Коутиньо может заменить Азара в "Челси"

"Челси" рассматривает атакующего полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в качестве замены для Эдена Азара.

Накануне Азар объявил, что уже определился со своими планами на будущее, явно намекая на желание отправиться в "Реал" грядущим летом. По слухам, Эден уже получил гарантии от Королевского клуба, который заверил, что непременно сделает предложение о его покупке.



Азар был готов отправиться в "Реал" еще прошлым летом, однако тогда испанский гранд не решился начать торги по игроку, которого "синие" оценивали в 250 миллионов фунтов. На сей раз для приобретения Эдена, ввиду истекающего контракта, может хватить около 100 млн.



Предчувствуя скорое расставание с 28-летним бельгийцем, "Челси" еще в прошлом месяце заручился услугами Кристиана Пулишича, однако рассчитывать на то, что 20-летний американец, не всегда проходящий в стартовый состав дортмундской "Боруссии", полноценно заменил бы лучшего игрока "синих", было бы наивно.



Поэтому клубу со "Стэмфорд Бридж" нужна другая большая звезда, соразмерная Азару. В качестве одного из таких игроков, утверждает The Independent, "Челси" рассматривает Коутиньо.



Год назад Филиппе все-таки осуществил свою мечту и вырвался из "Ливерпуля" в "Барселону", однако заиграть соразмерно своей стоимости в 142 млн. фунтов пока не смог.



И хотя официально "Барселона" заявляет, что Коутиньо не продается, The Independent предполагает, что на "Ноу Камп" будут открыты к расставанию с игроком, если тот резко не прибавит в остатке сезона.