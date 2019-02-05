"Челси" в ярости от комментариев Куртуа насчет Грановской

Тибо Куртуа "Челси" находится в ярости от недавнего интервью Тибо Куртуа и считает, что голкипер "Реала" соврал прессе.

На прошлой неделе экс-игрок "синих" дал откровенное интервью бельгийскому изданию HLN, среди прочего заявив, что еще в марте провел встречу с директором лондонцев Мариной Грановской, и та пообещала отпустить его со "Стэмфорд Бридж".

По словам Куртуа, затем Грановская не сдержала свое слово, из-за чего Тибо был вынужден устроить забастовку и со скандалом требовать трансфера в "Реал".

Однако Sky Sports стало известно, что в "Челси" категорически не согласны с выдвинутыми Куртуа обвинениями и считают, что Тибо солгал прессе.

По информации авторитетного издания, Куртуа действительно сообщил "синим" о своем желании уйти, еще до окончания прошлого сезона, но Грановская не давала Тибо никаких обещаний, что непременно отпустит его из клуба.

Добавим, что в итоге "Реал" приобрел Куртуа за 31.5 миллионов фунтов. Столь низкая стоимость объясняется тем, что Тибо долгое время тянул с продлением своего контракта, а когда от его действующего оставался один год, то попросился в Мадрид. Теперь по тому же пути идет плеймейкер "синих" Эден Азар.


Метки Грановская, Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 05.02.2019 22:29 # kojan
    Особливый напустил порчу на Еву. Нос напустил порчу на Марину. Настоящие мужУки...

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  2. chelsiukpro 05.02.2019 22:13 # chelsiukpro
    Этот мудила дыркач незаслуживает уважения среди Синих болельщиков!!!

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  3. manutd-20champ 05.02.2019 22:12 # manutd-20champ
    кепа не хуже носатого, просто нужно время, и он себя покажет.

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  4. mkcfc 05.02.2019 22:09 # mkcfc
    У Кепы больше потенциал чем у этого Куртуа. Хотелось бы чтобы заиграл как Де Хеа. Чем то они похожи. У Де Хеа тоже не сразу все складывалось в мю. Но Ферги вырастил из него кипера номер один.

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  5. chebrec 05.02.2019 22:01 # chebrec
    Крыса носатая
    Ни одного матча не сыграл за реал
    А сразу эмблему заслюнявил

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