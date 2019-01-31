Уилфрид Заха обвинен в неподобающем поведении

FA обвинила в неподобающем поведении вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху, который был удален в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" накануне вечером.

Именно Заха открыл счет в матче на "Сент Мэри", который завершился вничью 1:1. А во втором тайма Уилфрид оставил свою команду вдесятером, схлопотав удаление глупейшим образом.



Получив "горчичник" за стычку с Джеймсом Уорд-Проузом, автором ответного гола, Заха принялся саркастически аплодировать рефери Андре Марринеру, а тот отреагировал на выходку игрока второй желтой карточкой, повлекшей за собой красную.



После красной карточки игрок сборной Кот-д'Ивуара принялся еще яростнее хлопать в ладоши, буквально перед носом Марринера, и этот поступок возмутил Ассоциацию.



Ответить на предъявленные обвинения Уилфриду надлежит уже сегодня. Как сообщает Evening Standard, FA может увеличить одноматчевую дисквалификацию Захи.