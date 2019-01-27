Вальверде недоволен, что Гвардиола общался с Де Йонгом

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подверг критике своего коллегу из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, который позволил себе вступить в переговоры с игроком из другого клуба в обход правил.

На текущей неделе "Барселона" объявила о приобретении полузащитника Френки Де Йонга у "Аякса" за 75 миллионов фунтов. 21-летний голландец доиграет сезон на родине, а затем отправится на "Ноу Камп".



Выступая перед прессой после подписания контракта с каталонским клубом, Де Йонг прямым текстом заявил, что он "также разговаривал с Гвардиолой насчет перехода в "Манчестер Сити". Это откровение возмутило Вальверде.



"Нельзя звонить игроку, который имеет контракт. Мой кодекс поведения не позволяет мне звонить игроку, связанному контрактом с другим клубом. Если я поступлю таким образом, то не признаюсь в этом. Если об этом скажет игрок, возникнет проблема".



"Мне нечего добавить. Каждый по-своему делает дела. Этот клуб поступает определенным образом, вот и все", — цитирует Вальверде Sky Sports.