Сарри: "Челси" подписал Игуаина, потому что Мората попросился на выход"

Альваро Мората Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что подписание Гонсало Игуаина стало вынужденной реакцией на просьбу Альваро Мораты отпустить его из клуба.

В среду вечером "синие" официально объявили о переходе Игуаина из "Ювентуса". В конце сезона "Челси" при желании сможет продлить аренду Гонсало на 12 месяцев или выкупить его.

Появление на "Стэмфорд Бридж" 31-летнего аргентинца позволит Морате уйти в "Атлетико" на правах аренды с последующим выкупом. По словам Сарри, "Челси" пришлось задуматься о приглашении нападающего только после того, как Альваро выразил желание сменить клуб.

"Думаю, Мората очень хороший игрок. Думаю, Мората обладает характеристиками, чтобы играть в моей команде. Однако один месяц назад Мората сказал, что хочет играть в другой команде. Поэтому, думаю, в психологическом плане ему было очень сложно выкладываться на 100 процентов".

"По своему потенциалу Мората очень важный игрок. С точки зрения физических и технических качеств, он очень хороший игрок и годится для моего футбола. Однако в прошлом месяце ситуация изменилась, и нам пришлось реагировать".

"У нас были проблемы с голами, а Игуаин обычно забивает по 25-30 мячей за сезон. Как я уже говорил прежде, в январе очень сложно обзавестись классным нападающим. Но Гонсало был в ситуации, когда мы могли попытаться заполучить его, и мы решили попробовать сделать это", — цитирует Сарри Evening Standard.


Метки Игуаин, Мората, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2019 06:00

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