Светская хроника за понедельник
"Челси" собирается вернуть Натана Аке. "Ливерпуль" поборется за Стивена Бергвейна. "Арсенал" обсуждает аренду Малкома. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Челси" готов вернуть защитника Натана Аке из "Борнмута" за 40 миллионов фунтов. (Daily Mirror)
"Манчестер Юнайтед" обдумывает предложение по полузащитнику "Кальяри" Николо Барелле. (Gazetta dello Sport)
"Юнайтед" отпустит своего капитана Антонио Валенсию в конце сезона. В услугах эквадорца заинтересованы "Ньюкасл" и "Фулхэм". (The Sun)
"Арсенал" договаривается об аренде вингера "Барселоны" Малкома. (Daily Mail)
"Интер" отказался от обмена своего вингера Ивана Перишича на полузащитника "Арсенала" Месута Озила. (Sport Mediaset)
"Ливерпуль" и "Бавария" вступили в борьбу за вингера ПСВ Стивена Бергвейна, на которого также претендуют "Юнайтед" и "Интер". (Daily Express)
"Ливерпуль" пытается избавиться от полузащитника Лазара Марковича, одним из претендентов на которого является мексиканская "Америка". (ESPN)
"Тоттенхэм" может предложить 20 млн. фунтов за полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо. (Daily Mail)
Сам Рабьо предпочитает перейти в "Ливерпуль", а не "Тоттенхэм". (Daily Express)
Нападающий Чарли Остин покинет "Саутгемптон" и может перейти в "Вулверхэмптон" или "Астон Виллу". (The Telegraph)
"Саутгемптон" предложил 8 млн. фунтов за нападающего "Бирмингема" Че Адамса. (Daily Mirror)
Полузащитник Адриен Силва не покинет "Лестер" в январе. (Sky Sports)
Сам Адриен Силва хочет сменить клуб. (The Guardian)
Опальный нападающий "Фулхэма" Абубакар Камара может перейти в "Вест Бромвич". (Daily Mail)
"Ноттингем Форест" предложит "Вест Хэму" 8 млн. фунтов за защитника Риса Оксфорда. (Daily Mirror)
"Стоук" открыт к предложениям насчет своих ветеранов Даррена Флетчера и Питера Крауча. (Daily Mail)
Другое
Вслед за главным тренером Тьерри Анри, "Монако" уволил и своего спортивного директора Майкла Эменало, чуть более года назад пришедшего из "Челси". (Daily Mail)
Телеканал Sky не спешит звать уволенного из "Монако" Анри обратно на роль эксперта. (Daily Mirror)
"Ноттс Каунти" из Лиги Два выставлен на продажу. (Sky Sports)
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон готовится во второй раз стать отцом. (Liverpool Echo)
Новичок "Борнмута" Крис Мефем признался, что в юности едва не бросил футбол, чтобы стать садовником. (Daily Mail)
Чтобы убедить Френки Де Йонга выбрать "Барселону", а не ПСЖ, боссы каталонского клуба показали голландскому полузащитнику сообщения Неймара из WhatsApp с жалобами на жизнь в Париже. (AS)
Мохамед Салах восстановил свои аккаунты в социальных сетях. Пропажа нападающего "Ливерпуля" из медийного пространства оказалась просто рекламной кампанией DHL. (Liverpool Echo)
28.01.2019 08:10
Просмотров: 4427
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Челси" готов вернуть защитника Натана Аке из "Борнмута" за 40 миллионов фунтов. (Daily Mirror)
Источник: http://fapl.ru/posts/68416/#reply
самое время поМЮйке активизироваться и выкупить его за 70
(ответить)
Да какой аке? там топчик эмерсон сидит за спиной еще большего топчика алонсо, который, правда, сейчас в кризисе.
Но если все же аке перейдет, то 40млн просто смешная сумма за одного из лучших и стабильных крайних защей британии, который еще и в центре играть может.
(ответить)
Челче такой топ бизнес кар, прям ору
(ответить)
Никуда Обои не уйдет. Просто бабки выбивает да и всё. Стерлинг тоже уходил постоянно из Ити, пока 300 в неделю не насыпали.
(ответить)
через 2-3 года челси будет пытаться выкупить ходсона одои за 150 млн
(ответить)
у руководства Челси какая-то странная тяга к неграм и пуделям.
(ответить)
"Челси" готов вернуть защитника Натана Аке из "Борнмута" за 40 миллионов фунтов. (Daily Mirror)
Правильным путём идут. В идеале было бы продать нынешних левых защитников Алонсо и Эмерсона и вернуть еще Ван Анхольта.
(ответить)
"Челси" готов вернуть защитника Натана Аке из "Борнмута" за 40 миллионов фунтов.
ору
(ответить)
Мохамед Салах восстановил свои аккаунты в социальных сетях. Пропажа нападающего "Ливерпуля" из медийного пространства оказалась просто рекламной кампанией DHL. (Liverpool Echo)
Источник: http://fapl.ru/posts/68416/
Ахаха, какой петухан
(ответить)
Чтобы убедить Френки Де Йонга выбрать "Барселону", а не ПСЖ, боссы каталонского клуба показали голландскому полузащитнику сообщения Неймара из WhatsApp с жалобами на жизнь в Париже. (AS)
до чего опустились....
(ответить)
"Ливерпуль" пытается избавиться от полузащитника Лазара Марковича, одним из претендентов на которого является мексиканская "Америка". (ESPN)
Лучше в Челси его. У них вингеров нема
(ответить)
Венгер ушёл, бедный Арсенал некому защитить
(ответить)
"Челси" готов вернуть защитника Натана Аке из "Борнмута" за 40 миллионов фунтов. (Daily Mirror)
через 3-4 сезона Обои прикупят лямов за 150:)
(ответить)
Анри ложанулся как Нэвилл в свое время... Захотели все и сразу...
Вот наши ветераны умно поступают! С малого нужно начинать
(ответить)
пздц аснал поливают со всех сторон
(ответить)
Аснл Лолита!
(ответить)
"Ливерпуль" и "Бавария" вступили в борьбу за вингера ПСВ Стивена Бергвейна, на которого также претендуют "Юнайтед" и "Интер". (Daily Express)
Хорошый игрок
"Тоттенхэм" может предложить 20 млн. фунтов за полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо. (Daily Mail)
Сам Рабьо предпочитает перейти в "Ливерпуль", а не "Тоттенхэм". (Daily Express)
В топ клуб хочет парень
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий