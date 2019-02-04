Гвардиола опасался, что "Сити" лишился шансов на титул

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что у него было ощущение выбывания из чемпионской гонки Премьер-Лиги после поражения от "Ньюкасла".

В прошлый вторник "горожане" неожиданно потеряли очки в гостях у "сорок", уступив со счетом 2:1. В тот момент Гвардиола был уверен, что "Ливерпуль" выиграет свой матч на следующий день.



Однако "красные" тоже допустили осечку, сыграв с "Лестером" только вничью. Это позволило "Сити" остаться в гонке, а благодаря победе над "Арсеналом" накануне расстояние между двумя лидирующими командами сократилось до двух очков.



"После матча с "Ньюкаслом" каждый, включая меня, был убежден, что "Ливерпуль" победит "Лестер", и тогда дистанция между нами увеличилась бы до семи очков. Для нас все было бы почти закончено, но сейчас мы всего в двух очках позади них. Именно поэтому не стоит слишком смотреть в таблицу".



"Мы должны быть собой. Мы не могли узнать себя против "Ньюкасла", но сегодня мы вернулись в норму", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.