филиппе Коутиньо "Челси" рассматривает атакующего полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в качестве замены для Эдена Азара.

Накануне Азар объявил, что уже определился со своими планами на будущее, явно намекая на желание отправиться в "Реал" грядущим летом. По слухам, Эден уже получил гарантии от Королевского клуба, который заверил, что непременно сделает предложение о его покупке.

Азар был готов отправиться в "Реал" еще прошлым летом, однако тогда испанский гранд не решился начать торги по игроку, которого "синие" оценивали в 250 миллионов фунтов. На сей раз для приобретения Эдена, ввиду истекающего контракта, может хватить около 100 млн.

Предчувствуя скорое расставание с 28-летним бельгийцем, "Челси" еще в прошлом месяце заручился услугами Кристиана Пулишича, однако рассчитывать на то, что 20-летний американец, не всегда проходящий в стартовый состав дортмундской "Боруссии", полноценно заменил бы лучшего игрока "синих", было бы наивно.

Поэтому клубу со "Стэмфорд Бридж" нужна другая большая звезда, соразмерная Азару. В качестве одного из таких игроков, утверждает The Independent, "Челси" рассматривает Коутиньо.

Год назад Филиппе все-таки осуществил свою мечту и вырвался из "Ливерпуля" в "Барселону", однако заиграть соразмерно своей стоимости в 142 млн. фунтов пока не смог.

И хотя официально "Барселона" заявляет, что Коутиньо не продается, The Independent предполагает, что на "Ноу Камп" будут открыты к расставанию с игроком, если тот резко не прибавит в остатке сезона.


Метки Азар, Барселона, Коутиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2019 21:00

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  1. j-silver 06.02.2019 22:04 # j-silver
    Ах ах ах Марина что ты делаешь, пощади шершавых пеликанов.

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  2. ray-black 06.02.2019 21:40 # ray-black
    Челсям не привыкать транзитом через Барсу игроков "отмывать")

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  3. firmino9 06.02.2019 21:31 # firmino9
    Мы то знаем бразилок, те ещё сучки

    "Я не променял бы "Ливерпуль" на любой другой клуб, кроме "Барселоны". Здесь я исполнил свою мечту, это по-настоящему волшебное место для меня", - цитирует Коутиньо Daily Mail.

    Источник: http://fapl.ru/posts/59732/

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  4. kojan 06.02.2019 21:24 # kojan
    за год подешевел в 2,5 раза...

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  5. keane16 06.02.2019 21:17 # keane16
    Усиление

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  6. brown-ale 06.02.2019 21:14 # brown-ale
    Менять на Виллиана.

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  7. alexomck 06.02.2019 21:08 # alexomck
    пенсы опять собирают за Ливерпулем:)

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  8. chebrec 06.02.2019 21:01 # chebrec
    Ахахахахахахаха это будет финиш!!!

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