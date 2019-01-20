Гвардиола: "Сити" невероятен в этом сезоне"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда невероятным образом проводит этот сезон, но все еще хочет от "горожан" большего.

В воскресенье "Сити", не напрягаясь, разгромил "Хаддерсфилд" со счетом 0:3 и сохранил четыре очка отставания от вершины Премьер-Лиги. Однако для того, чтобы опередить лидирующий "Ливерпуль", этого мало, считает Гвардиола.



"По тому, как мы играли, мы не заслужили забить больше трех голов. Мы прибавим в будущем. Мы должны быть требовательнее к себе в каждом матче и стараться изо всех сил, хотя иногда это сложно. Сегодня соперник оборонялся глубоко, оборонялся по игроку".



"Пока что мы выступаем невероятным образом — и в лиге, и в Кубке Лиги. Мы имеем невероятное количество очков. Но этот матч может научить нас и показать нам, что мы должны прибавить".



"Мы забили кучу голов. Пока что все хорошо. Есть одна команда лучше, но мы только в январе, а впереди еще много матчей. Премьер-Лигу не выигрывают или проигрывают в январе".



"Мы должны сосредоточиться на том, что в наших руках. Если "Ливерпуль" побеждает, мы должны побеждать. Если "Ливерпуль" проигрывает, мы все равно должны побеждать", — цитирует Гвардиолу ESPN.