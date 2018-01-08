Коутиньо уверен, что "Ливерпуль" справится с его потерей

Коутиньо и Суарес Новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо уверен, что "Ливерпуль" справится с его потерей, а мерсисайдский клуб ждет светлое будущее.

25-летний бразилец забил семь голов в последних восьми матчах за "Ливерпуль", прежде чем исполнить свою мечту и присоединиться к Луису Суаресу в "Барселоне".

Коутиньо уверен, что главный тренер "красных" Юрген Клопп справится с его потерей и, наконец, приведет мерсисайдский клуб к долгожданным трофеям.

"Купив Виргила Ван Дейка, "Ливерпуль" сделал серьезное заявление о намерениях. Салах тоже отличный футболист, и мне уже не терпится увидеть, как они начнут выигрывать трофеи и добьются успеха".

"Я не променял бы "Ливерпуль" на любой другой клуб, кроме "Барселоны". Здесь я исполнил свою мечту, это по-настоящему волшебное место для меня", - цитирует Коутиньо Daily Mail.

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Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 08.01.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 4427

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 08.01.2018 17:35 # skychnie-oboi
    Нормально он нас обосцал.

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  2. serhio771 08.01.2018 17:20 # serhio771
    Незаменимых парней нет, даже таких как Фил. Что сказать - спасибо за превосходную игру в любимом Ливерпуле! Жаль что уходишь, но это жизнь и Суареса жаль было, но не пропали, не скатились в низы, хот и были трудные времена. Барсе легче, она каждый год в топе, и поэтому легче перетягивать туда игроков. А так всё окей!

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  3. isa1873387 08.01.2018 16:25 # isa1873387
    Только зачем он сейчас Барселоне ?! В ЛЧ не поможет, в Чемпионате Испании нормальный отрыв от соперников , не должны растерять это преимущество, значит для кубка Испании ?!- это вообще капец!
    То ли для Коута прийдет и сразу трофей!

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  4. van-der-slav 08.01.2018 16:18 # van-der-slav
    скиньте новость где он признавался в верности ливерпулю или целовал его эмблему. а то я не понимаю из-за чего все так горят. типичный бразил захотел в барсу, ничего удивительного

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  5. vals1702 08.01.2018 14:33 # vals1702
    скоро придушим барсучков в ЛЧ , вот увидишь Филька

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  6. footballstyle 08.01.2018 14:31 # footballstyle
    Чисто обоссал свой предыдущий клуб)))

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  7. knvlay 08.01.2018 13:57 # knvlay
    Топово он конечно обоссал портовой середняк.

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  8. alexomck 08.01.2018 13:53 # alexomck
    испугался конкуренции с Лаланой, слабак.

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  9. thefa 08.01.2018 13:42 # thefa
    Справится — это как? Не слетит ниже топ 6?

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  10. ask 08.01.2018 13:40 # ask
    Еще один обоссал ливер

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  11. mcfc-fantactic 08.01.2018 12:39 # mcfc-fantactic
    Все что нужно знать про ливерх уйских ,,фанов" готовых обосать своих новых легенд, если те уходят из клуба. Просто даунфаплеры!!!

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  12. rollik707 08.01.2018 12:30 # rollik707
    Ждем видео с поджигом футболок с 10-м номером!

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  13. mancityman 08.01.2018 12:25 # mancityman
    Нормально подорвал очки трем пидарам выше)))

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  14. electric 08.01.2018 12:14 # electric
    Без тебя збс всем. Нахоой ты вякаешь, барсук?

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  15. blackdreamer 08.01.2018 12:12 # blackdreamer
    ясен хуй
    пережили потерю зубастой шлюхи
    и тебя тоже
    благо реально естьк уча людей кем заменить и думаю если купят лемара или мареза будет норм
    а не так что блять пол сезона с каменным ебалом играл , надо было сразу в футболке барсы пол сезона бегать показывать всем как ты хочешь туда ебаная шлюха
    по мне главное что бы не ушол фирма , такого пахаря аля кюйт заменить трудновато

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  16. chr1s8rown 08.01.2018 12:03 # chr1s8rown
    иди нахуй .

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