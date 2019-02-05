Гюндоган видит преимущество у "Ливерпуля" в чемпионской гонке

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган считает, что "Ливерпуль" имеет преимущество в чемпионской гонке Премьер-Лиги, поскольку не отягощен выступлением во второстепенных турнирах.

Как известно, "Сити", главный преследователь "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, продолжает борьбу на всех четырех фронтах, тогда как "красные" поспешно выбыли из Кубка Лиги и Кубка Англии.



Эту ситуацию Гюндоган сравнивает с 2012 годом, когда он играл у Юргена Клоппа, нынешнего наставника "Ливерпуля", в Дортмунде. Тогда "Боруссии" удалось опередить грозную "Баварию" в борьбе за титул Бундеслиги как раз благодаря менее насыщенному расписанию.



"Может быть, это станет преимуществом для них. Теперь мы уже ничего не можем изменить — они должны играть свои матчи, а мы должны играть свои".



"В течение сезона тебе особо некогда думать о таких вещах, ты просто выходишь и играешь. Когда у тебя нет посторонних мыслей на уме, ты сможешь чаще побеждать. Именно так мы чувствовали себя в Дортмунде, когда выиграли тот титул".



"Наше преимущество состояло в том, что мы просто играли в субботу, субботу, субботу. Между матчами было по неделе отдыха. Сейчас Клопп в похожей ситуации с "Ливерпулем" — у них есть только Премьер-Лига и затем добавится Лига Чемпионов".



"Клопп побеждал не так часто, как Пеп, поэтому его два титула подряд с "Боруссией" в Германии стали некоторым сюрпризом. Я едва присоединился к ним ко времени второго титула".



"Клопп и Гвардиола отличаются в плане игрового стиля и своего характера, но они оба отличные люди — отличные человеческие создания, которые мне действительно нравятся", — цитирует Гюндогана Sky Sports.