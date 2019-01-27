Анте Ребич хочет в Премьер-Лигу
Нападающий "Айнтрахта" и сборной Хорватии Анте Ребич заявил о своем желании поиграть в Премьер-Лиге.
Ребич попал на радар к клубам Премьер-Лиги еще прошлым летом, ярко проявив себя на Чемпионате Мира в России, где сборная Хорватии выбила англичан на стадии 1/2 финала.
Среди претендентов на 25-летнего хорвата назывались "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Арсенал". По прошествии полугода оцениваемый в 35 миллионов фунтов Ребич все еще открыт к переезду в Англию.
"Я не могу отрицать, что многие клубы, включая ряд из Англии, проявляли свой интерес ко мне. Премьер-Лига привлекательна для меня и подходит для моего стиля. Я бы хотел попробовать себя там", — цитирует Ребича Daily Mirror.
Добавим, что в этом сезоне Ребич забил семь голов в 14 матчах Бундеслиги.
27.01.2019 12:00
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лукаку продать, а ребича для лавки
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Арсеналу бы подошел..с Перишичем. А то каноням не хватает мужественности пока еще
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Чего он на фото руки разводит, щеки Безвиса увидел?
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Топарь кстати ...
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