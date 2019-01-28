Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии столкнула лицом к лицу двух тяжеловесов Премьер-Лиги "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Матч на "Стэмфорд Бридж" станет повторением прошлогоднего финала — тогда удача оказалась на стороне "синих".



"Манчестер Сити", другой большой фаворит турнира, совершит выезд к победителю переигровки между "Мидлсбро" и "Ноттс Каунти".



Добавим, что матчи 5-го раунда Кубка Англии будут сыграны в уикенд 15-18 февраля. На данной стадии переигровок уже не предусмотрено.



Жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии



Бристоль Сити — Шрюсбери / Вулверхэмптон

Уимблдон — Миллуолл

Донкастер — Кристал Пэлас

Мидлсбро / Ноттс Каунти — Манчестер Сити

Челси — Манчестер Юнайтед

Суонси — Барнет / Брентфорд

Портсмут / Куинз Парк Рейнджерс — Уотфорд

Брайтон / Вест Бромвич — Дерби