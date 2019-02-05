Нобл надеется, что "Ливерпуль" все равно станет чемпионом
Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл надеется, что "Ливерпуль" все равно выиграет Премьер-Лигу, несмотря на ничью 1:1 на Лондонском стадионе.
Накануне вечером лидер Премьер-Лиги допустил осечку второй раз подряд и теперь имеет только три очка преимущества над "Манчестер Сити". Первый с 1990 года титул для "Ливерпуля" оказался под угрозой, однако Нобл спешит поддержать соперника.
"Ливерпуль" так сильно хочет выиграть лигу. У них отличные шансы сделать это, но болельщики просто должны сплотиться вокруг них и продолжать их поддерживать, потому что это будет тяжело".
"Особенно когда ты лидируешь, и каждый преследует тебя. Ты знаешь, что "Сити" не расслабится ни в одном матче. В такой момент тебе нужно сплотиться".
"Но я практически уверен, что с ними все будет нормально. У них великолепный подбор игроков и тренер мирового уровня. Будет великолепно понаблюдать за концовкой сезона, потому что в ней будет так много сюрпризов и поворотов", — сообщил Нобл Sky Sports.
05.02.2019 13:00
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Последние комментарии:
поддавался Ливеру, ясно
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В лужу перднул...
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"Ливерпуль" так сильно хочет выиграть лигу. У них отличные шансы сделать это, но болельщики просто должны сплотиться вокруг них и продолжать их поддерживать, потому что это будет тяжело".
Источник: http://fapl.ru/posts/68608/
поняли колбасы? даже соперник это говорит.
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Нобл красава. Топарь дикий, попизже всяких лохов типа кенты
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Давай не каркай, Марк.
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Красава Нобл. Не то что бабки всякие. Заслуживает уважения.
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