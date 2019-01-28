Гвардиола: "У меня нет проблем с "Барселоной" из-за Де Йонга"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что у него нет никаких проблем с "Барселоной" из-за ситуации с полузащитником Френки Де Йонгом.

Подписав контракт на прошлой неделе с "Барселоной", Де Йонг честно признался, что также вел переговоры с "Барселоной" насчет перехода в "Сити".



Это откровение вызвало негодование у главного тренера чемпионов Ла Лиги Эрнесто Вальверде, который раскритиковал Гвардиолу и напомнил тому, что правилами запрещено общаться с игроками из других клубов. Однако Хосеп предпочел закопать топор войны.



"Эрнесто мой друг, и у нас нет никаких проблем. Все кончено. Это не наше дело. Теперь мы сосредоточены на матче с "Ньюкаслом".



"Я не участвую в переговорах по игрокам. Я лишь высказываю свое мнение, а дальше клуб делает все возможное, и я этим совершенно доволен".



"Этот клуб невероятен, его работа идеально отлажена. Иногда игроки переходят сюда, а иногда переходят куда-нибудь еще. Это произошло не в первый и не в последний раз. Совершенно не вижу никаких проблем".



"Нередко бывает, что большие клубы охотятся за одними и теми же игроками. Такова реальность. Нужно лишь принять, что иногда переход невозможен. У нас достаточно игроков, чтобы завтра выставить 11 из них", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.