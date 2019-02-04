Эррера предупредил, что беспроигрышная серия Сульшера прервется

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера предупредил, что первое поражение "красных дьяволов" при Оле Гуннаре Сульшере не за горами.

В 10 своих первых матчах на тренерском мостике "Юнайтед" Сульшер одержал девять побед, а оставшийся завершил вничью. Благодаря этому рывку "дьяволы" вернулись в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Однако Эррера считает, что Премьер-Лига слишком непредсказуема, чтобы беспроигрышная серия Сульшера продлилась до мая, особенно когда тебе приходится отвлекаться и на другие соревнования.



"В Премьер-Лиге для тренера просто невозможно провести 25-30 матчей подряд без поражений. Премьер-Лига так тяжела — "Манчестер Сити" является великолепной командой, но они лишь недавно проиграли "Ньюкасл". В отдельно взятом матче мы можем победить любого".



"Лучший способ подготовиться к ПСЖ — это постараться обыграть "Фулхэм" в субботу. Именно таким образом я мыслю", — цитирует Эрреру ESPN.