Руководство и игроки "Челси" все больше недовольны Сарри
Среди высшего руководства "Челси" и игроков зреет недовольство главным тренером Маурицио Сарри.
Заступая на работу в "Челси" прошлым летом, Сарри сразу же заявил, что ему потребуется несколько месяцев, чтобы поставить игру, которой он прославился в "Наполи".
Однако преображение "синих" получилось мгновенным — команда без раскачки принялась играть в зрелищный атакующий футбол, много владея мячом.
К сожалению для Маурицио, столь безмятежная картина продолжалась недолго, и в последние недели "Челси" выглядит неважно. В минувшую среду "синие" проиграли в пятый раз за 12 последних матчей Премьер-Лиги, одновременно потерпев свое самое крупное поражение за 23 года — 4:0 от "Борнмута".
По информации The Times, на фоне ухудшения результатов активизировался владелец клуба Роман Абрамович, который раз за разом шлет текстовые сообщения Сарри, требуя объяснений по поводу сложившейся ситуации.
Осведомленный источник издания утверждает, что "Челси" может уволить Сарри до окончания сезона, если попадание "синих" в Лигу Чемпионов на будущий год станет казаться маловероятным. Это касается результатов не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге Европы, где уже в этом месяце лондонцы сыграют с "Мальме" в 1/16 финала.
Тем временем, The Sun утверждает, что недовольство Сарри зреет и в команде. У игроков появились большие вопросы к методам итальянского специалиста.
Футболисты "сыты по горло" одержимостью Маурицио играть в своем стиле и никак иначе, а также чувствуют себя физически истощенными из-за изнурительных тренировок, которые "Челси" проводит даже в дни матчей.
После матча с "Борнмутом" 60-летний итальянец на целых 50 минут заперся с игроками в раздевалке, однако менять свои тренерские методы и подстраваться под своих игроков Сарри не собирается.
01.02.2019 16:00
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Последние комментарии:
Следующим пригласят Гаттузо
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Это хорошо, что руководство не слепое, провал с игуаином тоже замечательно, значит в следующем сезоне снова можно смотреть игры чемпика.
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Там Конте без работы сидит)
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Ещё эти мрази недовольны.
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Вот, что считаю Сарри совсем не уровень для Челси и его назначение было ошибкой. Но ёпт, как можно игрокам так обнаглеть и потерять свой профессионализм, чтобы при первых неудачах так опускаться и переставать играть. И ведь не скажешь, что там ахуевшие золотые мальчики. В клубе много достаточно опытных игроков.
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Так в чём же дело и кто всё таки прав?
Старые тренерские методы и тренеры, которые не хотят подстраиваться под молодое поколение, или современное поколение с их жадными агентами, которое выросло на лайках и прочих социальных сетях и ещё ничего не добилось, но позволяет себе везти себя дерзко?
Прав был великий сэр Алекс Фергюсон и его выражение - как только игрок станет важнее клуба, то ноги моей здесь больше не будет.
Не дело это, когда в клубе есть "сенаторы", которые решают судьбу менеджера.
К Сарри тоже есть вопросы, особенно по использованию Нголо Канте и нежеланию быть гибким. Это АПЛ, здесь одной схемой и тактикой чемпионат не выиграешь. Во втором туре соперники изучили Челси, выключают Джоджиньо, отдают мяч и играют через контратаки. Нет плана Б - это плохо! Такое случилось с Клоппом в первый полноценный сезон - Мане уехал на кубок Африки, а команда попала в функциональную яму. Вот только в нашем случае была проведена работа над ошибками и сделаны выводы.
По одному сезону нельзя судить тренера, спады и срывы должны быть, особенно учитывая нестабильность Челси. А по второму сезону можно будет оценивать результаты тренера.
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А сколько было кипиша от безвизгов про Сарриболы))))
Вообще поxуй какой тренер, это же Челси.
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Раньше думал проблема и правда в тренерах, а тут уже уверен что онимв край офигели.
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Бля, целый кипишь поднимают не пойми с какого хуя. Ещё и эту помойку Зе Срань цитируют - я ебу такую дичь.
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сведомленный источник издания утверждает, что "Челси" может уволить Сарри до окончания сезона, если попадание "синих" в Лигу Чемпионов на будущий год станет казаться маловероятным.
Источник: http://fapl.ru/posts/68526/
Если и увольнять, то сейчас. А лучше всего не трогать и дать работать.
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ну что за топарь!
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Гоавное что бы до конца февраля не слили, а там пожалуйста!
Кстати, кто то ж летом писал что к НГ сольют его, поав был по ходу)))
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займут 6 место на изи
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