Клопп: "Я не тот, кто нервничает"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не нервничает в процессе борьбы за чемпионский титул Премьер-Лиги.
На текущей неделе Брендан Роджерс, предшественник Клоппа, предупредил "красных", что умение совладать со своими эмоциями станет ключом к первому за 29 лет чемпионскому титулу для мерсисайдского клуба. Однако Юрген спешит заверить, что его предыдущий опыт позволяет ему не нервничать, продолжая борьбу с "Манчестер Сити".
"Я не тот человек, который нервничает, и я никогда не нервничал, когда мы выиграли свой первый титул с дортмундской "Боруссией". То, что я делал в прошлом, работало, поэтому я никогда не изменял себе. Это опыт. Я лишь понимал, что должен как можно чаще делать правильные вещи, быть сосредоточенным на своей работе и не отвлекаться на постороннее".
"Затем, если ты достаточно хорош, ты добьешься успеха. Если нет, то нет. Все просто. Играть в футбол — это единственное, что мы можем делать. А давление было и в прошлом году, когда мы играли с "Сити" в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Мы справились с этим".
"Давление было в полуфинале в Риме. Мы так часто был под давлением в Премьер-Лиге, потому что "Челси" заставлял нас выигрывать каждый свой матч. Только так можно прийти к успеху".
"Будут ли нервозные моменты? Определенно. Но не нужно делать их больше, чем они есть на само деле, потому что такие ситуации были в прошлом году, два года назад, три года назад".
"Я понимаю, что люди очень, очень хотят, чтобы мы добились успеха. Я понимаю это, и мы постараемся изо всех сил. Но гарантий быть не может", — цитирует Клоппа The Telegraph.
03.02.2019 17:00
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Последние комментарии:
Типичный физрук
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Лузерпыльцы (игроки болелы) ведет себя очкуя как будто они отстает от Сити (Королей всей Англий)на 1-2 очка, А на самом деле у них 4+5+ Очков, И это нам доказывает их клуб безтрофейников, Даже вам Коментатор доказал что с 1990 года у Лузерпыля нету ни капли Трофея, Уахахахахахх Ни Капли и Отсюда Безтрофейники + Игроки этого помойки обычные Наемник вроде Этого Клоуна https://i.imgur.com/HpmX80C.png
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дойуха клопа.
само по себе множество ненужных вью от него говорит о том что нервничает.
самое главное что "гарантий быть не может"...
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А че нервничать то? Постоянные отсосы судейскому корпусу ради липовых пенок солаха, неуборка снега там где нужно позволяют чувствовать себя спокойно
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п?здит. если бы не нервничал обыграли бы лестер
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Но гарантий быть не может
только тупые пенсы будут думать иначе
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