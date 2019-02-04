Сарри рассказал, что может заставить его вернуть Канте в опорную зону

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что допускает сценарий, при котором Нголо Канте вернется на свою излюбленную позицию опорного полузащитника, но есть нюансы.

Благодаря двум титулам Премьер-Лиги с "Лестером" и "Челси", а также победе на Чемпионате Мира со сборной Франции прошлым летом Канте зарекомендовал себя одним из лучших, если не лучшим опорником на планете.



Однако Сарри без колебаний подвинул Канте из опорной зоны ради Жоржиньо, которого он привел за собой из "Наполи". Нголо же теперь играет ближе к атаке и вдобавок смещен из центральной зоны ближе к флангу.



Отдельные матчи — вроде поражений от "Тоттенхэма" и "Борнмута" — обнажили неспособность Жоржиньо останавливать быстрые атаки соперников, и это та причина, которая заставляет Маурицио задумывать о возвращении Канте на позицию разрушителя, пускай только на часть матча.



"Может ли Канте играть в роли Жоржиньо? Только 20 минут, если мне нужно оборонять результат".



"Каково мое мнение насчет адаптации Жоржиньо? Это зависит от того, чего вы хотите от Жоржиньо. Если вы хотите видеть, чтобы Жоржиньо делал заключительный пас, то нет, он не адаптировался".



"Но Жоржиньо очень хорошо перемещает мяч, участвует в развитии игры. Обычно Жоржиньо действует в 40-45 метрах от чужих ворот, поэтому для него невозможно раздавать голевые передачи. Жоржиньо очень хорошо годится для другой работы", — цитирует Сарри Football Italia.