"Ливерпуль" станет самым прибыльным клубом в мире

"Ливерпуль" должен стать первым футбольным клубом в мире, который по итогам сезона отразит прибыль свыше 100 миллионов евро (88.3 млн. фунтов).

Как подчеркивает The Telegraph со ссылкой на исследование Inside World Football, речь идет о прошлом сезоне, финансовый отчет за который мерсисайдскому клубу предстоит опубликовать в марте.



В сезоне 2017/18 подопечные Юргена Клоппа добрались до финала Лиги Чемпионов, попутно собрав призовых на 81.3 млн. евро (71.7 млн. фунтов). Также значительно пополнила казну "Ливерпуля" январская продажа полузащитника Филиппе Коутиньо в "Ливерпуль" — 130 млн. евро (115 млн. фунтов) по оценке источника.



В отчетный период уложились покупки Виргила Ван Дейка, Мохамеда Салаха и Алекса Окслейд-Чемберлена, однако они не сильно ударят по прибыли, поскольку платежи по этим игрокам растянуты на время действиях их контрактов.



Если в сезоне 2016/17 "красные" заработали 364 млн. фунтов, то по итогам прошлой кампании оборот может увеличиться за пределы 450 млн. фунтов. По итоговой же разнице доходов и расходов "Ливерпулю", как ожидается, не будет равных за всю историю футбола.