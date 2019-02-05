Нобл надеется, что "Ливерпуль" все равно станет чемпионом

Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл надеется, что "Ливерпуль" все равно выиграет Премьер-Лигу, несмотря на ничью 1:1 на Лондонском стадионе.

Накануне вечером лидер Премьер-Лиги допустил осечку второй раз подряд и теперь имеет только три очка преимущества над "Манчестер Сити". Первый с 1990 года титул для "Ливерпуля" оказался под угрозой, однако Нобл спешит поддержать соперника.



"Ливерпуль" так сильно хочет выиграть лигу. У них отличные шансы сделать это, но болельщики просто должны сплотиться вокруг них и продолжать их поддерживать, потому что это будет тяжело".



"Особенно когда ты лидируешь, и каждый преследует тебя. Ты знаешь, что "Сити" не расслабится ни в одном матче. В такой момент тебе нужно сплотиться".



"Но я практически уверен, что с ними все будет нормально. У них великолепный подбор игроков и тренер мирового уровня. Будет великолепно понаблюдать за концовкой сезона, потому что в ней будет так много сюрпризов и поворотов", — сообщил Нобл Sky Sports.