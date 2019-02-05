"Челси" в ярости от комментариев Куртуа насчет Грановской

"Челси" находится в ярости от недавнего интервью Тибо Куртуа и считает, что голкипер "Реала" соврал прессе.

На прошлой неделе экс-игрок "синих" дал откровенное интервью бельгийскому изданию HLN, среди прочего заявив, что еще в марте провел встречу с директором лондонцев Мариной Грановской, и та пообещала отпустить его со "Стэмфорд Бридж".



По словам Куртуа, затем Грановская не сдержала свое слово, из-за чего Тибо был вынужден устроить забастовку и со скандалом требовать трансфера в "Реал".



Однако Sky Sports стало известно, что в "Челси" категорически не согласны с выдвинутыми Куртуа обвинениями и считают, что Тибо солгал прессе.



По информации авторитетного издания, Куртуа действительно сообщил "синим" о своем желании уйти, еще до окончания прошлого сезона, но Грановская не давала Тибо никаких обещаний, что непременно отпустит его из клуба.



Добавим, что в итоге "Реал" приобрел Куртуа за 31.5 миллионов фунтов. Столь низкая стоимость объясняется тем, что Тибо долгое время тянул с продлением своего контракта, а когда от его действующего оставался один год, то попросился в Мадрид. Теперь по тому же пути идет плеймейкер "синих" Эден Азар.