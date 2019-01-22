"Ливерпуль" станет самым прибыльным клубом в мире

Ливерпуль "Ливерпуль" должен стать первым футбольным клубом в мире, который по итогам сезона отразит прибыль свыше 100 миллионов евро (88.3 млн. фунтов).

Как подчеркивает The Telegraph со ссылкой на исследование Inside World Football, речь идет о прошлом сезоне, финансовый отчет за который мерсисайдскому клубу предстоит опубликовать в марте.

В сезоне 2017/18 подопечные Юргена Клоппа добрались до финала Лиги Чемпионов, попутно собрав призовых на 81.3 млн. евро (71.7 млн. фунтов). Также значительно пополнила казну "Ливерпуля" январская продажа полузащитника Филиппе Коутиньо в "Ливерпуль" — 130 млн. евро (115 млн. фунтов) по оценке источника.

В отчетный период уложились покупки Виргила Ван Дейка, Мохамеда Салаха и Алекса Окслейд-Чемберлена, однако они не сильно ударят по прибыли, поскольку платежи по этим игрокам растянуты на время действиях их контрактов.

Если в сезоне 2016/17 "красные" заработали 364 млн. фунтов, то по итогам прошлой кампании оборот может увеличиться за пределы 450 млн. фунтов. По итоговой же разнице доходов и расходов "Ливерпулю", как ожидается, не будет равных за всю историю футбола.


Метки Ливерпуль, финансы

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2019 06:00

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  1. rentv 22.01.2019 06:30 # rentv
    Бизнескар

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  2. liverfun 22.01.2019 06:20 # liverfun
    "Ливерпулю", как ожидается, не будет равных за всю историю футбола

    Ничего нового

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  3. chelsiukpro 22.01.2019 06:04 # chelsiukpro
    Молодцы больше нечего сказать

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