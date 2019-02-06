Коутиньо может заменить Азара в "Челси"
"Челси" рассматривает атакующего полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в качестве замены для Эдена Азара.
Накануне Азар объявил, что уже определился со своими планами на будущее, явно намекая на желание отправиться в "Реал" грядущим летом. По слухам, Эден уже получил гарантии от Королевского клуба, который заверил, что непременно сделает предложение о его покупке.
Азар был готов отправиться в "Реал" еще прошлым летом, однако тогда испанский гранд не решился начать торги по игроку, которого "синие" оценивали в 250 миллионов фунтов. На сей раз для приобретения Эдена, ввиду истекающего контракта, может хватить около 100 млн.
Предчувствуя скорое расставание с 28-летним бельгийцем, "Челси" еще в прошлом месяце заручился услугами Кристиана Пулишича, однако рассчитывать на то, что 20-летний американец, не всегда проходящий в стартовый состав дортмундской "Боруссии", полноценно заменил бы лучшего игрока "синих", было бы наивно.
Поэтому клубу со "Стэмфорд Бридж" нужна другая большая звезда, соразмерная Азару. В качестве одного из таких игроков, утверждает The Independent, "Челси" рассматривает Коутиньо.
Год назад Филиппе все-таки осуществил свою мечту и вырвался из "Ливерпуля" в "Барселону", однако заиграть соразмерно своей стоимости в 142 млн. фунтов пока не смог.
И хотя официально "Барселона" заявляет, что Коутиньо не продается, The Independent предполагает, что на "Ноу Камп" будут открыты к расставанию с игроком, если тот резко не прибавит в остатке сезона.
06.02.2019 21:00
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Ах ах ах Марина что ты делаешь, пощади шершавых пеликанов.
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Челсям не привыкать транзитом через Барсу игроков "отмывать")
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Мы то знаем бразилок, те ещё сучки
"Я не променял бы "Ливерпуль" на любой другой клуб, кроме "Барселоны". Здесь я исполнил свою мечту, это по-настоящему волшебное место для меня", - цитирует Коутиньо Daily Mail.
Источник: http://fapl.ru/posts/59732/
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за год подешевел в 2,5 раза...
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Усиление
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Менять на Виллиана.
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пенсы опять собирают за Ливерпулем:)
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Ахахахахахахаха это будет финиш!!!
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