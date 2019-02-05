Нобл надеется, что "Ливерпуль" все равно станет чемпионом

Марк Нобл Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл надеется, что "Ливерпуль" все равно выиграет Премьер-Лигу, несмотря на ничью 1:1 на Лондонском стадионе.

Накануне вечером лидер Премьер-Лиги допустил осечку второй раз подряд и теперь имеет только три очка преимущества над "Манчестер Сити". Первый с 1990 года титул для "Ливерпуля" оказался под угрозой, однако Нобл спешит поддержать соперника.

"Ливерпуль" так сильно хочет выиграть лигу. У них отличные шансы сделать это, но болельщики просто должны сплотиться вокруг них и продолжать их поддерживать, потому что это будет тяжело".

"Особенно когда ты лидируешь, и каждый преследует тебя. Ты знаешь, что "Сити" не расслабится ни в одном матче. В такой момент тебе нужно сплотиться".

"Но я практически уверен, что с ними все будет нормально. У них великолепный подбор игроков и тренер мирового уровня. Будет великолепно понаблюдать за концовкой сезона, потому что в ней будет так много сюрпризов и поворотов", — сообщил Нобл Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Ливерпуль, Нобл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 904

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 05.02.2019 13:39 # gidro-met
    поддавался Ливеру, ясно

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  2. only--liverpool 05.02.2019 13:23 # only--liverpool
    В лужу перднул...

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  3. gerrard08 05.02.2019 13:21 # gerrard08
    "Ливерпуль" так сильно хочет выиграть лигу. У них отличные шансы сделать это, но болельщики просто должны сплотиться вокруг них и продолжать их поддерживать, потому что это будет тяжело".

    Источник: http://fapl.ru/posts/68608/

    поняли колбасы? даже соперник это говорит.

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  4. hammersmith 05.02.2019 13:12 # hammersmith
    Нобл красава. Топарь дикий, попизже всяких лохов типа кенты

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  5. mancunia-planet 05.02.2019 13:02 # mancunia-planet
    Давай не каркай, Марк.

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  6. electric 05.02.2019 13:01 # electric
    Красава Нобл. Не то что бабки всякие. Заслуживает уважения.

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