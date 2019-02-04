Эррера предупредил, что беспроигрышная серия Сульшера прервется

Андер Эррера и Оле Гуннар Сульшер Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера предупредил, что первое поражение "красных дьяволов" при Оле Гуннаре Сульшере не за горами.

В 10 своих первых матчах на тренерском мостике "Юнайтед" Сульшер одержал девять побед, а оставшийся завершил вничью. Благодаря этому рывку "дьяволы" вернулись в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Однако Эррера считает, что Премьер-Лига слишком непредсказуема, чтобы беспроигрышная серия Сульшера продлилась до мая, особенно когда тебе приходится отвлекаться и на другие соревнования.

"В Премьер-Лиге для тренера просто невозможно провести 25-30 матчей подряд без поражений. Премьер-Лига так тяжела — "Манчестер Сити" является великолепной командой, но они лишь недавно проиграли "Ньюкасл". В отдельно взятом матче мы можем победить любого".

"Лучший способ подготовиться к ПСЖ — это постараться обыграть "Фулхэм" в субботу. Именно таким образом я мыслю", — цитирует Эрреру ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 04.02.2019 20:22 # chr1s8rown
    Рано или поздно пкпе надоест жопу рвать на поле

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  2. dragonishka 04.02.2019 20:19 # dragonishka
    Хейтеры ради этого каждый матч МЮ смотрят, чтоб потом написать, что Оле не волшебник.

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  3. manutd-20champ 04.02.2019 20:18 # manutd-20champ
    логично, но нужно оттянуть этот момент на как можно позже. слишком много было потеряно с цыганом.

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  4. van-der-slav 04.02.2019 20:02 # van-der-slav
    спасибо, кэп. а нет, ты не эшли
    на серию похер, главное правильно расставить приоритеты и выиграть самые важные матчи

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