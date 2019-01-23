"Челси" взял в аренду Гонсало Игуаина
"Челси" официально подтвердил переход нападающего Гонсало Игуаина из "Ювентуса" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.
Напомним, первую половину этого сезона Игуаин провел в аренде в "Милане", где забил только восемь мячей — на один меньше, чем Альваро Мората, который, как ожидается, и освободит место Гонсало, уйдя в "Атлетико".
Главному тренеру "синих" Маурицио Сарри остается надеяться, что после смены клубы Игуаин восстановит свое бомбардирское чутье, которое он демонстрировал в период их совместной работы в "Наполи".
В сезоне 2015/16 Гонсало стал лучшим бомбардиром Серии А всех времен, забив 36 голов за клуб из Неаполя. Именно тогда Игуаин привлек внимание "Ювентуса", перебравшись куда, отличился 55 раз в 105 матчах.
"Когда тебе дается возможность присоединиться к "Челси", нужно ей пользоваться. Мне всегда нравилась эта команда, потому что у нее богатая история, удивительный стадион, и они играют в Премьер-Лиге — лиге, в которой я всегда хотел выступать".
"Надеюсь, я смогу отблагодарить "Челси" за доверие на футбольном поле. Мне не терпится начать, и я надеюсь адаптироваться как можно быстрее", — сообщил 31-летний аргентинец.
"Гонсало был нашей целью номер один в это окно, и он переходит к нам в качестве проверенного бомбардира на высочайшем уровне. Прежде он уже работал с Маурицио, демонстрируя огромную эффективность, поэтому он знает, как нашему тренеру нравится играть".
"Нам было нелегко заключить эту сделку из-за нескольких вовлеченных сторон, но мы рады, что все получилось, и теперь надеемся, что Гонсало принесет нам пользу во второй половине сезона", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.
"Ювентус" со своей стороны подтвердил, что "Челси" получил опцию либо продления аренды Игуаина на следующий сезон за 15.6 млн. фунтов (18 млн. евро), либо выкупа Гонсало за 31.3 млн. фунтов (36 млн. евро).
Добавим, что "Челси" не удалось оформить этот трансфер в срок до ответного полуфинального матча Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в четверг вечером.
23.01.2019 23:50
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Последние комментарии:
Челси - низкокачественная подделка Наполи
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Автоматически стал топовым игроком для пенсоф
А чолси бизнесс кар
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лишь бы заиграл, чутье у него бомбическое - давно ждал в АПЛ
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Гонсало Игуаин перешел в «Челси» на правах аренды до лета.
Сумма сделки - 9 млн евро.
Имеется опция продления арендного соглашения до лета 2020 года, за 18 млн евро.
Также прописана опция выкупа за 36 млн евро в конце этого сезона.
Бля, вообще шик, чисто беспроигрышный вариант.
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Ну что, пенсы, мои поздравления. Очень интересно посмотреть как Игуаин заиграет. У меня по этому поводу есть некоторые сомнения.
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Давай теперь ещё инстнье хюсая и какого нибудь там зелинского
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Осталось взять Хюсая и переименоваться в Наполи.
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Норм трансфер для пенсов. Всяко больше пользы чем от мораты будет.
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«Челси» арендует его у «Ювентуса» на половину сезона за 9 миллионов евро с опцией выкупа за 36 миллионов.
45 миллионов за списанного игрока.
Хотя, интересно посмотреть будет, что он из себя сейчас представляет.
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С одной стороны хорошо - может затащит. С другой стороны плохо - если затащит, то сосарри не уволят, а может еще и накупят ему всяких хусаев и прочего говна из макаронной лиги.
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Ну посмотрим из какого он теста, не каждый осмелится пойти на такой шаг удачи крч.
пы.сы. ставлю на то что Сарри уволят по итогам сезона а вместо него придет Лэмпард
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https://vk.com/feed?z=photo-29320599_456317587%2Fwall-29320599_3178180
Когда подписал контракт с щленще.
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отлично, всем пизда!
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Ну а вообще Марина молодец, тут она сработала круто. Эта сделка не нужна была ни Милану, ни Юве, но она каким-то образом вырвала пельменя. Тем более на очень выгодных условиях, без опции обязательного выкупа и с возможностью продления аренды. Главное, чтобы заиграл.
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удачи против Ливера там, побольше им напихай, а то им мало
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