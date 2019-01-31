Сарри: "Челси" ничего не понимает в Сарриболе"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри посетовал, что "синие" таки и не прониклись его идеями футбола.
Накануне "Челси" потерпел свое самое крупное поражение за 23 последних года, уступив "Борнмуту" со счетом 4:0. В последнее время к стилю Сарри много вопросов, однако Маурицио переводит стрелки на команду.
"Мы испытываем затруднения — прежде всего в плане психологии. Мы думали, что познали определенный стиль футбола, но правда в том, что мы так и не научились ему и теперь расплачиваемся".
"Мы не научились даже самым базовым вещам. Нам нужно поработать над основами, над базовыми вещами моего футбола, и лишь после этого мы попробуем изменить некоторые вещи".
"Эта команда продолжает реагировать на сложности так, что мне это не объяснить, и это вызывает некоторую неопределенность. Нам нужно понять, почему у нас случаются эти провалы, чтобы избавиться от них", — сообщил Сарри Sky Sport Italia.
31.01.2019 20:10
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Уже полгода тренит тиму
А все эта команда а не моя
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Что мешало купить пёнтека вместо Игуаина
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Накуренный даун. Ты так и не познал, кто лучший игрок Челси и используешь его не на своей позиции. Канте должен играть в опорке.
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Далбан упёртый
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Ахахахахахахаха!;!
Ехехехехехехехе!!!!
Охохохохохохохо!;!
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