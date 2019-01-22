"Вест Хэм" оштрафован на 100 тысяч фунтов за беспорядки на матче с "Бернли"

Болельщик Вест Хэма "Вест Хэм" был оштрафован на 100 тысяч фунтов за беспорядки на домашнем матче Премьер-Лиги против "Бернли" в прошлом сезоне.

Домашнее поражение 0:3 от "бордовых" 10 марта буквально вывело фанатов "молотобойцев" из себя. Эта игра прерывалась четыре раза из-за появления на поле посторонних, один из которых повздорил с капитаном хозяев Марком Ноблом, а другой схватил угловой флаг и воткнул в центр поля.

Кроме того, в концовке матча наиболее радикально настроенные фанаты принялись штурмовать директорскую ложку "Вест Хэма", выкрикивая оскорбления и бросая посторонние предметы. Например, в совладельца клуба Дэвида Салливана прилетела монета.

FA потребовалось несколько месяцев, чтобы разобраться в этой ситуации. В конце концов Ассоциация решила, что именно "Вест Хэм" как арендатор стадиона ответственен за недостаточное количество полиции и стюардов на матче.

С предъявленными обвинениями "молотобойцы" не согласились, однако независимая комиссия пришла к выводу, что нарушения полностью доказаны, поэтому теперь лондонскому клубу придется заплатить внушительный штраф.

Добавим, за последний год "Вест Хэм" наказал сразу 23 своих фаната запретами на посещение матчей.


Метки FA, болельщики, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2019 19:05

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