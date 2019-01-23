"Челси" взял в аренду Гонсало Игуаина

Гонсало Игуаин и Марина Грановская "Челси" официально подтвердил переход нападающего Гонсало Игуаина из "Ювентуса" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Напомним, первую половину этого сезона Игуаин провел в аренде в "Милане", где забил только восемь мячей — на один меньше, чем Альваро Мората, который, как ожидается, и освободит место Гонсало, уйдя в "Атлетико".

Главному тренеру "синих" Маурицио Сарри остается надеяться, что после смены клубы Игуаин восстановит свое бомбардирское чутье, которое он демонстрировал в период их совместной работы в "Наполи".

В сезоне 2015/16 Гонсало стал лучшим бомбардиром Серии А всех времен, забив 36 голов за клуб из Неаполя. Именно тогда Игуаин привлек внимание "Ювентуса", перебравшись куда, отличился 55 раз в 105 матчах.

"Когда тебе дается возможность присоединиться к "Челси", нужно ей пользоваться. Мне всегда нравилась эта команда, потому что у нее богатая история, удивительный стадион, и они играют в Премьер-Лиге — лиге, в которой я всегда хотел выступать".

"Надеюсь, я смогу отблагодарить "Челси" за доверие на футбольном поле. Мне не терпится начать, и я надеюсь адаптироваться как можно быстрее", — сообщил 31-летний аргентинец.

"Гонсало был нашей целью номер один в это окно, и он переходит к нам в качестве проверенного бомбардира на высочайшем уровне. Прежде он уже работал с Маурицио, демонстрируя огромную эффективность, поэтому он знает, как нашему тренеру нравится играть".

"Нам было нелегко заключить эту сделку из-за нескольких вовлеченных сторон, но мы рады, что все получилось, и теперь надеемся, что Гонсало принесет нам пользу во второй половине сезона", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.

"Ювентус" со своей стороны подтвердил, что "Челси" получил опцию либо продления аренды Игуаина на следующий сезон за 15.6 млн. фунтов (18 млн. евро), либо выкупа Гонсало за 31.3 млн. фунтов (36 млн. евро).

Добавим, что "Челси" не удалось оформить этот трансфер в срок до ответного полуфинального матча Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в четверг вечером.


Метки аренда, Игуаин, Милан, трансферы, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2019 23:50

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 24.01.2019 00:15 # vyrentz
    Челси - низкокачественная подделка Наполи

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  2. fowler9 24.01.2019 00:11 # fowler9
    Автоматически стал топовым игроком для пенсоф
    А чолси бизнесс кар

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  3. nordway 24.01.2019 00:09 # nordway
    лишь бы заиграл, чутье у него бомбическое - давно ждал в АПЛ

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  4. ccchelsea 24.01.2019 00:08 # ccchelsea
    Гонсало Игуаин перешел в «Челси» на правах аренды до лета.

    Сумма сделки - 9 млн евро.

    Имеется опция продления арендного соглашения до лета 2020 года, за 18 млн евро.

    Также прописана опция выкупа за 36 млн евро в конце этого сезона.



    Бля, вообще шик, чисто беспроигрышный вариант.

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  5. udaff 24.01.2019 00:04 # udaff
    Ну что, пенсы, мои поздравления. Очень интересно посмотреть как Игуаин заиграет. У меня по этому поводу есть некоторые сомнения.

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  6. mata05 24.01.2019 00:04 # mata05
    Давай теперь ещё инстнье хюсая и какого нибудь там зелинского

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  7. brown-ale 24.01.2019 00:02 # brown-ale
    Осталось взять Хюсая и переименоваться в Наполи.

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  8. gerrard08 24.01.2019 00:00 # gerrard08
    Норм трансфер для пенсов. Всяко больше пользы чем от мораты будет.

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  9. mr-s1n1st3r 23.01.2019 23:59 # mr-s1n1st3r
    «Челси» арендует его у «Ювентуса» на половину сезона за 9 миллионов евро с опцией выкупа за 36 миллионов.
    45 миллионов за списанного игрока.
    Хотя, интересно посмотреть будет, что он из себя сейчас представляет.

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  10. role-playin 23.01.2019 23:59 # role-playin
    С одной стороны хорошо - может затащит. С другой стороны плохо - если затащит, то сосарри не уволят, а может еще и накупят ему всяких хусаев и прочего говна из макаронной лиги.

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  11. jappstamm 23.01.2019 23:58 # jappstamm
    Ну посмотрим из какого он теста, не каждый осмелится пойти на такой шаг удачи крч.
    пы.сы. ставлю на то что Сарри уволят по итогам сезона а вместо него придет Лэмпард

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  12. ccchelsea 23.01.2019 23:58 # ccchelsea
    https://vk.com/feed?z=photo-29320599_456317587%2Fwall-29320599_3178180


    Когда подписал контракт с щленще.

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  13. pauk 23.01.2019 23:57 # pauk
    отлично, всем пизда!

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  14. ccchelsea 23.01.2019 23:55 # ccchelsea
    Ну а вообще Марина молодец, тут она сработала круто. Эта сделка не нужна была ни Милану, ни Юве, но она каким-то образом вырвала пельменя. Тем более на очень выгодных условиях, без опции обязательного выкупа и с возможностью продления аренды. Главное, чтобы заиграл.

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  15. mancunia-planet 23.01.2019 23:53 # mancunia-planet
    удачи против Ливера там, побольше им напихай, а то им мало

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