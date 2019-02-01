Руководство и игроки "Челси" все больше недовольны Сарри

Среди высшего руководства "Челси" и игроков зреет недовольство главным тренером Маурицио Сарри.

Заступая на работу в "Челси" прошлым летом, Сарри сразу же заявил, что ему потребуется несколько месяцев, чтобы поставить игру, которой он прославился в "Наполи".



Однако преображение "синих" получилось мгновенным — команда без раскачки принялась играть в зрелищный атакующий футбол, много владея мячом.



К сожалению для Маурицио, столь безмятежная картина продолжалась недолго, и в последние недели "Челси" выглядит неважно. В минувшую среду "синие" проиграли в пятый раз за 12 последних матчей Премьер-Лиги, одновременно потерпев свое самое крупное поражение за 23 года — 4:0 от "Борнмута".



По информации The Times, на фоне ухудшения результатов активизировался владелец клуба Роман Абрамович, который раз за разом шлет текстовые сообщения Сарри, требуя объяснений по поводу сложившейся ситуации.



Осведомленный источник издания утверждает, что "Челси" может уволить Сарри до окончания сезона, если попадание "синих" в Лигу Чемпионов на будущий год станет казаться маловероятным. Это касается результатов не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге Европы, где уже в этом месяце лондонцы сыграют с "Мальме" в 1/16 финала.



Тем временем, The Sun утверждает, что недовольство Сарри зреет и в команде. У игроков появились большие вопросы к методам итальянского специалиста.



Футболисты "сыты по горло" одержимостью Маурицио играть в своем стиле и никак иначе, а также чувствуют себя физически истощенными из-за изнурительных тренировок, которые "Челси" проводит даже в дни матчей.



После матча с "Борнмутом" 60-летний итальянец на целых 50 минут заперся с игроками в раздевалке, однако менять свои тренерские методы и подстраваться под своих игроков Сарри не собирается.