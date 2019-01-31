Уилфрид Заха обвинен в неподобающем поведении

Уилфрид Заха FA обвинила в неподобающем поведении вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху, который был удален в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" накануне вечером.

Именно Заха открыл счет в матче на "Сент Мэри", который завершился вничью 1:1. А во втором тайма Уилфрид оставил свою команду вдесятером, схлопотав удаление глупейшим образом.

Получив "горчичник" за стычку с Джеймсом Уорд-Проузом, автором ответного гола, Заха принялся саркастически аплодировать рефери Андре Марринеру, а тот отреагировал на выходку игрока второй желтой карточкой, повлекшей за собой красную.

После красной карточки игрок сборной Кот-д'Ивуара принялся еще яростнее хлопать в ладоши, буквально перед носом Марринера, и этот поступок возмутил Ассоциацию.

Ответить на предъявленные обвинения Уилфриду надлежит уже сегодня. Как сообщает Evening Standard, FA может увеличить одноматчевую дисквалификацию Захи.


Метки FA, Заха, Кристал Пэлас, Марринер, Премьер-Лига, рефери, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 19:10

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  1. liverfun 31.01.2019 20:09 # liverfun
    на ровном месте проблемы устроил дурачек

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  2. statekentuki 31.01.2019 19:45 # statekentuki
    Пизда Пэласу

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  3. manutd-20champ 31.01.2019 19:42 # manutd-20champ
    тупой негрила.
    минимум 3 матча.

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