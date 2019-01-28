Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии
Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии столкнула лицом к лицу двух тяжеловесов Премьер-Лиги "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Матч на "Стэмфорд Бридж" станет повторением прошлогоднего финала — тогда удача оказалась на стороне "синих".
"Манчестер Сити", другой большой фаворит турнира, совершит выезд к победителю переигровки между "Мидлсбро" и "Ноттс Каунти".
Добавим, что матчи 5-го раунда Кубка Англии будут сыграны в уикенд 15-18 февраля. На данной стадии переигровок уже не предусмотрено.
Жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии
Бристоль Сити — Шрюсбери / Вулверхэмптон
Уимблдон — Миллуолл
Донкастер — Кристал Пэлас
Мидлсбро / Ноттс Каунти — Манчестер Сити
Челси — Манчестер Юнайтед
Суонси — Барнет / Брентфорд
Портсмут / Куинз Парк Рейнджерс — Уотфорд
Брайтон / Вест Бромвич — Дерби
28.01.2019 22:30
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Последние комментарии:
Коррумпированная фа подчищает дорогу для шити
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какая разница кто соперник?
всё равно в кубке все команды рогом упираются.
или не?
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В следующем туре пусть МС столкнется с победителем пары Челси - МЮ, а дальше супер интересный КА будет...
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пора всем топам байкотировать кубок потмоу что у всех сложные соперники и только у шити из самого дна откапывают, набивают на них стату выигрывая 9-0....
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Такое ощущение что Мю каждую с Бернлями играет...
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снова кончестер безтрофейный сезон проведет. после поражения на Стэмфарде
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Факт а где онлайн жребий кубики шарики или что там? На постой кто как хочет так и получается Ситюкам везёт...
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КОРОЛЯМ пофиг кого ебать.
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Не удивлюсь, если Мю пройдёт Челси и ПСЖ
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за одно отомстим за финал.
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Тотхем проигрывает Арсеналу, который проигрывает МЮ, который проигрывает Челси, который проигрывает Сити и очередной легкий кубок в кармане у горожан, ахаха, спасибо ФА
и пох, чт* н* т*к з*т* красиво
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эти пидары точно чтото подкручивают, арсенал, теперь челси
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ну ваще жеребя, сити всех купил баятся мю вот и дают силних. да ничего этих тоже поставим на место вперед юнайтед
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традиционный вопрос о нетрадиционных, а ФК Лгбтпуль с кем играет?
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ну и нормально, хочешь выиграть чашку - нужно всех заранее обыгрывать, а не на финише
должно быть интересно, с пенсами никогда легко не бывает
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су.каааааааааааааааааааааааааа опять у сосити самое дно попадается а у Челси каждый соперник гранд и топарь, да 6лять они там ах.уели сукааааааа??????? как же зае6ала вся эта коррумпированность этих продажных чинуш, что хотят то и делают, кого решили щимить по полной так и делают, твари, мрази, гниды е6аные!!!!!!!!!!!!!!!!!!! су.ки 6лядские пид0расы гандоны!!!!!!!!!!!!!
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Ну сыграют Челси и МЮ меж собой. Одни останутся, другие вылетят. И кто дальше смотреть будет этот высер неинтересный? Говно жреба.
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Вот пенсы и докукарекались, что та ору, хотели халявы, вот вам халява бл*дь
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самый трудный соперник у Челси, не повезло им
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Опять сити и Челси повезло с соперниками.
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