"Челси" взял в аренду Гонсало Игуаина

"Челси" официально подтвердил переход нападающего Гонсало Игуаина из "Ювентуса" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Напомним, первую половину этого сезона Игуаин провел в аренде в "Милане", где забил только восемь мячей — на один меньше, чем Альваро Мората, который, как ожидается, и освободит место Гонсало, уйдя в "Атлетико".



Главному тренеру "синих" Маурицио Сарри остается надеяться, что после смены клубы Игуаин восстановит свое бомбардирское чутье, которое он демонстрировал в период их совместной работы в "Наполи".



В сезоне 2015/16 Гонсало стал лучшим бомбардиром Серии А всех времен, забив 36 голов за клуб из Неаполя. Именно тогда Игуаин привлек внимание "Ювентуса", перебравшись куда, отличился 55 раз в 105 матчах.



"Когда тебе дается возможность присоединиться к "Челси", нужно ей пользоваться. Мне всегда нравилась эта команда, потому что у нее богатая история, удивительный стадион, и они играют в Премьер-Лиге — лиге, в которой я всегда хотел выступать".



"Надеюсь, я смогу отблагодарить "Челси" за доверие на футбольном поле. Мне не терпится начать, и я надеюсь адаптироваться как можно быстрее", — сообщил 31-летний аргентинец.



"Гонсало был нашей целью номер один в это окно, и он переходит к нам в качестве проверенного бомбардира на высочайшем уровне. Прежде он уже работал с Маурицио, демонстрируя огромную эффективность, поэтому он знает, как нашему тренеру нравится играть".



"Нам было нелегко заключить эту сделку из-за нескольких вовлеченных сторон, но мы рады, что все получилось, и теперь надеемся, что Гонсало принесет нам пользу во второй половине сезона", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.



"Ювентус" со своей стороны подтвердил, что "Челси" получил опцию либо продления аренды Игуаина на следующий сезон за 15.6 млн. фунтов (18 млн. евро), либо выкупа Гонсало за 31.3 млн. фунтов (36 млн. евро).



Добавим, что "Челси" не удалось оформить этот трансфер в срок до ответного полуфинального матча Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в четверг вечером.