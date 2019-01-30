Почеттино: "Мы создаем звезд, а не покупаем их"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его клуб вынужден создавать звезд, а не покупать их, как делают конкуренты в Премьер-Лиге.

Вот уже второе трансферное окно подряд Почеттино остается без усиления. Однако Маурисио понимает, что это является вынужденной мерой, и чтобы сражаться за высшие цели, "шпорам" нужно подстроиться.



"За последние пару лет "Ливерпуль" инвестировал кучу денег. Мы же — в силу множества обстоятельств — старались выращивать своих молодых игроков, у которых есть большое будущее. Я говорю про Харри Кейна, Деле Алли, Эрика Дайера, Кирана Триппьера или Харри Уинкса".



"Мы создаем игроков. В отличие от нас, если "Ливерпулю" нужен защитник, они покупают Ван Дейка. Им нужен голкипер? Они смотрят, кто сейчас лучший, и покупают Алиссона. То же самое касается "Манчестер Сити".



"В конце концов такая стратегия имеет право на жизнь, потому что "Реал" и "Барселона" делают то же самое, а они — клубы другого уровня".



"В данный момент "Тоттенхэм" не достиг этого уровня, поэтому, когда мы не можем купить стиральную машину, мы покупаем стиральную доску, чтобы делать то же самое. Вместо дивана мы покупаем стул, чтобы тоже могли сидеть. В этом разница между "Тоттенхэмом", и командами, которые заточены на победы", — сообщил Почеттино ESPN.