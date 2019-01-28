Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии столкнула лицом к лицу двух тяжеловесов Премьер-Лиги "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Матч на "Стэмфорд Бридж" станет повторением прошлогоднего финала — тогда удача оказалась на стороне "синих".

"Манчестер Сити", другой большой фаворит турнира, совершит выезд к победителю переигровки между "Мидлсбро" и "Ноттс Каунти".

Добавим, что матчи 5-го раунда Кубка Англии будут сыграны в уикенд 15-18 февраля. На данной стадии переигровок уже не предусмотрено.

Жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии

Бристоль Сити — Шрюсбери / Вулверхэмптон
Уимблдон — Миллуолл
Донкастер — Кристал Пэлас
Мидлсбро / Ноттс Каунти — Манчестер Сити
Челси — Манчестер Юнайтед
Суонси — Барнет / Брентфорд
Портсмут / Куинз Парк Рейнджерс — Уотфорд
Брайтон / Вест Бромвич — Дерби


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2019 22:30

Количество просмотров Просмотров: 2626

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 28.01.2019 23:40 # chr1s8rown
    Коррумпированная фа подчищает дорогу для шити

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  2. manutd-20champ 28.01.2019 23:35 # manutd-20champ
    какая разница кто соперник?
    всё равно в кубке все команды рогом упираются.
    или не?

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  3. dragonishka 28.01.2019 23:23 # dragonishka
    В следующем туре пусть МС столкнется с победителем пары Челси - МЮ, а дальше супер интересный КА будет...

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  4. bezviz 28.01.2019 23:11 # bezviz
    пора всем топам байкотировать кубок потмоу что у всех сложные соперники и только у шити из самого дна откапывают, набивают на них стату выигрывая 9-0....

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  5. firmino9 28.01.2019 23:10 # firmino9
    Такое ощущение что Мю каждую с Бернлями играет...

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  6. carjblues 28.01.2019 23:10 # carjblues
    снова кончестер безтрофейный сезон проведет. после поражения на Стэмфарде

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  7. chelsiukpro 28.01.2019 23:02 # chelsiukpro
    Факт а где онлайн жребий кубики шарики или что там? На постой кто как хочет так и получается Ситюкам везёт...

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  8. jesus33 28.01.2019 23:02 # jesus33
    КОРОЛЯМ пофиг кого ебать.

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  9. firmino9 28.01.2019 23:00 # firmino9
    Не удивлюсь, если Мю пройдёт Челси и ПСЖ

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  10. myu99 28.01.2019 22:51 # myu99
    за одно отомстим за финал.

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  11. rimas-irsan 28.01.2019 22:50 # rimas-irsan
    Тотхем проигрывает Арсеналу, который проигрывает МЮ, который проигрывает Челси, который проигрывает Сити и очередной легкий кубок в кармане у горожан, ахаха, спасибо ФА
    и пох, чт* н* т*к з*т* красиво

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  12. tvinkovod 28.01.2019 22:45 # tvinkovod
    эти пидары точно чтото подкручивают, арсенал, теперь челси

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  13. myu99 28.01.2019 22:44 # myu99
    ну ваще жеребя, сити всех купил баятся мю вот и дают силних. да ничего этих тоже поставим на место вперед юнайтед

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  14. mancunia-planet 28.01.2019 22:42 # mancunia-planet
    традиционный вопрос о нетрадиционных, а ФК Лгбтпуль с кем играет?

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  15. red-devil-4ever 28.01.2019 22:42 # red-devil-4ever
    ну и нормально, хочешь выиграть чашку - нужно всех заранее обыгрывать, а не на финише
    должно быть интересно, с пенсами никогда легко не бывает

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  16. bezviz 28.01.2019 22:39 # bezviz
    су.каааааааааааааааааааааааааа опять у сосити самое дно попадается а у Челси каждый соперник гранд и топарь, да 6лять они там ах.уели сукааааааа??????? как же зае6ала вся эта коррумпированность этих продажных чинуш, что хотят то и делают, кого решили щимить по полной так и делают, твари, мрази, гниды е6аные!!!!!!!!!!!!!!!!!!! су.ки 6лядские пид0расы гандоны!!!!!!!!!!!!!

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  17. jakov 28.01.2019 22:38 # jakov
    Ну сыграют Челси и МЮ меж собой. Одни останутся, другие вылетят. И кто дальше смотреть будет этот высер неинтересный? Говно жреба.

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  18. rimas-irsan 28.01.2019 22:38 # rimas-irsan
    Вот пенсы и докукарекались, что та ору, хотели халявы, вот вам халява бл*дь

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  19. mancunia-planet 28.01.2019 22:37 # mancunia-planet
    самый трудный соперник у Челси, не повезло им

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  20. role-playin 28.01.2019 22:36 # role-playin
    Опять сити и Челси повезло с соперниками.

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