Анте Ребич хочет в Премьер-Лигу

Нападающий "Айнтрахта" и сборной Хорватии Анте Ребич заявил о своем желании поиграть в Премьер-Лиге.

Ребич попал на радар к клубам Премьер-Лиги еще прошлым летом, ярко проявив себя на Чемпионате Мира в России, где сборная Хорватии выбила англичан на стадии 1/2 финала.



Среди претендентов на 25-летнего хорвата назывались "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Арсенал". По прошествии полугода оцениваемый в 35 миллионов фунтов Ребич все еще открыт к переезду в Англию.



"Я не могу отрицать, что многие клубы, включая ряд из Англии, проявляли свой интерес ко мне. Премьер-Лига привлекательна для меня и подходит для моего стиля. Я бы хотел попробовать себя там", — цитирует Ребича Daily Mirror.



Добавим, что в этом сезоне Ребич забил семь голов в 14 матчах Бундеслиги.