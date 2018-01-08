Новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо уверен, что "Ливерпуль" справится с его потерей, а мерсисайдский клуб ждет светлое будущее.

25-летний бразилец забил семь голов в последних восьми матчах за "Ливерпуль", прежде чем исполнить свою мечту и присоединиться к Луису Суаресу в "Барселоне".



Коутиньо уверен, что главный тренер "красных" Юрген Клопп справится с его потерей и, наконец, приведет мерсисайдский клуб к долгожданным трофеям.



"Купив Виргила Ван Дейка, "Ливерпуль" сделал серьезное заявление о намерениях. Салах тоже отличный футболист, и мне уже не терпится увидеть, как они начнут выигрывать трофеи и добьются успеха".



"Я не променял бы "Ливерпуль" на любой другой клуб, кроме "Барселоны". Здесь я исполнил свою мечту, это по-настоящему волшебное место для меня", - цитирует Коутиньо Daily Mail.

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