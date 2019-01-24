Моуриньо: "Манчестер Сити" должен мне подарок за тот матч"

Демба Ба Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо считает, что заслужил подарок от "Манчестер Сити", поставив подножку "Ливерпулю" в чемпионской гонке Премьер-Лиги-2013/14.

В сезоне 2013/14, как и в нынешнем, "Сити" и "Ливерпуль" являлись главными претендентами на титул. В апреле, обыграв "горожан" в очном противостоянии, "красные" нарастили свое преимущество над преследователем до семи очков.

Однако удержаться на вершине "Ливерпулю" так и не удалось. На финише сезона "Сити" выдал серию из пяти побед подряд, тогда как "красные" принялись терять очки, начиная с деморализующего поражения 0:2 от "Челси", во главе которого тогда находился Моуриньо.

"Спустя два дня мне предстояло сыграть полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Атлетико", поэтому я отправился на "Энфилд" с игроками, которые не должны были выйти на тот полуфинал".

"Нам нужно было организовать игру и постараться добиться результата — что мы и сделали. "Манчестер Сити" так и не прислал мне подарок после того матча — а стали они чемпионами благодаря тому матчу", — сообщил Моуриньо beIN Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Моуриньо, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2070

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Последние комментарии:




  1. silva77 24.01.2019 13:10 # silva77
    А ведь есть знаменитая песня про джерарда и демба ба))))))))))))))

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  2. dallaslp 24.01.2019 12:50 # dallaslp
    видно уже начал заваниваться, решил напомнить о себе

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  3. radik86radik 24.01.2019 12:39 # radik86radik
    Подгорает у переводчика, как после проеба от колбасных его на мороз выкинули))). Сити в том сезоне играл 38 матчей, и играл охренительно, став чемпионом заслуженно. В подарках от португеза не особо и нуждался.

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  4. chebrec 24.01.2019 12:28 # chebrec
    Связка Демба Ба - Чират легендарна в АПЛ

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  5. xin 24.01.2019 12:27 # xin
    Когда МЮ пришлют подарок Клоппу за увольнение переводчика?

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  6. serserser606 24.01.2019 12:24 # serserser606
    Демба Ба легенда ! у кого то до сих пор ночью снятся кошмары....
    фейл 10 ти летие

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  7. ganinilyha 24.01.2019 12:20 # ganinilyha
    Ну и ничья с КП потом помогла. Уж не знаю как по дополнительным там было.

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  8. gjchancel 24.01.2019 12:17 # gjchancel
    Самое страшное, что Челси может тоже самое сделать в этом году.

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  9. akadam 24.01.2019 12:16 # akadam
    Тогда по его логике и МЮ должен подарок Клоппу.

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  10. j-silver 24.01.2019 12:11 # j-silver
    шершавые обрыганы до сих пор горят от того матча. в этом сезоне походу то же самое их ждет

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  11. mancityman 24.01.2019 12:08 # mancityman
    Полюбому лузерпуль будет сосать)))

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  12. ratamahatta 24.01.2019 12:06 # ratamahatta
    Обоссали ливерпуль тогда по полной. В этом году повторится)

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  13. rap-woiska 24.01.2019 12:05 # rap-woiska
    ехееххе

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