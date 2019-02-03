Клопп: "Я не тот, кто нервничает"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не нервничает в процессе борьбы за чемпионский титул Премьер-Лиги.

На текущей неделе Брендан Роджерс, предшественник Клоппа, предупредил "красных", что умение совладать со своими эмоциями станет ключом к первому за 29 лет чемпионскому титулу для мерсисайдского клуба. Однако Юрген спешит заверить, что его предыдущий опыт позволяет ему не нервничать, продолжая борьбу с "Манчестер Сити".



"Я не тот человек, который нервничает, и я никогда не нервничал, когда мы выиграли свой первый титул с дортмундской "Боруссией". То, что я делал в прошлом, работало, поэтому я никогда не изменял себе. Это опыт. Я лишь понимал, что должен как можно чаще делать правильные вещи, быть сосредоточенным на своей работе и не отвлекаться на постороннее".



"Затем, если ты достаточно хорош, ты добьешься успеха. Если нет, то нет. Все просто. Играть в футбол — это единственное, что мы можем делать. А давление было и в прошлом году, когда мы играли с "Сити" в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Мы справились с этим".



"Давление было в полуфинале в Риме. Мы так часто был под давлением в Премьер-Лиге, потому что "Челси" заставлял нас выигрывать каждый свой матч. Только так можно прийти к успеху".



"Будут ли нервозные моменты? Определенно. Но не нужно делать их больше, чем они есть на само деле, потому что такие ситуации были в прошлом году, два года назад, три года назад".



"Я понимаю, что люди очень, очень хотят, чтобы мы добились успеха. Я понимаю это, и мы постараемся изо всех сил. Но гарантий быть не может", — цитирует Клоппа The Telegraph.