"Вест Хэм" оштрафован на 100 тысяч фунтов за беспорядки на матче с "Бернли"

"Вест Хэм" был оштрафован на 100 тысяч фунтов за беспорядки на домашнем матче Премьер-Лиги против "Бернли" в прошлом сезоне.

Домашнее поражение 0:3 от "бордовых" 10 марта буквально вывело фанатов "молотобойцев" из себя. Эта игра прерывалась четыре раза из-за появления на поле посторонних, один из которых повздорил с капитаном хозяев Марком Ноблом, а другой схватил угловой флаг и воткнул в центр поля.



Кроме того, в концовке матча наиболее радикально настроенные фанаты принялись штурмовать директорскую ложку "Вест Хэма", выкрикивая оскорбления и бросая посторонние предметы. Например, в совладельца клуба Дэвида Салливана прилетела монета.



FA потребовалось несколько месяцев, чтобы разобраться в этой ситуации. В конце концов Ассоциация решила, что именно "Вест Хэм" как арендатор стадиона ответственен за недостаточное количество полиции и стюардов на матче.



С предъявленными обвинениями "молотобойцы" не согласились, однако независимая комиссия пришла к выводу, что нарушения полностью доказаны, поэтому теперь лондонскому клубу придется заплатить внушительный штраф.



Добавим, за последний год "Вест Хэм" наказал сразу 23 своих фаната запретами на посещение матчей.