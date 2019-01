Светская хроника за понедельник

"Челси" собирается вернуть Натана Аке. "Ливерпуль" поборется за Стивена Бергвейна. "Арсенал" обсуждает аренду Малкома. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Челси" готов вернуть защитника Натана Аке из "Борнмута" за 40 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



"Манчестер Юнайтед" обдумывает предложение по полузащитнику "Кальяри" Николо Барелле. (Gazetta dello Sport)



"Юнайтед" отпустит своего капитана Антонио Валенсию в конце сезона. В услугах эквадорца заинтересованы "Ньюкасл" и "Фулхэм". (The Sun)



"Арсенал" договаривается об аренде вингера "Барселоны" Малкома. (Daily Mail)



"Интер" отказался от обмена своего вингера Ивана Перишича на полузащитника "Арсенала" Месута Озила. (Sport Mediaset)



"Ливерпуль" и "Бавария" вступили в борьбу за вингера ПСВ Стивена Бергвейна, на которого также претендуют "Юнайтед" и "Интер". (Daily Express)



"Ливерпуль" пытается избавиться от полузащитника Лазара Марковича, одним из претендентов на которого является мексиканская "Америка". (ESPN)



"Тоттенхэм" может предложить 20 млн. фунтов за полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо. (Daily Mail)



Сам Рабьо предпочитает перейти в "Ливерпуль", а не "Тоттенхэм". (Daily Express)



Нападающий Чарли Остин покинет "Саутгемптон" и может перейти в "Вулверхэмптон" или "Астон Виллу". (The Telegraph)



"Саутгемптон" предложил 8 млн. фунтов за нападающего "Бирмингема" Че Адамса. (Daily Mirror)



Полузащитник Адриен Силва не покинет "Лестер" в январе. (Sky Sports)



Сам Адриен Силва хочет сменить клуб. (The Guardian)



Опальный нападающий "Фулхэма" Абубакар Камара может перейти в "Вест Бромвич". (Daily Mail)



"Ноттингем Форест" предложит "Вест Хэму" 8 млн. фунтов за защитника Риса Оксфорда. (Daily Mirror)



"Стоук" открыт к предложениям насчет своих ветеранов Даррена Флетчера и Питера Крауча. (Daily Mail)



Другое



Вслед за главным тренером Тьерри Анри, "Монако" уволил и своего спортивного директора Майкла Эменало, чуть более года назад пришедшего из "Челси". (Daily Mail)



Телеканал Sky не спешит звать уволенного из "Монако" Анри обратно на роль эксперта. (Daily Mirror)



"Ноттс Каунти" из Лиги Два выставлен на продажу. (Sky Sports)



Голкипер "Ливерпуля" Алиссон готовится во второй раз стать отцом. (Liverpool Echo)



Новичок "Борнмута" Крис Мефем признался, что в юности едва не бросил футбол, чтобы стать садовником. (Daily Mail)



Чтобы убедить Френки Де Йонга выбрать "Барселону", а не ПСЖ, боссы каталонского клуба показали голландскому полузащитнику сообщения Неймара из WhatsApp с жалобами на жизнь в Париже. (AS)



Мохамед Салах восстановил свои аккаунты в социальных сетях. Пропажа нападающего "Ливерпуля" из медийного пространства оказалась просто рекламной кампанией DHL. (Liverpool Echo)