Моуриньо: "Манчестер Сити" должен мне подарок за тот матч"
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо считает, что заслужил подарок от "Манчестер Сити", поставив подножку "Ливерпулю" в чемпионской гонке Премьер-Лиги-2013/14.
В сезоне 2013/14, как и в нынешнем, "Сити" и "Ливерпуль" являлись главными претендентами на титул. В апреле, обыграв "горожан" в очном противостоянии, "красные" нарастили свое преимущество над преследователем до семи очков.
Однако удержаться на вершине "Ливерпулю" так и не удалось. На финише сезона "Сити" выдал серию из пяти побед подряд, тогда как "красные" принялись терять очки, начиная с деморализующего поражения 0:2 от "Челси", во главе которого тогда находился Моуриньо.
"Спустя два дня мне предстояло сыграть полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Атлетико", поэтому я отправился на "Энфилд" с игроками, которые не должны были выйти на тот полуфинал".
"Нам нужно было организовать игру и постараться добиться результата — что мы и сделали. "Манчестер Сити" так и не прислал мне подарок после того матча — а стали они чемпионами благодаря тому матчу", — сообщил Моуриньо beIN Sports.
24.01.2019 12:00
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Последние комментарии:
А ведь есть знаменитая песня про джерарда и демба ба))))))))))))))
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видно уже начал заваниваться, решил напомнить о себе
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Подгорает у переводчика, как после проеба от колбасных его на мороз выкинули))). Сити в том сезоне играл 38 матчей, и играл охренительно, став чемпионом заслуженно. В подарках от португеза не особо и нуждался.
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Связка Демба Ба - Чират легендарна в АПЛ
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Когда МЮ пришлют подарок Клоппу за увольнение переводчика?
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Демба Ба легенда ! у кого то до сих пор ночью снятся кошмары....
фейл 10 ти летие
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Ну и ничья с КП потом помогла. Уж не знаю как по дополнительным там было.
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Самое страшное, что Челси может тоже самое сделать в этом году.
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Тогда по его логике и МЮ должен подарок Клоппу.
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шершавые обрыганы до сих пор горят от того матча. в этом сезоне походу то же самое их ждет
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Полюбому лузерпуль будет сосать)))
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Обоссали ливерпуль тогда по полной. В этом году повторится)
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ехееххе
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