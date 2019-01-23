Почеттино недоумевает, почему все восхваляют "Ливерпуль" и игнорируют "Тоттенхэм"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил удивление, почему люди восхваляют "Ливерпуль", поспешно вылетевший из обоих кубковых соревнований, и уделяют недостаточное внимание "шпорам", которые продолжают борьбу на всех четырех фронтах.

Пользуясь ранним вылетом из Кубка Англии и Кубка Лиги, "Ливерпуль" получил сразу 11 дней передышки до своего следующего матча. Благодаря этому "красные" улетели на сбор в Дубай отдыхать и тренироваться.



В то же время имеющий колоссальные кадровые потери "Тоттенхэм" готовится к ответному полуфинальному матчу Кубка Лиги против "Челси", чтобы спустя три дня сыграть с "Кристал Пэлас" в Кубке Англии. Почеттино считает, что его команда не получает заслуженной похвалы в этой ситуации.



"Я видел, что "Ливерпуль" сейчас в Дубае, и все эксперты говорят, что у "Ливерпуля" лучший состав, наравне с "Манчестер Сити".



"Но мы все еще участвуем в четырех соревнованиях, и что бы ни произошло завтра, что бы ни произошло в воскресенье, я по-прежнему буду счастлив своим составом", — цитирует Почеттино Daily Mirror.