Моуриньо: "Манчестер Сити" должен мне подарок за тот матч"

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо считает, что заслужил подарок от "Манчестер Сити", поставив подножку "Ливерпулю" в чемпионской гонке Премьер-Лиги-2013/14.

В сезоне 2013/14, как и в нынешнем, "Сити" и "Ливерпуль" являлись главными претендентами на титул. В апреле, обыграв "горожан" в очном противостоянии, "красные" нарастили свое преимущество над преследователем до семи очков.



Однако удержаться на вершине "Ливерпулю" так и не удалось. На финише сезона "Сити" выдал серию из пяти побед подряд, тогда как "красные" принялись терять очки, начиная с деморализующего поражения 0:2 от "Челси", во главе которого тогда находился Моуриньо.



"Спустя два дня мне предстояло сыграть полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Атлетико", поэтому я отправился на "Энфилд" с игроками, которые не должны были выйти на тот полуфинал".



"Нам нужно было организовать игру и постараться добиться результата — что мы и сделали. "Манчестер Сити" так и не прислал мне подарок после того матча — а стали они чемпионами благодаря тому матчу", — сообщил Моуриньо beIN Sports.