Клопп развеял подозрения насчет "снежного заговора"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не давал никаких указаний очистить область поля возле штрафной площади "Лестера" в матче Премьер-Лиги на неделе.

В минувшую среду "красные" были вынуждены довольствоваться ничейным результатом против "лис" — 1:1. Этот матч сопровождался достаточно сильным снегопадом, а в перерыве все лопаты были брошены на расчистку лишь определенной зоны поля. Впрочем, никакого заговора здесь нет, уверяет Юрген.



"Думаю, каждый мог своими глазами оценить ситуацию. Когда мы разминались перед матчем и снегопад только начинался, поле было в абсолютно нормальном состоянии. Затем это превратилось в град и мокрый снег, и нам пришлось действительно тяжело".



"В первом тайме мы около 80 процентов времени владели мячом, поэтому только одна команда по-настоящему страдала от погодных условий".



"Было очевидно, что персонал стадиона пытался очистить поле, но у них оказалось недостаточно рабочей силы. Когда они начали, то поняли, несколько это сложно".



"Никакого плана не было, никто не подговаривал их. Я могу пообещать или поклясться, что никто не говорил им очистить только ту часть поля, где мы чаще играем".



"Люди говорят о честности, но здесь даже есть элемент преимущества для соперника, потому что им проще обороняться, если их штрафная площадка очищена. Это не совпадение, что в первом тайме мы забили гол из пределов площадки, которая была полна снега".



"С этим ничего не поделать и ничего не изменить. Люди в Англии к этому не привыкли, но в Германии бывает, что всем людям на стадионе, даже с трибун, раздают лопаты для расчистки снега. Выйди сам на поле и поработай 15 минут".



"У нас проводятся различные коммерческие мероприятия на поле в перерыве, потому что снег бывает здесь не так часто. Но когда снег пойдет в следующий раз, нам нужно запастись достаточным количеством лопат для "Копа", — цитирует Клоппа Sky Sports.



