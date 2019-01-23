Почеттино недоумевает, почему все восхваляют "Ливерпуль" и игнорируют "Тоттенхэм"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил удивление, почему люди восхваляют "Ливерпуль", поспешно вылетевший из обоих кубковых соревнований, и уделяют недостаточное внимание "шпорам", которые продолжают борьбу на всех четырех фронтах.
Пользуясь ранним вылетом из Кубка Англии и Кубка Лиги, "Ливерпуль" получил сразу 11 дней передышки до своего следующего матча. Благодаря этому "красные" улетели на сбор в Дубай отдыхать и тренироваться.
В то же время имеющий колоссальные кадровые потери "Тоттенхэм" готовится к ответному полуфинальному матчу Кубка Лиги против "Челси", чтобы спустя три дня сыграть с "Кристал Пэлас" в Кубке Англии. Почеттино считает, что его команда не получает заслуженной похвалы в этой ситуации.
"Я видел, что "Ливерпуль" сейчас в Дубае, и все эксперты говорят, что у "Ливерпуля" лучший состав, наравне с "Манчестер Сити".
"Но мы все еще участвуем в четырех соревнованиях, и что бы ни произошло завтра, что бы ни произошло в воскресенье, я по-прежнему буду счастлив своим составом", — цитирует Почеттино Daily Mirror.
23.01.2019 23:00
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Последние комментарии:
Думаю кейн нужен валит нахрен этой хуеты
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ну как это без внимания к ним, скузерня вбухивает ярды лавандоса в никуда, какой год.
как тут не поржать в итоге.
А Шпоры, настоящая боевая команда, которая всё ещё участвует во всех турнирах.
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Восхваляют Ливер, потому что это клуб, а твое стадо это дно, которое гасят все кому не лень. И я не понимаю, что особенного нашли в тебе как в тренере МЮ и прочая бодяга, чем ты удивил АПЛ ?
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9 очков разницы и мертвый состав
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Недоумевает = недоумок.
Всё очень просто.
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Смотрит в сторону МЮ
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