Гюндоган видит преимущество у "Ливерпуля" в чемпионской гонке
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган считает, что "Ливерпуль" имеет преимущество в чемпионской гонке Премьер-Лиги, поскольку не отягощен выступлением во второстепенных турнирах.
Как известно, "Сити", главный преследователь "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, продолжает борьбу на всех четырех фронтах, тогда как "красные" поспешно выбыли из Кубка Лиги и Кубка Англии.
Эту ситуацию Гюндоган сравнивает с 2012 годом, когда он играл у Юргена Клоппа, нынешнего наставника "Ливерпуля", в Дортмунде. Тогда "Боруссии" удалось опередить грозную "Баварию" в борьбе за титул Бундеслиги как раз благодаря менее насыщенному расписанию.
"Может быть, это станет преимуществом для них. Теперь мы уже ничего не можем изменить — они должны играть свои матчи, а мы должны играть свои".
"В течение сезона тебе особо некогда думать о таких вещах, ты просто выходишь и играешь. Когда у тебя нет посторонних мыслей на уме, ты сможешь чаще побеждать. Именно так мы чувствовали себя в Дортмунде, когда выиграли тот титул".
"Наше преимущество состояло в том, что мы просто играли в субботу, субботу, субботу. Между матчами было по неделе отдыха. Сейчас Клопп в похожей ситуации с "Ливерпулем" — у них есть только Премьер-Лига и затем добавится Лига Чемпионов".
"Клопп побеждал не так часто, как Пеп, поэтому его два титула подряд с "Боруссией" в Германии стали некоторым сюрпризом. Я едва присоединился к ним ко времени второго титула".
"Клопп и Гвардиола отличаются в плане игрового стиля и своего характера, но они оба отличные люди — отличные человеческие создания, которые мне действительно нравятся", — цитирует Гюндогана Sky Sports.
05.02.2019 18:00
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Последние комментарии:
отличные человеческие создания
Как святой сказал)
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я, конечно, понимаю ход мыслей клопа, что вот сольем сейчас внутренние кубки и будем играть раз в неделю: и команда свежее будет, да и рот целее. однако результат на лицо - 2 ничьи к ряду, залупуль теряет гандикап в 9 очков, а клоп в панике и видно, что не знает, что делать
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Шити тупо баблом задушит соревновательный дух. На пздежь продажных вообще не стоит обращать внимания.
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у сити практически 2 полноценных состава, в чем проблема с их участием в кубках хз
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Календарь полегче будет
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