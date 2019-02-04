Эррера предупредил, что беспроигрышная серия Сульшера прервется
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера предупредил, что первое поражение "красных дьяволов" при Оле Гуннаре Сульшере не за горами.
В 10 своих первых матчах на тренерском мостике "Юнайтед" Сульшер одержал девять побед, а оставшийся завершил вничью. Благодаря этому рывку "дьяволы" вернулись в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
Однако Эррера считает, что Премьер-Лига слишком непредсказуема, чтобы беспроигрышная серия Сульшера продлилась до мая, особенно когда тебе приходится отвлекаться и на другие соревнования.
"В Премьер-Лиге для тренера просто невозможно провести 25-30 матчей подряд без поражений. Премьер-Лига так тяжела — "Манчестер Сити" является великолепной командой, но они лишь недавно проиграли "Ньюкасл". В отдельно взятом матче мы можем победить любого".
"Лучший способ подготовиться к ПСЖ — это постараться обыграть "Фулхэм" в субботу. Именно таким образом я мыслю", — цитирует Эрреру ESPN.
04.02.2019 20:00
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Последние комментарии:
Рано или поздно пкпе надоест жопу рвать на поле
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Хейтеры ради этого каждый матч МЮ смотрят, чтоб потом написать, что Оле не волшебник.
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логично, но нужно оттянуть этот момент на как можно позже. слишком много было потеряно с цыганом.
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спасибо, кэп. а нет, ты не эшли
на серию похер, главное правильно расставить приоритеты и выиграть самые важные матчи
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