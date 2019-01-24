Сарри: "Челси" подписал Игуаина, потому что Мората попросился на выход"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что подписание Гонсало Игуаина стало вынужденной реакцией на просьбу Альваро Мораты отпустить его из клуба.

В среду вечером "синие" официально объявили о переходе Игуаина из "Ювентуса". В конце сезона "Челси" при желании сможет продлить аренду Гонсало на 12 месяцев или выкупить его.



Появление на "Стэмфорд Бридж" 31-летнего аргентинца позволит Морате уйти в "Атлетико" на правах аренды с последующим выкупом. По словам Сарри, "Челси" пришлось задуматься о приглашении нападающего только после того, как Альваро выразил желание сменить клуб.



"Думаю, Мората очень хороший игрок. Думаю, Мората обладает характеристиками, чтобы играть в моей команде. Однако один месяц назад Мората сказал, что хочет играть в другой команде. Поэтому, думаю, в психологическом плане ему было очень сложно выкладываться на 100 процентов".



"По своему потенциалу Мората очень важный игрок. С точки зрения физических и технических качеств, он очень хороший игрок и годится для моего футбола. Однако в прошлом месяце ситуация изменилась, и нам пришлось реагировать".



"У нас были проблемы с голами, а Игуаин обычно забивает по 25-30 мячей за сезон. Как я уже говорил прежде, в январе очень сложно обзавестись классным нападающим. Но Гонсало был в ситуации, когда мы могли попытаться заполучить его, и мы решили попробовать сделать это", — цитирует Сарри Evening Standard.