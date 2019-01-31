Сарри: "Челси" ничего не понимает в Сарриболе"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри посетовал, что "синие" таки и не прониклись его идеями футбола.

Накануне "Челси" потерпел свое самое крупное поражение за 23 последних года, уступив "Борнмуту" со счетом 4:0. В последнее время к стилю Сарри много вопросов, однако Маурицио переводит стрелки на команду.



"Мы испытываем затруднения — прежде всего в плане психологии. Мы думали, что познали определенный стиль футбола, но правда в том, что мы так и не научились ему и теперь расплачиваемся".



"Мы не научились даже самым базовым вещам. Нам нужно поработать над основами, над базовыми вещами моего футбола, и лишь после этого мы попробуем изменить некоторые вещи".



"Эта команда продолжает реагировать на сложности так, что мне это не объяснить, и это вызывает некоторую неопределенность. Нам нужно понять, почему у нас случаются эти провалы, чтобы избавиться от них", — сообщил Сарри Sky Sport Italia.