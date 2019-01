Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" вернулся за Иваном Перишичем. "Челси" не удается найти покупателя на Данни Дринкуотера. Переход Дениса Суареса в "Арсенал" сорвался. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к вингеру "Интера" Ивану Перишичу, на которого также претендует "Атлетико". (Gazzetta dello Sport)



"Манчестер Сити" подумывает приобрести левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла на место Бенжамена Менди. (Evening Standard)



Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес не перейдет в "Арсенал". (ESPN)



"Челси" до сих пор не получил никаких предложений по полузащитнику Данни Дринкуотеру, зарабатывающему 100 тысяч фунтов в неделю. (The Sun)



Нападающий "Челси" Альваро Мората перейдет в "Атлетико" на правах аренды за 4.4 млн. фунтов с опцией последующего выкупа за 43.7 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Барселона" даже не рассматривает вариант с продажей полузащитника Филиппе Коутиньо в "Челси". (Daily Express)



"Челси" не спешит отпускать Мичи Батшуайи в аренду в "Монако", ожидая, что приобрести нападающего попытается "Эвертон". (Liverpool Echo)



Вингер "Челси" Виктор Мосес проведет остаток сезона в "Фенербахче". (Sky Sports)



"Ливерпуль" установил контакт с нападающим "Челси" Каллумом Хадсон-Одои. (Bild)



Хадсон-Одои надеется стать игроком "Баварии" к началу следующей недели. (The Sun)



Хадсон-Одои не интересен "Ливерпулю". (Liverpool Echo)



В среду вечером главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино провел переговоры с полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо. (Daily Express)



"Тоттенхэм" и "Саутгемптон" следят за вингером "Лидса" Джеком Кларком. (Sky Sports)



ПСЖ заинтересован в полузащитнике "Эвертона" Идриссе Гейе, но не спешит делать свое предложение. (Liverpool Echo)



"Уотфорд" уверен, что сможет сохранить полузащитника Абдулая Дукуре, который интересен ПСЖ, до конца сезона. (Evening Standard)



"Вест Хэм" близок к покупке нападающего "Сельты" Макси Гомеса за 35 млн. фунтов. (Galicia Press)



"Ньюкасл" планирует усилиться двумя игроками в январе, претендуя на защитника "Монако" Антонио Барреку и вингера "Атлетико" Желсона Мартинша. (The Telegraph)



"Фулхэм" может увести защитника "Ювентуса" Мехди Бенатиа из под носа у "Арсенала". (Daily Mirror)



Другое



Исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд совершил редкий визит на тренировочную базу клуба. (Daily Mail)



Экс-нападающему "Арсенала" Тьерри Анри грозит увольнение с поста главного тренера "Монако". (Daily Mail)



Американский новичок "Челси" Кристиан Пулишич поможет "синим" завоевать рынок США и привлечь спонсоров на 100 млн. фунтов. (The Sun)



Голкипер "Кристал Пэлас" Уэйн Хеннесси может получить пять матчей дисквалификации за нацистское приветствие. (Daily Mail)



Самолет с нападающим "Кардиффа" Эмилиано Салой мог потерпеть крушение из-за наледи на крыльях. (The Sun)



Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах удалился из всех социальных сетей. (The Independent)