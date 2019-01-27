Вальверде недоволен, что Гвардиола общался с Де Йонгом
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подверг критике своего коллегу из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, который позволил себе вступить в переговоры с игроком из другого клуба в обход правил.
На текущей неделе "Барселона" объявила о приобретении полузащитника Френки Де Йонга у "Аякса" за 75 миллионов фунтов. 21-летний голландец доиграет сезон на родине, а затем отправится на "Ноу Камп".
Выступая перед прессой после подписания контракта с каталонским клубом, Де Йонг прямым текстом заявил, что он "также разговаривал с Гвардиолой насчет перехода в "Манчестер Сити". Это откровение возмутило Вальверде.
"Нельзя звонить игроку, который имеет контракт. Мой кодекс поведения не позволяет мне звонить игроку, связанному контрактом с другим клубом. Если я поступлю таким образом, то не признаюсь в этом. Если об этом скажет игрок, возникнет проблема".
"Мне нечего добавить. Каждый по-своему делает дела. Этот клуб поступает определенным образом, вот и все", — цитирует Вальверде Sky Sports.
27.01.2019 18:00
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Ну да, ну да.. А как сама Барса подговаривает игроков на забастовки и уводит игроков, это норм. Дембеле с Малкомом не дадут соврать.
Мерзкий клуб, конечно. Не зря ПСЖ у них Неймара увел.
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Хитрожопа
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Если бы так себя вели представители другого клуба, то обязательно последовало бы разбирательство и наказание. Манчестер Сити - коррумпированная помойка, которая нарушает всевозможные правила и уничтожает мировой футбол. Эта игра не должна принадлежать никакой #FIFAMAFIA и арабским шейхам. Жаль, американцам сейчас не до этого, кроме них некому навести порядок хоть и в такой далёкой для них игре. Corrupted City накуй в любительскую лигу.
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> Мой кодекс поведения не позволяет мне звонить игроку, связанному контрактом с другим клубом.
> Если я поступлю таким образом, то не признаюсь в этом.
> Мой кодекс поведения не позволяет
> поступлю таким образом, не признаюсь
Хоть бы перечитывал что несет псина двуличная.
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Противный Фейс, Ну последние время часто стало кукарику нойнемы, первый раз слышу о таком тренере
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легко же предал Родину этот Пеп.
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Давайте не будем говорить как ведёт дела Барса)))
Вспомните трансферы Дембеле и Коута
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лысый скрывается по ночам от всех и пытается дозвониться лично своим трансферным целям, ну что за убожество
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Дважды обоссали Мочастер Шити.
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Красиво обоссал, ничего не скажешь.
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