Почеттино не согласен, что этот сезон потерян для "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что этот сезон не пойдет под откос для его команды после выбывания из двух кубковых соревнований в течение четырех дней.

В минувший четверг "шпоры" потерпели поражение в серии послематчевых пенальти против "Челси" в 1/2 финала Кубка Лиги, а в воскресенье проиграли "Кристал Пэлас" в 4-м раунде Кубка Англии.



Вылет из обоих кубковых соревнований означает, что многолетняя бестрофейная серия "Тоттенхэма", по всей видимости, продлится еще на один сезон, однако Почеттино не унывает и напоминает своей команде, что в этой кампании еще есть, за что сражаться.



"Это правда, сезон выходит тяжелым для нас. Я с самого начала говорил вам, что это будет огромное испытание для нас. Мы верили, что это будет тяжелый сезон, но не тяжелее, чем он оказался на самом деле".



"Конечно мы расстроены, что вылетели из двух соревнований, в четверг и сегодня. Ты испытываешь разочарование. Нельзя испытывать что-либо другое".



"Но теперь нам нужно сохранить позитивный настрой. Мы все еще участвуем в двух других соревнованиях, мы в хорошей позиции в Премьер-Лиге, а Лига Чемпионов является огромной мотивацией для всего нашего клуба. Мы должны быть сильными".



"Люди мечтают, чтобы мы выиграли какие-нибудь трофеи. Но давайте будем реалистами — мы выступаем так хорошо. Чтобы выиграть трофей здесь в Англии, Кубок Англии или Кубок Лиги, требуется удача, а не только мастерство".



"При всех наших проблемах, нам было сложнее сражаться и показать сильную игру, чем если бы мы были в своем обычном состоянии".



"Иногда, анализируя футбол, вы лишь смотрите, какая команда победила и какая команда проиграла, но вы должны учитывать все обстоятельства".



"Теперь наша реалистичная цель — постараться финишировать в топ-4, постараться приблизиться к "Манчестер Сити" и "Ливерпулю".



"Для нас всегда сложно быть претендентом на титул, но топ-4 — это реалистичная цель. Также мы должны постараться обыграть дортмундскую "Боруссию" и выйти в следующий раунд Лиги Чемпионов", — цитирует Почеттино Sky Sports.