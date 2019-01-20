Гвардиола: "Сити" невероятен в этом сезоне"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда невероятным образом проводит этот сезон, но все еще хочет от "горожан" большего.

В воскресенье "Сити", не напрягаясь, разгромил "Хаддерсфилд" со счетом 0:3 и сохранил четыре очка отставания от вершины Премьер-Лиги. Однако для того, чтобы опередить лидирующий "Ливерпуль", этого мало, считает Гвардиола.

"По тому, как мы играли, мы не заслужили забить больше трех голов. Мы прибавим в будущем. Мы должны быть требовательнее к себе в каждом матче и стараться изо всех сил, хотя иногда это сложно. Сегодня соперник оборонялся глубоко, оборонялся по игроку".

"Пока что мы выступаем невероятным образом — и в лиге, и в Кубке Лиги. Мы имеем невероятное количество очков. Но этот матч может научить нас и показать нам, что мы должны прибавить".

"Мы забили кучу голов. Пока что все хорошо. Есть одна команда лучше, но мы только в январе, а впереди еще много матчей. Премьер-Лигу не выигрывают или проигрывают в январе".

"Мы должны сосредоточиться на том, что в наших руках. Если "Ливерпуль" побеждает, мы должны побеждать. Если "Ливерпуль" проигрывает, мы все равно должны побеждать", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2019 20:10

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  1. silva77 20.01.2019 21:16 # silva77
    Гений Топ

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  2. arhangel777 20.01.2019 21:00 # arhangel777
    Пеп как всегда сказал все по делу, просто лучший!
    Вперед Сити!

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  3. chebrec 20.01.2019 20:57 # chebrec
    Одно и тоже от лысого шарлатана

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  4. mancunia-planet 20.01.2019 20:49 # mancunia-planet
    Есть одна команда лучше

    МЮ конечно

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  5. liverfun 20.01.2019 20:38 # liverfun
    он че в каждом интервью будет про ливерпуль говорить?

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  6. electric 20.01.2019 20:36 # electric
    Классное фото. Отражает всех цыган на фупле.

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  7. mc-od 20.01.2019 20:29 # mc-od
    "Мы должны сосредоточиться на том, что в наших руках. Если "Ливерпуль" побеждает, мы должны побеждать. Если "Ливерпуль" проигрывает, мы все равно должны побеждать", — цитирует Гвардиолу ESPN.

    Источник: http://fapl.ru/posts/68246/

    Просто KPACUBO! Просто C'MON CITY!

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