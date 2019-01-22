Де Брюйне: "Если "Ливерпуль" станет чемпионом, это будет заслуженно"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что "Ливерпуль" заслуженно станет чемпионом Премьер-Лиги, если сможет остаться впереди "горожан" к финишу сезона.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не устает говорить, насколько выдающимся образом его команда проводит этот сезон после завоевания титула в прошлом году.



Единственная проблема "Сити" в том, что есть одна команда, которая выступает еще лучше. Даже несмотря на недавнее поражение в очном матче, "Ливерпуль" все еще опережает "горожан" на четыре очка.



Де Брюйне допускает сценарий при котором "Сити" великолепно проведет концовку сезона, но все равно останется позади "Ливерпуля", с рекордными 90 очками для второй команды в эру Премьер-Лиги. В таком случае Кевину лишь останется снять шляпу перед соперником.



"Тогда останется лишь принять это, поздравить их и сказать: "Мы провели хороший сезон, но иногда есть кто-то лучше". Мы стараемся изо всех сил, но если в конце "Ливерпуль" наберет больше очков, это будет означать, что они заслужили это".



"Естественно, ты всегда хочешь побеждать, но если ты становишься следующей после чемпиона командой, набрав 90 очков, слова здесь излишни".



"Всегда есть элемент удачи. Если ты хочешь что-нибудь выиграть, тебе нужна удача, тебе нужна хорошая форма. Нужно, чтобы каждый игрок был в порядке. Успех — это следствие множества факторов".



"Мы знаем, что должны делать. Мы должны стараться выигрывать как можно больше матчей, а там буде видно".



"Есть две команды — и даже "Тоттенхэм" — у которых так много очков для этой стадии сезона. Это весьма удивительно, потому что во многие из других сезонов ты имел бы отрыв в 10-12 очков с такими результатами, но на сей раз все очень плотно. Мне нравится это, мне нравится участвовать в борьбе", — цитирует Де Брюйне Daily Mirror.