Гвардиола: "Сити" невероятен в этом сезоне"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда невероятным образом проводит этот сезон, но все еще хочет от "горожан" большего.
В воскресенье "Сити", не напрягаясь, разгромил "Хаддерсфилд" со счетом 0:3 и сохранил четыре очка отставания от вершины Премьер-Лиги. Однако для того, чтобы опередить лидирующий "Ливерпуль", этого мало, считает Гвардиола.
"По тому, как мы играли, мы не заслужили забить больше трех голов. Мы прибавим в будущем. Мы должны быть требовательнее к себе в каждом матче и стараться изо всех сил, хотя иногда это сложно. Сегодня соперник оборонялся глубоко, оборонялся по игроку".
"Пока что мы выступаем невероятным образом — и в лиге, и в Кубке Лиги. Мы имеем невероятное количество очков. Но этот матч может научить нас и показать нам, что мы должны прибавить".
"Мы забили кучу голов. Пока что все хорошо. Есть одна команда лучше, но мы только в январе, а впереди еще много матчей. Премьер-Лигу не выигрывают или проигрывают в январе".
"Мы должны сосредоточиться на том, что в наших руках. Если "Ливерпуль" побеждает, мы должны побеждать. Если "Ливерпуль" проигрывает, мы все равно должны побеждать", — цитирует Гвардиолу ESPN.
20.01.2019 20:10
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Гений Топ
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Пеп как всегда сказал все по делу, просто лучший!
Вперед Сити!
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Одно и тоже от лысого шарлатана
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Есть одна команда лучше
МЮ конечно
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он че в каждом интервью будет про ливерпуль говорить?
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Классное фото. Отражает всех цыган на фупле.
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"Мы должны сосредоточиться на том, что в наших руках. Если "Ливерпуль" побеждает, мы должны побеждать. Если "Ливерпуль" проигрывает, мы все равно должны побеждать", — цитирует Гвардиолу ESPN.
Источник: http://fapl.ru/posts/68246/
Просто KPACUBO! Просто C'MON CITY!
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