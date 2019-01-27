Вальверде недоволен, что Гвардиола общался с Де Йонгом

Эрнесто Вальверде Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подверг критике своего коллегу из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, который позволил себе вступить в переговоры с игроком из другого клуба в обход правил.

На текущей неделе "Барселона" объявила о приобретении полузащитника Френки Де Йонга у "Аякса" за 75 миллионов фунтов. 21-летний голландец доиграет сезон на родине, а затем отправится на "Ноу Камп".

Выступая перед прессой после подписания контракта с каталонским клубом, Де Йонг прямым текстом заявил, что он "также разговаривал с Гвардиолой насчет перехода в "Манчестер Сити". Это откровение возмутило Вальверде.

"Нельзя звонить игроку, который имеет контракт. Мой кодекс поведения не позволяет мне звонить игроку, связанному контрактом с другим клубом. Если я поступлю таким образом, то не признаюсь в этом. Если об этом скажет игрок, возникнет проблема".

"Мне нечего добавить. Каждый по-своему делает дела. Этот клуб поступает определенным образом, вот и все", — цитирует Вальверде Sky Sports.


Метки Барселона, Вальверде, Де Йонг, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 27.01.2019 19:25 # fc-oil
    Ну да, ну да.. А как сама Барса подговаривает игроков на забастовки и уводит игроков, это норм. Дембеле с Малкомом не дадут соврать.
    Мерзкий клуб, конечно. Не зря ПСЖ у них Неймара увел.

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  2. chr1s8rown 27.01.2019 19:20 # chr1s8rown
    Хитрожопа

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  3. vyrentz 27.01.2019 18:51 # vyrentz
    Если бы так себя вели представители другого клуба, то обязательно последовало бы разбирательство и наказание. Манчестер Сити - коррумпированная помойка, которая нарушает всевозможные правила и уничтожает мировой футбол. Эта игра не должна принадлежать никакой #FIFAMAFIA и арабским шейхам. Жаль, американцам сейчас не до этого, кроме них некому навести порядок хоть и в такой далёкой для них игре. Corrupted City накуй в любительскую лигу.

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  4. superglor 27.01.2019 18:36 # superglor
    > Мой кодекс поведения не позволяет мне звонить игроку, связанному контрактом с другим клубом.
    > Если я поступлю таким образом, то не признаюсь в этом.

    > Мой кодекс поведения не позволяет
    > поступлю таким образом, не признаюсь

    Хоть бы перечитывал что несет псина двуличная.

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  5. silva77 27.01.2019 18:26 # silva77
    Противный Фейс, Ну последние время часто стало кукарику нойнемы, первый раз слышу о таком тренере

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  6. alexomck 27.01.2019 18:19 # alexomck
    легко же предал Родину этот Пеп.

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  7. firmino9 27.01.2019 18:08 # firmino9
    Давайте не будем говорить как ведёт дела Барса)))
    Вспомните трансферы Дембеле и Коута

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  8. kos9k 27.01.2019 18:08 # kos9k
    лысый скрывается по ночам от всех и пытается дозвониться лично своим трансферным целям, ну что за убожество

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  9. mikkiynwa 27.01.2019 18:01 # mikkiynwa
    Дважды обоссали Мочастер Шити.

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  10. ccchelsea 27.01.2019 18:01 # ccchelsea
    Красиво обоссал, ничего не скажешь.

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