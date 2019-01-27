Анте Ребич хочет в Премьер-Лигу

Анте Ребич Нападающий "Айнтрахта" и сборной Хорватии Анте Ребич заявил о своем желании поиграть в Премьер-Лиге.

Ребич попал на радар к клубам Премьер-Лиги еще прошлым летом, ярко проявив себя на Чемпионате Мира в России, где сборная Хорватии выбила англичан на стадии 1/2 финала.

Среди претендентов на 25-летнего хорвата назывались "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Арсенал". По прошествии полугода оцениваемый в 35 миллионов фунтов Ребич все еще открыт к переезду в Англию.

"Я не могу отрицать, что многие клубы, включая ряд из Англии, проявляли свой интерес ко мне. Премьер-Лига привлекательна для меня и подходит для моего стиля. Я бы хотел попробовать себя там", — цитирует Ребича Daily Mirror.

Добавим, что в этом сезоне Ребич забил семь голов в 14 матчах Бундеслиги.


Метки Айнтрахт, Ребич

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 27.01.2019 13:54 # quavo
    лукаку продать, а ребича для лавки

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  2. gidro-met 27.01.2019 12:48 # gidro-met
    Арсеналу бы подошел..с Перишичем. А то каноням не хватает мужественности пока еще

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  3. girasimus 27.01.2019 12:45 # girasimus
    Чего он на фото руки разводит, щеки Безвиса увидел?

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  4. chelsealondon 27.01.2019 12:39 # chelsealondon
    Топарь кстати ...

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