"Вест Хэм" оштрафован на 100 тысяч фунтов за беспорядки на матче с "Бернли"
"Вест Хэм" был оштрафован на 100 тысяч фунтов за беспорядки на домашнем матче Премьер-Лиги против "Бернли" в прошлом сезоне.
Домашнее поражение 0:3 от "бордовых" 10 марта буквально вывело фанатов "молотобойцев" из себя. Эта игра прерывалась четыре раза из-за появления на поле посторонних, один из которых повздорил с капитаном хозяев Марком Ноблом, а другой схватил угловой флаг и воткнул в центр поля.
Кроме того, в концовке матча наиболее радикально настроенные фанаты принялись штурмовать директорскую ложку "Вест Хэма", выкрикивая оскорбления и бросая посторонние предметы. Например, в совладельца клуба Дэвида Салливана прилетела монета.
FA потребовалось несколько месяцев, чтобы разобраться в этой ситуации. В конце концов Ассоциация решила, что именно "Вест Хэм" как арендатор стадиона ответственен за недостаточное количество полиции и стюардов на матче.
С предъявленными обвинениями "молотобойцы" не согласились, однако независимая комиссия пришла к выводу, что нарушения полностью доказаны, поэтому теперь лондонскому клубу придется заплатить внушительный штраф.
Добавим, за последний год "Вест Хэм" наказал сразу 23 своих фаната запретами на посещение матчей.
22.01.2019 19:05
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