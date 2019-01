Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" нацелился на Маттейса Де Лигта. "Арсенал" определился с заменой для Аарона Рэмси. Гонсало Игуаин стал шестым самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Сити" хочет 19-летнего защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта. В случае этого трансфера Николас Отаменди может быть продан в "Барселону". (The Sun)



Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд готов потратить 100 миллионов фунтов на какого-нибудь одного игрока. (Daily Express)



"Барселона" задумывается о приглашении полузащитника "Юнайтед" Хуана Маты в конце сезона. (Goal)



"Интер" может продать вингера Ивана Перишича в "Юнайтед", если подпишет Месута Озила из "Арсенала". (Calciomercato)



"Интер" близок к аренде защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша с последующим выкупом за 9.5 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Лестера" Адриену Силве. (Sky Sports)



Атакующий полузащитник "Баварии" Хамес Родригес предпочтет вернуться в "Реал", чем перейти в "Арсенал". (Evening Standard)



"Арсенал" начал переговоры с ПСЖ о покупке полузащитника Кристофера Нкунку, который будет призван заменить Аарона Рэмси. (The Sun)



Пытаясь оградить Тимо Вернера от интереса "Ливерпуля" и других грандов Европы, "РБ Лейпциг" сделал финальное предложение своему нападающему о новом контракте. (Bild)



Голкипер "Борнмута" Асмир Бегович открыт к предложениям клубов Премьер-Лиги. (The Sun)



"Фулхэм" надеется поскорее избавиться от нападающего Абубакара Камара. (The Sun)



"Ени Малатьяспор" по-прежнему заинтересован в Камара, несмотря на арест Абубакара. (The Guardian)



"Вулверхэмптон" и "Саутгемптон" интересуются 21-летним защитником "Ювентуса" Рожерио, который этот сезон проводит в аренду в "Сассуоло". (Daily Mirror)



"Ньюкасл" проиграл борьбу за вингера "Атлетико" Желсона Мартинша. (Sky Sports)



Другое



"Юнайтед" жаждет переманить спортивного директора "Атлетико" Андреа Берту, но тому предлагают новый контракт в Мадриде. (Daily Mirror)



Спортивный директор "Ромы" Мончи готов перебраться в "Арсенал" грядущим летом. (Daily Mirror)



Голкипер "Кристал Пэлас" Уэйн Хеннесси подаст апелляцию на обвинения FA насчет нацистского приветствия. (Evening Standard)



"Монако" уволил своего главного тренера Тьерри Анри спустя 104 дня и 20 сыгранных матчей после назначения. (BBC)



Новичок "Челси" Гонсало Игуаин стал шестым самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге с зарплатой в 270 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



"Кардифф" почтит память нападающего Эмилиано Салы перед своим ближайшим матчем. (ESPN)



Пилот, перевозивший Салу через Ла-Манш, не имел лицензии на совершение коммерческих перелетов и погряз в долгах на 18 тыс. фунтов. (The Sun)