Почеттино недоумевает, почему все восхваляют "Ливерпуль" и игнорируют "Тоттенхэм"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил удивление, почему люди восхваляют "Ливерпуль", поспешно вылетевший из обоих кубковых соревнований, и уделяют недостаточное внимание "шпорам", которые продолжают борьбу на всех четырех фронтах.

Пользуясь ранним вылетом из Кубка Англии и Кубка Лиги, "Ливерпуль" получил сразу 11 дней передышки до своего следующего матча. Благодаря этому "красные" улетели на сбор в Дубай отдыхать и тренироваться.

В то же время имеющий колоссальные кадровые потери "Тоттенхэм" готовится к ответному полуфинальному матчу Кубка Лиги против "Челси", чтобы спустя три дня сыграть с "Кристал Пэлас" в Кубке Англии. Почеттино считает, что его команда не получает заслуженной похвалы в этой ситуации.

"Я видел, что "Ливерпуль" сейчас в Дубае, и все эксперты говорят, что у "Ливерпуля" лучший состав, наравне с "Манчестер Сити".

"Но мы все еще участвуем в четырех соревнованиях, и что бы ни произошло завтра, что бы ни произошло в воскресенье, я по-прежнему буду счастлив своим составом", — цитирует Почеттино Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 953

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sitiois 24.01.2019 00:17 # sitiois
    Думаю кейн нужен валит нахрен этой хуеты

    (ответить)

  2. mancunia-planet 23.01.2019 23:48 # mancunia-planet
    ну как это без внимания к ним, скузерня вбухивает ярды лавандоса в никуда, какой год.
    как тут не поржать в итоге.
    А Шпоры, настоящая боевая команда, которая всё ещё участвует во всех турнирах.

    (ответить)

  3. serhio771 23.01.2019 23:38 # serhio771
    Восхваляют Ливер, потому что это клуб, а твое стадо это дно, которое гасят все кому не лень. И я не понимаю, что особенного нашли в тебе как в тренере МЮ и прочая бодяга, чем ты удивил АПЛ ?

    (ответить)

  4. vyrentz 23.01.2019 23:37 # vyrentz
    9 очков разницы и мертвый состав

    (ответить)

  5. electric 23.01.2019 23:31 # electric
    Недоумевает = недоумок.
    Всё очень просто.

    (ответить)

  6. selfish 23.01.2019 23:03 # selfish
    Смотрит в сторону МЮ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: