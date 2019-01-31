Сарри: "Челси" ничего не понимает в Сарриболе"

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри посетовал, что "синие" таки и не прониклись его идеями футбола.

Накануне "Челси" потерпел свое самое крупное поражение за 23 последних года, уступив "Борнмуту" со счетом 4:0. В последнее время к стилю Сарри много вопросов, однако Маурицио переводит стрелки на команду.

"Мы испытываем затруднения — прежде всего в плане психологии. Мы думали, что познали определенный стиль футбола, но правда в том, что мы так и не научились ему и теперь расплачиваемся".

"Мы не научились даже самым базовым вещам. Нам нужно поработать над основами, над базовыми вещами моего футбола, и лишь после этого мы попробуем изменить некоторые вещи".

"Эта команда продолжает реагировать на сложности так, что мне это не объяснить, и это вызывает некоторую неопределенность. Нам нужно понять, почему у нас случаются эти провалы, чтобы избавиться от них", — сообщил Сарри Sky Sport Italia.


Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 20:10

Количество просмотров Просмотров: 272

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 31.01.2019 20:18 # chebrec
    Уже полгода тренит тиму
    А все эта команда а не моя

    (ответить)

  2. mkcfc 31.01.2019 20:17 # mkcfc
    Что мешало купить пёнтека вместо Игуаина

    (ответить)

  3. darvil 31.01.2019 20:17 # darvil
    Накуренный даун. Ты так и не познал, кто лучший игрок Челси и используешь его не на своей позиции. Канте должен играть в опорке.

    (ответить)

  4. mkcfc 31.01.2019 20:16 # mkcfc
    Далбан упёртый

    (ответить)

  5. chebrec 31.01.2019 20:16 # chebrec
    Ахахахахахахаха!;!
    Ехехехехехехехе!!!!
    Охохохохохохохо!;!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: