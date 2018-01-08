Коутиньо уверен, что "Ливерпуль" справится с его потерей
Новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо уверен, что "Ливерпуль" справится с его потерей, а мерсисайдский клуб ждет светлое будущее.
25-летний бразилец забил семь голов в последних восьми матчах за "Ливерпуль", прежде чем исполнить свою мечту и присоединиться к Луису Суаресу в "Барселоне".
Коутиньо уверен, что главный тренер "красных" Юрген Клопп справится с его потерей и, наконец, приведет мерсисайдский клуб к долгожданным трофеям.
"Купив Виргила Ван Дейка, "Ливерпуль" сделал серьезное заявление о намерениях. Салах тоже отличный футболист, и мне уже не терпится увидеть, как они начнут выигрывать трофеи и добьются успеха".
"Я не променял бы "Ливерпуль" на любой другой клуб, кроме "Барселоны". Здесь я исполнил свою мечту, это по-настоящему волшебное место для меня", - цитирует Коутиньо Daily Mail.
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08.01.2018 12:00
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Последние комментарии:
Нормально он нас обосцал.
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Незаменимых парней нет, даже таких как Фил. Что сказать - спасибо за превосходную игру в любимом Ливерпуле! Жаль что уходишь, но это жизнь и Суареса жаль было, но не пропали, не скатились в низы, хот и были трудные времена. Барсе легче, она каждый год в топе, и поэтому легче перетягивать туда игроков. А так всё окей!
(ответить)
Только зачем он сейчас Барселоне ?! В ЛЧ не поможет, в Чемпионате Испании нормальный отрыв от соперников , не должны растерять это преимущество, значит для кубка Испании ?!- это вообще капец!
То ли для Коута прийдет и сразу трофей!
(ответить)
скиньте новость где он признавался в верности ливерпулю или целовал его эмблему. а то я не понимаю из-за чего все так горят. типичный бразил захотел в барсу, ничего удивительного
(ответить)
скоро придушим барсучков в ЛЧ , вот увидишь Филька
(ответить)
Чисто обоссал свой предыдущий клуб)))
(ответить)
Топово он конечно обоссал портовой середняк.
(ответить)
испугался конкуренции с Лаланой, слабак.
(ответить)
Справится — это как? Не слетит ниже топ 6?
(ответить)
Еще один обоссал ливер
(ответить)
Все что нужно знать про ливерх уйских ,,фанов" готовых обосать своих новых легенд, если те уходят из клуба. Просто даунфаплеры!!!
(ответить)
Ждем видео с поджигом футболок с 10-м номером!
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Нормально подорвал очки трем пидарам выше)))
(ответить)
Без тебя збс всем. Нахоой ты вякаешь, барсук?
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ясен хуй
пережили потерю зубастой шлюхи
и тебя тоже
благо реально естьк уча людей кем заменить и думаю если купят лемара или мареза будет норм
а не так что блять пол сезона с каменным ебалом играл , надо было сразу в футболке барсы пол сезона бегать показывать всем как ты хочешь туда ебаная шлюха
по мне главное что бы не ушол фирма , такого пахаря аля кюйт заменить трудновато
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иди нахуй .
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